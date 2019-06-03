EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1569  49
Все про:Кучма (1739) Климкин (2192) Трехсторонняя контактная группа (93)

 На переговорах в Минске с РФ по Донбассу Кучме понадобится успех, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пожелал Леониду Кучме, который вновь будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, успеха и удачи.

Как передает  Цензор.НЕТ, об  этом глава МИД написал в микроблоге в Твиттере.

"Не знаю даже, поздравлять Леонида Даниловича Кучму с новым "старым" назначением или сочувствовать. В любом случае – желаю успеха и удачи. Они ему точно понадобятся, как и нам всем", - написал он.

Как сообщалось, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский представил Кучму как вновь возглавившего украинскую сторону в ТКГ. Он примет участие в заседании группы в Минске 5 июня.

Также читайте: МИД Украины просит партнеров давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3130351
 
   
 Топ комментарии
 
Щиро бажаю успіхів Даниловичу.. В свій час по Тузлі - в нього вийшло.. Але зараз - завдання набагато складніше..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Щиро бажаю успіхів Даниловичу.. В свій час по Тузлі - в нього вийшло.. Але зараз - завдання набагато складніше..
 показать весь комментарий
 
 
Да, на Тузле Кучма повёл себя, как настоящий Президент.
 показать весь комментарий
 
 
Serega 62 - и до этого тоже... , когда ЯО отдавал за бумажку ...

Потом жаловался..... - обманули...
 показать весь комментарий
 
 
Я сказал про Тузлу, а не про ЯО. Не уподобляйся коломойский ботве, которая всегда переводит рельсу с одного вопроса на другой
 показать весь комментарий
 
 
Serega 62 - человек один..., и поэтому перевода рельс нет....

Ступил (продал) тогда, сможет и сейчас....
Коломойская ботва переводит стрелки с одного чела на другого...
"А порошенко тоже обманывал..."
 показать весь комментарий
 
 
Кучма своєю заявою фактично здав порошенка, виявляється на цих переговорах нічого не вирішувалось, все вирішувалось у прямому спілкуванні порошенка та путіна. Отже переговорна група була потрібна виключно для обману населення України, а реальні переговори йшли за лаштунками і реальні переговорники були зовсім інші. Ця заява Кучми має стати приводом для розслідування парламентського, журналістського та кримінального - хто реально вів переговори і в який спосіб? Хто здав інтереси України, погодившись та підписавши Мінські угоди? Це тягне на державну зраду порошенка та його банди!
 показать весь комментарий
 
 
Не бреши! Вспомни, в каких условиях тогда была Украина, без армии и с гордо полыхающими пердаками ватников в тылу.
 показать весь комментарий
 
 
Україна була в нормальних умовах, а от путін на той момент практично втратив всі свої сили на Донбасі пораненими та вбитими і змушений був вводити в Україну звичайних строковиків, які несли жахливі втрати в боях з ЗСУ і Мінські угоди край були потрібні саме путіну. Якби Мінських угод не було, путін отримав би поразку на Донбасі і був би вже арештований та повішений.
 показать весь комментарий
 
 
¿???????????????!!!!!!!!!!!!!!!
Мне говорили, что с тобой что-то явно не то, я не верил...
 показать весь комментарий
 
 
ви упороті, то кричите, що Порошенко влаштовував парад з технікою, а тим часом розстрілювали наші війська, то говорите, що в нас нормальні умови були.
 показать весь комментарий
 
а ти яку банду представляєш? маєш рекомендації?
 показать весь комментарий
 
З Тузлою все не так як здається. Україна домовилась з Аргентиною (якщо не помиляюсь) збудувати спільний космодром у них. ЧуЧмо полетіло вже туди щоб підписати контракт. Ось тоді крембль і почав насипати дамбу до Тузли. Підняли вереск на весь світ і Чучмі довелось повернутись назад. Підписання було зірване і роботи на дамбі припинились.
 показать весь комментарий
 
 
Без перемоги уже нельзя дальше тянуть.
Срочно нужна молниеносная и сокрушительная победа. Сил нет терпеть.
 показать весь комментарий
 
Для этого всем нетерпеливым надо срочно пополнить ряды ВС.
 показать весь комментарий
 
 
Є такий вираз :" Артель напрасный труд". Оце буде і вся праця батька українського олігархату і тестя мільярдера пінчука.
 показать весь комментарий
 
 
Ему успех обеспечен, он ведь уже сказал, что минский процесс тормозила Украина в лице Порошенко, а не раша и путин. Теперь быстро тему перетрут с медведчуком и все ОК!!!
 показать весь комментарий
 
 
Кучма хоть і має багато бліх,але він дійсно за Україну.
 показать весь комментарий
 
 
За Украину он развалил армию, отдал ЯО, всю промышленность раздал корешам и зятю, завел страну в олигархический тупик и войну? Ну вы ващеее... А ведь так вам и нужно, все справедливо в мире.
 показать весь комментарий
 
 
извините...новость сбивает ног..очень-очень жаль, что так нелепо и навсегда...
///
У лікарні Києва помер 5-річний хлопчик, у якого, найімовірніше, стріляли п'яні поліцейські.
Про це повідомили у лікарні. Висловлюємо щирий жаль та співчуття родичам дитини.
 показать весь комментарий
 
 
Никто не знает, ведь вчера зефаны плевались в его сторону, а сегодня рукоплещут. Переменчивы в своих позициях, как порноактриссы...
 показать весь комментарий
 
 
Данилич буде домовлятися про власні інтереси.. це якщо в когось рожеві сопельки чи ілюзії
 показать весь комментарий
 
 
Чучмо був директором стратегічного підприємства при союзі і у ***** на нього компромату вагон.
 показать весь комментарий
 
 
Ага. Перед встречей нужно в полночь высунуть голову в форточку и кричать *шара приди*.
Для того чтобы идти на переговоры нужно иметь свои козыри. К большому сожалению Мародер все козыри уже отдал Ху*лу в жест доброй воли. Теперь можно только раком стать...
 показать весь комментарий
 
 
Кто тебе запрещает? Становись, как там погода в Пензе?
 показать весь комментарий
 
 
Старпёр едет в Минск с конкретными инструкциями. В неизвестность он бы не поехал. Не для того он спетлял в своё время с той группы. Ждать хорошего для Украины не приходится.
 показать весь комментарий
 
 
шо там Зе збирався подолати першим пунктом, олігархат?
 показать весь комментарий
 
 
Спектакль для украинцев и Европы. Типа что-то делается. По-факту, ни о чем. Заморозка конфликта по приднестровскому сценарию.
 показать весь комментарий
 
 
для успеха на переговорах в Минске с русней необходимо убрать нах кучму.
 показать весь комментарий
 
Путлер добился своего, заморозил ситуацию на Донбассе. Ну еще бы, европейские политики и Трамп вон как ему задницу вылизывают. Не трудно догадаться почему.
 показать весь комментарий
 
 
Еще не заморозил...но то что все будет заморожено это уже не вызывает сомнений....
 показать весь комментарий
 
 
Что может предложить зебеня с кучмой паРаше такого...что бы паРаша ушла с Донбасса..??
Скорее всего зебени с кучмой пойдут на тупое выполнение минских соглашений по сценарию паРаши....пункт за пунктом..как там написано.....
Миротворцы на линии разграничения......и здравствуй приднестровье 2....на десятилетия...при этом санкции с параши будут потихоньку сниматься....
 показать весь комментарий
 
 
Особый статус даунбаса...тоже может иметь место.... причем в границах полных областей...а не тех пяти районов что сейчас в имеют обдроченцы....
 показать весь комментарий
 
Кучма в переговорах лицо не самостоятельное и все зависит от того, какие директивы он получит от Президента. В какую сторону дует ветер зеленского будет понятно после встречи
 показать весь комментарий
 
Чего чего, а успеха Украине там не предвидется. ЧУЧМА ЭТО ТО ПАДЛО, которое просрали ЯО, заключил типа договора с РФ по ЧФ и отдал даром на 20 лет Севастополь. А теперь, что он там будет успешничать? Как говорится имея таких друзей врагов не надо... Зелик этого ещё не понял.
 показать весь комментарий
 
Если би в Украине действительно произошли положительние изменения во власти, такие люди как Кучма, Литвин,Аххметов и т.д, должни били сидеть в тюрьмах. А коли єтого не происходит, вся возня вокруг Зеленского - не более чем фикция и очередной сговор олигархов.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа переговорах в Минске с РФ по Донбассу Кучме понадобится успех, - Климкин
 
 
 
 
 
 вверх