 На переговорах в Минске с РФ по Донбассу Кучме понадобится успех, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД написал в микроблоге в Твиттере.
"Не знаю даже, поздравлять Леонида Даниловича Кучму с новым "старым" назначением или сочувствовать. В любом случае – желаю успеха и удачи. Они ему точно понадобятся, как и нам всем", - написал он.
Как сообщалось, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский представил Кучму как вновь возглавившего украинскую сторону в ТКГ. Он примет участие в заседании группы в Минске 5 июня.
Потом жаловался..... - обманули...
Ступил (продал) тогда, сможет и сейчас....
Коломойская ботва переводит стрелки с одного чела на другого...
"А порошенко тоже обманывал..."
Мне говорили, что с тобой что-то явно не то, я не верил...
Срочно нужна молниеносная и сокрушительная победа. Сил нет терпеть.
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У лікарні Києва помер 5-річний хлопчик, у якого, найімовірніше, стріляли п'яні поліцейські.
Про це повідомили у лікарні. Висловлюємо щирий жаль та співчуття родичам дитини.
Для того чтобы идти на переговоры нужно иметь свои козыри. К большому сожалению Мародер все козыри уже отдал Ху*лу в жест доброй воли. Теперь можно только раком стать...
Скорее всего зебени с кучмой пойдут на тупое выполнение минских соглашений по сценарию паРаши....пункт за пунктом..как там написано.....
Миротворцы на линии разграничения......и здравствуй приднестровье 2....на десятилетия...при этом санкции с параши будут потихоньку сниматься....