 На переговорах в Минске с РФ по Донбассу Кучме понадобится успех, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД написал в микроблоге в Твиттере.

"Не знаю даже, поздравлять Леонида Даниловича Кучму с новым "старым" назначением или сочувствовать. В любом случае – желаю успеха и удачи. Они ему точно понадобятся, как и нам всем", - написал он.

Как сообщалось, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский представил Кучму как вновь возглавившего украинскую сторону в ТКГ. Он примет участие в заседании группы в Минске 5 июня.

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