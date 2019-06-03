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 С Жуковым никакой правовой коллизии нет, памятник в Харькове подлежит демонтажу по закону о декоммунизации, - Институт нацпамяти

В Украинском институте национальной памяти заявляют, что согласно Закону Украины о декоммунизации памятник Жукову в Харькове должен быть демонтирован. Кроме того, сегодня нет правовых оснований присвоить имя Жукова любому топониму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ИНП.

Отсутствие юридической коллизии с демонтажем проясняет юрист УИНП Сергей Рябенко:

"Здесь нет никакой коллизии. Упомянутые пресс-секретарь президента исключения нельзя применить к данной ситуации. Согласно Закону о декоммунизации (пп. "Г" п. 4 ч. 1 ст. 1) символикой коммунистического режима является в том числе памятники лицам, которые занимали руководящие должности. Жуков был первым заместителем наркома обороны СССР в 1942-44 годах и министром обороны СССР в 1955-57 годах, а следовательно занимал руководящие должности в высших органах власти СССР. Поэтому его памятник является символикой коммунистического тоталитарного режима.

Закон (п.6 ст. 7) требует демонтировать такие объекты. А исключение про деятелей науки и культуры, очевидно, к Жукову не имеет никакого отношения", - пояснил юрист УИНП Сергей Рябенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попытки посягательств на официальную декоммунизацию провоцируют декоммунизацию стихийную, - Вятрович о сносе памятника Жукову в Харькове

Что касается инициативы назвать именем Жукова проспект генерала Григоренко в Харькове, Рябенко отметил:

"Механизма "вернуть" название Жукова нет. Назвать заново - запрещено законом. Эта инициатива противоречит части 6 статьи 3 Закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий". Исключения этой части не касаются объектов топонимики".

Также смотрите: По факту сноса памятника Жукову в Харькове открыты два уголовных производства, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Напоминаем, пресс-секретарь президента Юлия Мендель прокомментировала стихийный снос памятника Жукову в Харькове. По ее словам вокруг топонимов, связанных с Жуковым якобы существует правовая коллизия, свидетельствующая о непродуманной гуманитарной политике последних лет.

Напомним, в Харькове активисты ряда партий и общественных организаций 2 июня повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.

Геннадий Кернес заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Жукова, который снесли протестующие.

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.

Источник: https://censor.net.ua/n3130350
 
   
 Топ комментарии
 
Героям Слава! А Жуков був ворогом України ? Отже смерть ворогам. А їх памятники на смітник.
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Родители Зеленского это типичные советские люди и он так воспитан Где малоросс Зеленский, там советы!
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Героям Слава! А Жуков був ворогом України ? Отже смерть ворогам. А їх памятники на смітник.
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Жуков Мясник и дебил путь он будет хером у кацапов
Героям Слава !!!
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У патриотов украинцев нет, а вот у менделей есть.
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Чиновник учит Президента трактовать закон, в демократических странах это недопустимо. Есть судебная система, пускай обращается.
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Причому тут суд, якщо сєпар і колорад Кєрнес піднімає голову?
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А суды такие же сепары, потому зебики и отправляют в суды, и визжат про рихвирендумы с рациюшкой, вот и Мендель уже вылезла и заявила что это на усмотрение местной громады...Для того ЗЕбеня и отдаёт это на откуп кому угодно абы только они были ватные, так как прекрасно заведомо знают результат, а потом для самооправдания разведёт руками и скажет - ну народ так решил, мы же не можем быть против.
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Якраз у демократичних країнах так все і відбувається.
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LOL С Жуковым никакой правовой коллизии нет, памятник в Харькове подлежит демонтажу по закону о декоммунизации, - Институт нацпамяти - Цензор.НЕТ 1968
В демократических странах много чего недопустимо- что в Украине считается нормой
Но ты почему-то решил только эту часть посчитать недопустимой
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Интересно, почему этот юрист Рябенко не высказался сразу?
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Тепер порушують закони, які не подобаються. Тому скоро матимемо не тільки проспекти Жукова, а також Сталіна, Гітлера, Франсіско Франко, Леніна. Уявіть перехрестя Сталіна і Леніна🤗
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А також площу Кім Ір Сена та парк Підлога Поту.
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Це буде супер, але треба кожному вивчити чучхе.
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Та не, гитлер для пархатых никак не допустим, потому что посмел уничтожать пархатых "конкурентов" по богоизбранности, а вот сталин и жуков легко, они же украинцев уничтожали миллионами.
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А мені і уявляти нічого. Я пам"ятаю таке перехрестя.
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А потім все рівно цей пам'ятник знищать🤔
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дєло йде до ХНР, де ше й сталіну построят монумєнт
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Звичайно, що такі дії ведуть до можливої втрати територій. Але чи будуть відповідати ті, хто голосував за таку владу?
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тут вопрос іного порядка - не про отсвєцтвєнность, а про сущєствованійє
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Справа у тому, що ми будемо існувати, бо нема такої сили, яка знищить усіх українців. Але таке існування буде жалюгідним.
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є така сила - ми самі. Ніції гинуть не від кулі чи інфаркту - спочатку їм відбирає мову
Скільки вже тут пританцьовували навколо "урускойєзичних патріотів" - ось воно й виповзло
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а я вже скільки ізвращаюсь тут з тим паскудним суржиком - всі сприймають це як прикол. Он, зєля теж по-приколу в прєЗЄдєнти попав - продовжує над нами стібатись - поки не заведе в СРАНУ обітованну, де нєфть і газ та бєрьозки
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проголосували 73 працента за чьортіка з табакєрки - і хто це нам зробив?
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новий преЗЄдєнт на кєнгурації заявив шо ми будем жити в одній СтРАНІ з Сєвастополєм - а тут мона понімать по-разному
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Його ше звечора потрібно було звалити, видко руки не доходили.
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Родители Зеленского это типичные советские люди и он так воспитан Где малоросс Зеленский, там советы!
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ребята, посмотрела потрясающий сериал "Чернобыль", почти вся правда, боль, ложь,
абсурдный патриотизм и миллионные невинные жертвы, очень рекомендую :

Чернобыль
http://bigcinema-hd.club/5506-chernobyl-2019.html (нашла только у кацапов)
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А у мене родич отримав сильне опромінення біля Чорнобильської АЕС, а батько весь час робив прилади для перевірки забруднених продуктів... Для чого мені той фільм, якщо ми самі це пережили😏
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Малоросс? Он просто жид, а значит по определению ненавидит все украинское.
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А новая птица-говорун Мендель толкала речь что есть
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бер-мєндєль главнєйє - шо она скажєт, то і будєт!
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если помятник подлежит демонтау то почему уголовые дела заводяться ?
Не понянтно ЖЕ
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Коллізія це Мендель з мікрофоном і Зе з шаурмою . А кати повинні бути на смітнику історії .
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Пам'ятник жукову- кату українців в Україні це знущання над пам'яттю загиблих українців
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соевая банда 5 лет не трогала этот памятник, а теперь решила снести, чтобы смуту в Украине сеять С Жуковым никакой правовой коллизии нет, памятник в Харькове подлежит демонтажу по закону о декоммунизации, - Институт нацпамяти - Цензор.НЕТ 7881
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Да и не говори, вот же проклятые порохоботы, все во вред нашему вазелинокомандующему делают, то шаурму не дают похавать спокойно, то памятники какие-то валят и мешают гепе и трухе новоотсоссию строить.
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Значит "новолицый" пресс-секретарь зели натрындела или "ватница" или профан в данной ситуации. Все три варианта не добавляюттоптимизма от деятельности "каманды Зеленского".
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натрындела. зе нужно усидеть на двух стульях до выборов в ВР
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не угадали... С Жуковым никакой правовой коллизии нет, памятник в Харькове подлежит демонтажу по закону о декоммунизации, - Институт нацпамяти - Цензор.НЕТ 5611
Можно попробовать еще раз - отдать Харьков и Одессу...

С Жуковым никакой правовой коллизии нет, памятник в Харькове подлежит демонтажу по закону о декоммунизации, - Институт нацпамяти - Цензор.НЕТ 3151 Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles 4 ч.4 часа назад

Политологи начали объяснять плюсы от партии Кернеса и Труханова в Раде, типа они отберут голоса у Медведчука.
Недавно эти же политологи объясняли плюсы от оккупации Крыма и Донбасса, типа там осталась одна вата и украинцы больше не выберут малоросса в президенты
Не угадали, *****
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Только что смотрел как на рассийском ТВ Кернес возмущался что памятник снесли .Видно что Кернес хочет уйти из жизни ,но нету смелости повесится свинья вонючая .
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А вот у нас снос этого памятника в Харькове в принципе интересует людей, но абсолютно не волнует.
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У них и нет украинской демократии! Они далеки от этого.
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Умер мальчик которого пьяная мусорня подстрелила!

Интересно, по соевому законодательству что им грозит?
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Зону пускай топчет это мудило....проблема что шыкаладные личинки не хотят досрочных выборов!
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Цікаво подивитися як зе буде цього вимагати😏 Думаю, що такі поліцейські зе подобаються.
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Ну когда будет полный парламент зебильных менделей и геп с трухой,Ю вот тогда точно заживем и мусора перестанут по пьяни стрелять. Ты зебилка хоть само в это веришь?
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легче раскрутить на вменяемый разговор кацапа, чем зяблика...
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Щоколядно соевого Рюкзакова в отставку навсегда.
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А мы и не возражаем. С пляжа так с пляжа.
Кстати, сами щикаладные против него.
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Если бы какая-то вселенская сила одним махом распылила бы эту 5-ю колонну Кацапии в Украине и ее интернационалистических (космополитичных) шабес гоев на элементарные частицы и забросила их на нейтронную звезду, я бы точно поверил бы в существование Высшего Разума-Творца. Но, как атеист, понимаю, что пока эти все любители сралина-жюкова-хуйла и прочих душегубов сами не передохнут, никто их трогать не будет.
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За кого проголосуєш на виборах до ВР?
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При пэпсе тоже были волнения в Харькове, и демонтажи, и задержанные полицией.
Но Институт Нацпамяти помалкивал! И юристы позёвывали.
Боялись?
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гепка, видимо, нацеляется эмигрировать бежать в кацапстан. Если распыляется перед мокша-тв.
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а вот еще,из тех 73% зебильных приверженцев... и по видимому, это только начало....(
https://www.youtube.com/watch?v=2yM-i485WoQ

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС Жуковым никакой правовой коллизии нет, памятник в Харькове подлежит демонтажу по закону о декоммунизации, - Институт нацпамяти
 
 
 
 
 
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