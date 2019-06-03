 С Жуковым никакой правовой коллизии нет, памятник в Харькове подлежит демонтажу по закону о декоммунизации, - Институт нацпамяти

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ИНП.

Отсутствие юридической коллизии с демонтажем проясняет юрист УИНП Сергей Рябенко:

"Здесь нет никакой коллизии. Упомянутые пресс-секретарь президента исключения нельзя применить к данной ситуации. Согласно Закону о декоммунизации (пп. "Г" п. 4 ч. 1 ст. 1) символикой коммунистического режима является в том числе памятники лицам, которые занимали руководящие должности. Жуков был первым заместителем наркома обороны СССР в 1942-44 годах и министром обороны СССР в 1955-57 годах, а следовательно занимал руководящие должности в высших органах власти СССР. Поэтому его памятник является символикой коммунистического тоталитарного режима.

Закон (п.6 ст. 7) требует демонтировать такие объекты. А исключение про деятелей науки и культуры, очевидно, к Жукову не имеет никакого отношения", - пояснил юрист УИНП Сергей Рябенко.

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Что касается инициативы назвать именем Жукова проспект генерала Григоренко в Харькове, Рябенко отметил:

"Механизма "вернуть" название Жукова нет. Назвать заново - запрещено законом. Эта инициатива противоречит части 6 статьи 3 Закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий". Исключения этой части не касаются объектов топонимики".

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Напоминаем, пресс-секретарь президента Юлия Мендель прокомментировала стихийный снос памятника Жукову в Харькове. По ее словам вокруг топонимов, связанных с Жуковым якобы существует правовая коллизия, свидетельствующая о непродуманной гуманитарной политике последних лет.

Напомним, в Харькове активисты ряда партий и общественных организаций 2 июня повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.

Геннадий Кернес заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Жукова, который снесли протестующие.

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.