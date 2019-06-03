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Все про:ВР (23002) законопроект (2062) Зеленский (1617) незаконное обогащение (48)

 Президентский законопроект об ответственности за незаконное обогащение зарегистрирован в ВР. ДОКУМЕНТ

Проект закона, поданный президентом Владимиром Зеленским, носит название "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов".

Соответствующий законопроект №10358 зарегистрирован в Верховной Раде, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

"Законопроект направлен на восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также на введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в пояснительной записке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентский законопроект о незаконном обогащении уже согласовали с МВФ и Всемирным банком, - Стефанчук

В документе 8 листов. Профильным определен парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Президентский законопроект об ответственности за незаконное обогащение зарегистрирован в ВР 01
Президентский законопроект об ответственности за незаконное обогащение зарегистрирован в ВР 02

Также читайте: Данилюк: Законопроект Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Раду 31 мая

Президентский законопроект об ответственности за незаконное обогащение зарегистрирован в ВР 03
Президентский законопроект об ответственности за незаконное обогащение зарегистрирован в ВР 04
Президентский законопроект об ответственности за незаконное обогащение зарегистрирован в ВР 05
Президентский законопроект об ответственности за незаконное обогащение зарегистрирован в ВР 06

Читайте также: Секретарь СНБО: Законопроект о наказании за незаконное обогащение сегодня должны согласовать с международными партнерами

Президентский законопроект об ответственности за незаконное обогащение зарегистрирован в ВР 07
Президентский законопроект об ответственности за незаконное обогащение зарегистрирован в ВР 08

Напомним, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Читайте: Законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение - вопрос ближайших дней, - Стефанчук

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.

В Европейском союзе опровергли доводы КС об этой статье. Позже страны G7 призвали Украинувернуть ответственность за незаконное обогащение.

Источник: https://censor.net.ua/n3130347
 
   
 Топ комментарии
 
Ця рада не проголосує ні за жоден законопроект, поданий на її розгляд, новообраним Президентом України..
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Не чув такого.. Але - якщо поверне, то лєра стане одним з багатьох каменів на шиї "сивочолого гетьмана", котрі потягнуть його на дно..
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законопроект президента рассматривается как неотложный, поэтому му- му водить не удастся, придется соевым крепостным либо вносить в повестку дня, либо в очередной раз показать, что соевая свора в ужасе и на грани истерики Законопроект об ответственности за незаконное обогащение зарегистрирован в ВР - Цензор.НЕТ 9179
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Чтобы было всё законно,
Поделись, и спи спокойно.
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Ця рада не проголосує ні за жоден законопроект, поданий на її розгляд, новообраним Президентом України..
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Коломойский обещал Гонтареву для Суда в Украину вернуть?
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Не чув такого.. Але - якщо поверне, то лєра стане одним з багатьох каменів на шиї "сивочолого гетьмана", котрі потягнуть його на дно..
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Пока выполняет обещания, аж гай шумит. Посмотрим надолго ли.
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Шо, у меня пенсия уже 500 евро?..
Пожалуйста, перечислите выполненные обещания, от которых произошли ураганные, что "аж гай шумит", перемены в стране?
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И кстати, а что он там обещал, помните хоть?
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Давай про незаконне з 91 року, тоді повірю.
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Спочатку через Конституційний суд для візування, а потім в верховну раду на затвердження, а потім ГПУ, НАБУ САП до ВИКОНАННЯ!!!!! І так потрібно завжди робити з надважливими Законами, щоб ніяка собака не змогла заблокувати процес оздоровлення та розвитку України!
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Тут важно понимать , что наши власти принимают законы исключительно для нас , нищих , тупых и голожопых или чтобы насрать в глаза западным политикам .
Сами то они исполнять принимаемые законы даже и не думают .
Хотя тенденция в целом приятна .
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Зе пошёл против европейского правоприменения???))
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Текст закона прошел согласование МВФ и Всемирного банка.
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Несколько дней назад, меньше бухать надо.
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Ну и что с того, что зарегистрирован? Как показывает практика, зарегистрированные законопроекты могут годами на рассматриваться в ВР.
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Поэтому ВР скоро и поменяем, Петрусь с рыгами будут в меньшинстве и не смогут больше блокировать нужные стране законы
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"
"Стаття 3685. Незаконне збагачення
1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на дванадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її доходи, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років."

Отлично! Вот только один вопрос - а КТО и КАК устанавливает факт набуття?
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З січня 2004 року при оподаткуванні замість поняття неоподатковуваний мінімум було введено поняття податкова соціальна пільга, яка розповсюджується лише на доходи громадян у формі заробітної плати і обмежена у використанні (використовується граничний показник доходу, для якого податкова соціальна пільга застосовується). Величина податкової соціальної пільги становила в: 2004 - 61,5 грн, 2005-131 грн, 2006-175 грн, 2007-200 грн, 2008-257,5 грн, 2009-302,5 грн, 2010-434,5 грн, 2011-470,5 грн, 2012-536,5 грн, 2013-573,5 грн, 2014-609 грн, 2015-609 грн, 2016-689 грн, 2017-800 грн, 2018 - 881 грн.

в 2019 это 900с хером гривен....
900*12000 = это около 11 млн грн
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То для статті 212 застосовується, а як тут буде не зрозуміло
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законопроект президента рассматривается как неотложный, поэтому му- му водить не удастся, придется соевым крепостным либо вносить в повестку дня, либо в очередной раз показать, что соевая свора в ужасе и на грани истерики Законопроект об ответственности за незаконное обогащение зарегистрирован в ВР - Цензор.НЕТ 9179
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Раду распустил Зебил или инопланетяне?
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ты про непрерывность власти слышал или ты сам инопланетянин?
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істерика це у вас. і в свинарчуків руки не рубані. і олігархи на банкову їздять не скриваючись. і за пару тижнів казначейський рахунок обіднів на 11млрд грн, а золотовалютний на 1.9ярдів зелених. з таким темпом рік протянути можна. всеодно лахам розкажуть шо пєця винен. вони ж тупі,повірять
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у вас это у кого, можешь конкретно написать? или ты как образцовый соевый бот привык общими фразами свою бестолковую мысль развивать?
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наприклад данилюк. сервера знайшли??? шось ні слова,мов язик з дупи вийняти не можуть Законопроект про відповідальність за незаконне збагачення зареєстровано у ВР - Цензор.НЕТ 8428 список можу продовжити
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почему данилюк их должен был искать? Законопроект про відповідальність за незаконне збагачення зареєстровано у ВР - Цензор.НЕТ 2806 искать сервера входит в обязанности данилюка или он должен все бросить и бегать их искать, потому что ты этого захотело Законопроект про відповідальність за незаконне збагачення зареєстровано у ВР - Цензор.НЕТ 8134
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ты не ответил на вопрос кто это "ВЫ", которые в истерике
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жуля першим списком. далі команда прахвесіоналів преЗедента. он війна досі триває, а все тому шо барига вовік на ній заробля. і контрабанда в зоні оос цвіте, це при тому що баканов практично керуючий сбу. розслідування по іловайську зайшло на нєт,це при тому що один із підозрюваних нині глава генштабу
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ну так и пиши жули, мне ты пишешь зачем, вставляешь "ВЫ"? я не депутат рады, и даже не состою в партии жули, так, что твой пост не по адресу, а вот у тебя лично действительно истерика, раз ты мне написал думаю о жуле Законопроект про відповідальність за незаконне збагачення зареєстровано у ВР - Цензор.НЕТ 8887
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петя вкрав і хоче бути депутатом, а крайній Данилюк
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Конституционный Суд зарубил прошлый закон, за то, что типа там подозреваемый был вынужден доказывать законность своих "незаконных активов".
Что в новой редакции? Я не вижу как тут решена данная проблема.
То есть стоит в любой момент ждать аналогичного решения Конституционного суда?
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Так весь цивилизованный мир, в отношении денег , требует указать их происхождение, и это ложится на гражданина. Так они пытаются бороться с легализацией нарко-денег, и других не обложенных налогами средств. В этом и суть проблемы с КС. Не желают наши жить по общепринятым правилам. У нас рай для коррупции . Если умудрятся принять этот закон, то останется ввести финансовую, налоговую разведку и бежать из страны олигархи будут.
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Я не говорю, что наш КС поступил правильно.
Я спрашиваю: что они в законе поменяли, что бы КС опять не мог так сделать?
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ну вот зачем эта уголовная ответственность? это долго и безрезулььтатно для бюджета. нужно как в сша и англии. не смог объяснить происхождение своих активов их взяли и забрали в бюджет, все очень быстро и без коррупции и судов
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Это просто какой-то даже плевок в невинное рыло прошлого "гаранта".
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Не слышу воя пидорошенковцев .хотя небольшой скулеж есть ведь их барыга разрешал воровать БЕЗ НАКАЗАНИЯ !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидентский законопроект об ответственности за незаконное обогащение зарегистрирован в ВР. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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