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Все про:Зеленский (1596) Порошенко (17571) Евросоюз (12457)

 Речь идет о том, чтобы сохранить наши наработки в евроинтеграции, - Порошенко о визите Зеленского в Брюссель. ВИДЕО

Пятый президент Украины Петр Порошенко призвал президента Владимира Зеленского способствовать евроинтеграции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении говорится: "Завтра состоится очень важное и символическое событие - первый визит новоизбранного президента в столицу ЕС - Брюссель.

Для всей Украины важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкий смысл. Потому у Януковича тоже было много разговоров о евроинтеграции в то время, когда Украину на самом деле пытались вернуть в Российскую империю.

Речь идет о том, чтобы сохранить наши наработки: четыре союзы Украины и ЕС - энергетический, цифровой, таможенный, а главное - подтвердить четкий план по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз. Потому членство в НАТО - это безопасность для страны и для гражданина, это мир на условиях Украины. А членство в ЕС - это соблюдение прав человека и благосостояние каждого украинца. И это основа программы партии "Европейская солидарность". Мы будем бороться за то, чтобы реализовать этот план.

Завтра важный день. Поэтому я желаю успеха и Украины, и ее Президенту".

Источник: https://censor.net.ua/n3130345
 
   
 Топ комментарии
 
На словах петя бажає успіху і Україні і її Президентові, а насправді - паскудить де тільки може.. Щоденне, щогодинне біснування петіних прихильників в кожній новині про новообраного Президента - наочний приклад петіного фарисейства та брехні.. Добре хоч те, що петіних прихильників біля скриньок для голосування мізерно мало, в порівнянні з їхньою кількістю на форумі Цензора..
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Твоими наработками-наворовками скоро займутся ))
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Тут надо консилиум, я одна не смогу осилить, в диагнозах путаюсь...То ли идиот осложненный порохоботством, то ли порохобот в последней стадии идиотизма?
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Этот политический труп еще долго будет всплывать? Помогите ему веслом.)))
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А по ночам ***** лексеичу в АП приносили мешками доллары
За месяц тонна...
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Ты стоял на приеме,и считал мешки ?
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Мне достаточно почитать независимый источник
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петька, он как нибудь обойдется без советом мародера, иди лучше спой на стадионе "тыж мене пидманула...", у тебя мародера - это здорово получается Речь идет о том, чтобы сохранить наши наработки в евроинтеграции, - Порошенко о визите Зеленского в Брюссель - Цензор.НЕТ 2630
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Ви зробили це разом! (с) тварюки.



Ehduard Prokopenko
34 хв.

В Минском процессе Ирину Геращенко заменит Лутковская.
Лутковская - которая будучи омбудсменом по правам человека (при Яныке) НЕ ВИДЕЛА нарушений прав человека со стороны "Беркута" на Майдане.
"нові обличчя" которые мы заслужили.
Ви зробили це разом.
Аллан Левитов с Levitov Allan.(с)

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У Зеленского новый пресс-секретарь?)))
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Какой президент,такой и секретарь. ЕЕ (речь) про памятник жукову в Харькове- в новостях выше. Бред-бредовый.
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
18 ч. ·

В научных целях посмотрел несколько минут на канале «Россия 24» передачу «Вести недели с Дмитрием Киселёвым»:
1) ведущий посмеялся над рубашками, в которых Зеленский побывал в зоне проведения ООС, встречал гостей Банковой;
2) Киселев сыронизировал, сравнивая сценарий сериала «Слуга народа» с реальной жизнью, вспомнил Василия Голобородько;
3) прошёлся по неподготовленности нового главы украинского государства в некоторых вопросах...

и т.д.
Забыл сказать «Порох - сила, кокс - могила». То есть - почти без палева, абсолютно всё то, что пишут у меня в комментариях порохо-медведчуковцы. Один в один. Отличная компания) На минуту даже показалось, что я смотрю телеканал прямий...
Я всё-таки слепо надеюсь, что это просто случайное совпадение, ситуативная корреляция мнений по линии ПАП - Медведчук - Кремль Йдеться про те, щоб зберегти наші напрацювання в євроінтеграції, - Порошенко про візит Зеленського в Брюссель - Цензор.НЕТ 5128
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Он так и не убрал в Твиттере обложку "Президент Украины"... Такое чувство, что он по-прежнему считает себя президентом. Вот же неадекват... Петро Порошенко
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Звание президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только президент Украины не был смещён с поста в порядке импичмента.

Кравчук, Кучма, Ющенко, Порошенко - все они президенты Украины.
И Зеленский - новоявленный презедент
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Скромность украшает человека. Впрочем, кому я это говорю..
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Ты настолько скромный (на самом деле нет), что даже вынес слово "Скромный" себе в имя! Йдеться про те, щоб зберегти наші напрацювання в євроінтеграції, - Порошенко про візит Зеленського в Брюссель - Цензор.НЕТ 2614
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А я действительно скромный. За власть не борюсь.
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Не звиздите, сэр. Президентский "титул" употребляется исключительно с числовым номером, а употребление символов и знаков действующего президента не только не допускается, но подчеркивает никчемную ублюдочность "я - лигитмного", "я -живого" "я - призидента". Это как английский лорд нарисовал бы оранжевой краской на боку лимузина "лорд!"..))
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С числовым номером употребляется "титул" только такого как вовочка - "шестой"! Йдеться про те, щоб зберегти наші напрацювання в євроінтеграції, - Порошенко про візит Зеленського в Брюссель - Цензор.НЕТ 469 И даже всем понятно у кого он шестой Йдеться про те, щоб зберегти наші напрацювання в євроінтеграції, - Порошенко про візит Зеленського в Брюссель - Цензор.НЕТ 516
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Он сказал во Львове, что он еще вернется. Привидение, блин...
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Он и ситуационную комнату с трибуной к себе домой уволок, играется по ночам!)
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Где заява в ментовку, почему Рюкзаков не ищет ? Или главное в твиттере перднуть?
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Та решили наверное пусть идет с Богом... Но он не уходит.
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Хочу подвести итоги. То, что сделал Пётр Алексеевич с созданной им командой для нашей страны неоценимо. Это лучший Президент Украины за годы Независимости. Да, я ПОКА стебаюсь над ЗЕлей. Потому что на сегодняшний момент это как минимум не профессиональное, растерянное, не имеющее понятие как себя вести в настоящей, очень сложной для Украины ситуации существо. На сегодня для меня лично - СЛИЗНЯК. Но есть надежда, что он продолжит курс Петра Алексеевича Порошенко. И мы не только продолжим курс страны в ЕС и НАТО, создадим независимую от кгбмоспатриархата церковь, но и поднимем экономику и создадим мощную армию. С мощным ракетным щитом (как это двигал Александр Валентинович Турчинов) и прочими "няшками", которые не оставят шансов военному преступнику, фашиствующей гниде путину ни каких шансов поработить Украину. В этом случае я буду готов принести ЗЕ (пока он не заслужил от меня обращения по имени отчеству) свои глубочайшие извинения. Во всех соцсетях. Запомните этот пост. И буду поддерживать его как поддерживал Самого Лучшего Президента Украины за все годы Независимости - Петра Алексеевича Порошенко. Всё. Точка.
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Алексей Радовицкий

Хочу подвести итоги. То, что сделал Пётр Алексеевич с созданной им командой для нашей страны неоценимо. Это лучший Президент Украины за годы Независимости. Да, я ПОКА стебаюсь над ЗЕлей. Потому что на сегодняшний момент это как минимум не профессиональное, растерянное, не имеющее понятие как себя вести в настоящей, очень сложной для Украины ситуации существо. На сегодня для меня лично - СЛИЗНЯК. Но есть надежда, что он продолжит курс Петра Алексеевича Порошенко. И мы не только продолжим курс страны в ЕС и НАТО, создадим независимую от кгбмоспатриархата церковь, но и поднимем экономику и создадим мощную армию. С мощным ракетным щитом (как это двигал Александр Валентинович Турчинов) и прочими "няшками", которые не оставят шансов военному преступнику, фашиствующей гниде путину ни каких шансов поработить Украину. В этом случае я буду готов принести ЗЕ (пока он не заслужил от меня обращения по имени отчеству) свои глубочайшие извинения. Во всех соцсетях. Запомните этот пост. И буду поддерживать его как поддерживал Самого Лучшего Президента Украины за все годы Независимости - Петра Алексеевича Порошенко. Всё. Точка.
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Без пециного свиного рыла тут никак обойдется - "наработки"у них...
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пецикины "наработки" - вывоз леса, учеба выплядков, лечение в их больницах всякой мрази за наше бабло и вывод нашего же бабла в их банки. Понятное дело, гнойная свинья будет держаться за "наработки".
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Да-да, несомненно! Зеленский едет в Брюссель именно для того, чтобы поддержать ваше пустопорожнее пи**обольство про евтоинтеграцию страны, а конкретно - кондитерских изделий Рошен...)))
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шмарий 5 лет проживает в Украине? порохосрань работает по гебельсу
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петруччо навсегда позорно вписал себя в историю, как первый на территории постсовка, которого предпочли первому попавшемуся кабаретисту, только потому, что лиш бы не он, по новой. свое эго ему никогда не залечить, поверженный голиаф.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРечь идет о том, чтобы сохранить наши наработки в евроинтеграции, - Порошенко о визите Зеленского в Брюссель. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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