 Речь идет о том, чтобы сохранить наши наработки в евроинтеграции, - Порошенко о визите Зеленского в Брюссель. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В сообщении говорится: "Завтра состоится очень важное и символическое событие - первый визит новоизбранного президента в столицу ЕС - Брюссель.
Для всей Украины важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкий смысл. Потому у Януковича тоже было много разговоров о евроинтеграции в то время, когда Украину на самом деле пытались вернуть в Российскую империю.
Речь идет о том, чтобы сохранить наши наработки: четыре союзы Украины и ЕС - энергетический, цифровой, таможенный, а главное - подтвердить четкий план по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз. Потому членство в НАТО - это безопасность для страны и для гражданина, это мир на условиях Украины. А членство в ЕС - это соблюдение прав человека и благосостояние каждого украинца. И это основа программы партии "Европейская солидарность". Мы будем бороться за то, чтобы реализовать этот план.
Завтра важный день. Поэтому я желаю успеха и Украины, и ее Президенту".
За месяц тонна...
Ehduard Prokopenko
34 хв.
В Минском процессе Ирину Геращенко заменит Лутковская.
Лутковская - которая будучи омбудсменом по правам человека (при Яныке) НЕ ВИДЕЛА нарушений прав человека со стороны "Беркута" на Майдане.
"нові обличчя" которые мы заслужили.
Ви зробили це разом.
Аллан Левитов с Levitov Allan.(с)
18 ч. ·
В научных целях посмотрел несколько минут на канале «Россия 24» передачу «Вести недели с Дмитрием Киселёвым»:
1) ведущий посмеялся над рубашками, в которых Зеленский побывал в зоне проведения ООС, встречал гостей Банковой;
2) Киселев сыронизировал, сравнивая сценарий сериала «Слуга народа» с реальной жизнью, вспомнил Василия Голобородько;
3) прошёлся по неподготовленности нового главы украинского государства в некоторых вопросах...
и т.д.
Забыл сказать «Порох - сила, кокс - могила». То есть - почти без палева, абсолютно всё то, что пишут у меня в комментариях порохо-медведчуковцы. Один в один. Отличная компания) На минуту даже показалось, что я смотрю телеканал прямий...
Я всё-таки слепо надеюсь, что это просто случайное совпадение, ситуативная корреляция мнений по линии ПАП - Медведчук - Кремль
Кравчук, Кучма, Ющенко, Порошенко - все они президенты Украины.
И Зеленский - новоявленный презедент
Хочу подвести итоги. То, что сделал Пётр Алексеевич с созданной им командой для нашей страны неоценимо. Это лучший Президент Украины за годы Независимости. Да, я ПОКА стебаюсь над ЗЕлей. Потому что на сегодняшний момент это как минимум не профессиональное, растерянное, не имеющее понятие как себя вести в настоящей, очень сложной для Украины ситуации существо. На сегодня для меня лично - СЛИЗНЯК. Но есть надежда, что он продолжит курс Петра Алексеевича Порошенко. И мы не только продолжим курс страны в ЕС и НАТО, создадим независимую от кгбмоспатриархата церковь, но и поднимем экономику и создадим мощную армию. С мощным ракетным щитом (как это двигал Александр Валентинович Турчинов) и прочими "няшками", которые не оставят шансов военному преступнику, фашиствующей гниде путину ни каких шансов поработить Украину. В этом случае я буду готов принести ЗЕ (пока он не заслужил от меня обращения по имени отчеству) свои глубочайшие извинения. Во всех соцсетях. Запомните этот пост. И буду поддерживать его как поддерживал Самого Лучшего Президента Украины за все годы Независимости - Петра Алексеевича Порошенко. Всё. Точка.