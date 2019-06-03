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Все про:взятка (4560) Запорожская область (676) Военная прокуратура (747) военкомат (177)

 Замвоенкома задержан в Мелитополе при получении 29 тыс. грн взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Правоохранители выявили факт вымогательство и получение взятки заместителем военного комиссара - начальником отделения комплектования Мелитопольского объединенного городского военного комиссариата Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Замвоенкома задержан в Мелитополе при получении 29 тыс. грн взятки, - военная прокуратура 01

Установлено, что за снятие военнообязанного с воинского учета и непризыв на срочную военную службу чиновник требовал у гражданина 29 тыс. гривен взятки.

После получения 3 июня всей суммы взятки, заместителя военкома задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Замвоенкома задержан в Мелитополе при получении 29 тыс. грн взятки, - военная прокуратура 02

Смотрите: СБУ на Одесчине разоблачила военкома, наладившего незаконную выдачу белых билетов за 500 долл. ФОТО

Замвоенкома задержан в Мелитополе при получении 29 тыс. грн взятки, - военная прокуратура 03

Военная прокуратура Запорожского гарнизона решает вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.

Также читайте: Замвоенкома одного из городов Днепропетровщины задержан на взятке 8 тыс. грн за непризыв на срочную службу. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3130344
 
 
 Топ комментарии
 
А как там с бриллиантовыми прокурорами?
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З корупціонерами в Україні по іншому не можна.
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Тільки розстріли або ампутація кінцівок єдиний шлях реальної боротьби з корупціонерами!
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З корупціонерами в Україні по іншому не можна.
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Наконец-то трезвый и годный комент на Цензоре . Но нам нельзя вводить смертную казнь , нам ********** не разрешают
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В Британии , во времена викинговых набегов , была принята такая казнь - пойманному бандиту отрубали ноги и руки , при том , что он оставался жив .
Менее виновные подельники потом помещали тело в ящик с ручками , и носили этот обрубок по стране , выпрашивая подаяние .
Поверьте , это было не легко ...
Много ты бы дал на еду для Гройсмана или Яценюка ?
Отож ...
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Конфискация лучше. Полезнее для страны и гуманнее. А то еще кормить их, пенсии платить ни в чем не повинным семьям
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О какой подкованый попался. Штучку зелени взял за 29000 тыс гр. С упреждением на осеннюю инфляцию. Мамка видно в банке работает. Послушный сын.
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армия должна быть мотивированной и хорошо оплачиваемой почетной работой как во всех нормальных странах. насильно тащить молодежь на службу и запугивать тюрьмой-это удел недоносков совка рашки северокорейского пупса . никак дурь совковая из дурных бошек невыветривается
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Надо бы было больше просить, тогда б не попался. Прокуратура подумала, если так много берет, значит свой.
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Корупція у військових комісаріатах страшна і буде продовжуватись.Щоб її не було,потрібно повністю перейти на професійну контрактну армію.Але коли це буде невідомо.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗамвоенкома задержан в Мелитополе при получении 29 тыс. грн взятки, - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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