 Замвоенкома задержан в Мелитополе при получении 29 тыс. грн взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.
Установлено, что за снятие военнообязанного с воинского учета и непризыв на срочную военную службу чиновник требовал у гражданина 29 тыс. гривен взятки.
После получения 3 июня всей суммы взятки, заместителя военкома задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Военная прокуратура Запорожского гарнизона решает вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
Менее виновные подельники потом помещали тело в ящик с ручками , и носили этот обрубок по стране , выпрашивая подаяние .
Поверьте , это было не легко ...
Много ты бы дал на еду для Гройсмана или Яценюка ?
Отож ...