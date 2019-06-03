 Из одесской колонии, где произошел бунт, этапировали почти 60 осужденных

Об этом сообщило Южное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"02.06.2019 года 58 осужденных ГУ "Южная исправительная колония №51" этапированы в другие учреждения Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции аналогичного уровня безопасности для дальнейшего отбывания наказания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перевод осужденных осуществлялся с соблюдением требований действующего законодательства на основании решения межрегиональной комиссии, принятого по результатам рассмотрения обращений, поступивших от осужденных.

Напомним, в Южной исправительной колонии №51 (Одесса) во время беспорядков в 27 мая пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь, погибших нет, по информации отдела коммуникации полиции Одесской области.

Более подробно о бунте в ЮИК №51 читайте в статье "Кто стоит за бунтом в одесской колонии?" на Цензор.НЕТ.

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