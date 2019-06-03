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Все про:колония (327) Минюст (1415) Одесса (5466)

 Из одесской колонии, где произошел бунт, эпатировали почти 60 осужденных

Из Южной исправительной колонии №51 в Одессе, где в конце мая произошел бунт осужденных, этапированы в другие соответствующие учреждения Одесской области 58 заключенных.

Об этом сообщило Южное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"02.06.2019 года 58 осужденных ГУ "Южная исправительная колония №51" этапированы в другие учреждения Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции аналогичного уровня безопасности для дальнейшего отбывания наказания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перевод осужденных осуществлялся с соблюдением требований действующего законодательства на основании решения межрегиональной комиссии, принятого по результатам рассмотрения обращений, поступивших от осужденных.

Напомним, в Южной исправительной колонии №51 (Одесса) во время беспорядков в 27 мая пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь, погибших нет, по информации отдела коммуникации полиции Одесской области.

Более подробно о бунте в ЮИК №51 читайте в статье "Кто стоит за бунтом в одесской колонии?" на Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Минюст подали документы на консервацию одесской колонии, где заключенные устроили бунт

Источник: https://censor.net.ua/n3130339
 
 
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Да. Не эпатировали, а этапировали. Эпатаж -это другое.
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Колонію закривають щоб віддати землю під забудову для місцевої мафії! Є така підозра що й бунт був організований за узгодженням з адміністрацією колонії та місцевими кримінальними авторитетами, щоб влаштувати пожежу і ліквідувати колонію.
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Даже заключенные могут объединится перед ущемлением своих прав, а вот украинцы...
Каждая пропагандистская мразь здесь и за поребриком старается разделять и властвовать.
Задумайтесь...
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Под Петрушку и его мерзкую гоп-компанию место зачищают? Хотят под южным солнышком сидеть, барыги?
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Эпатировали... Эпатаж, такой эпатаж... Из одесской колонии, где произошел бунт, эпатировали почти 60 осужденных - Цензор.НЕТ 7033
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Похоже Мендель сегодня дежурная по заголовкам...
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А хто их эпатировал!? Ляшко наверное! Из одесской колонии, где произошел бунт, эпатировали почти 60 осужденных - Цензор.НЕТ 8167 Предвыборная агитация! Из одесской колонии, где произошел бунт, эпатировали почти 60 осужденных - Цензор.НЕТ 8167

Ляшко: В тюрьме мне сиделось нормально - в авторитете я был, но когда в камере 30 человек, когда эти клопы, бляха-муха, по всему телу лазят и кусают, когда спишь по очереди, плакать хотелось...
Из одесской колонии, где произошел бунт, эпатировали почти 60 осужденных - Цензор.НЕТ 1381
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А хто знає де сидить Єфремов? І чи сидить він взагалі, бо я щось дуже сомніваюся. Журналісти не хотіли б перевірити якось зненацька, як він себе почуває. Бо щось так тихо, тихо наче він десь далеко на Мальдівах...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИз одесской колонии, где произошел бунт, эпатировали почти 60 осужденных
 
 
 
 
 
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