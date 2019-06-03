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 Организаторов производства фальсифицированного алкоголя будут судить на Днепропетровщине

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области направили в суд уголовное производство с обвинительным актом в отношении трех местных жителей, которые организовали и обеспечивали незаконное изготовление и продажу фальсифицированного алкоголя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 204, ч 1. ст. 199, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 204 УК Украины были установлены трое местных жителей, которые организовали в двух гаражных помещениях подпольные производства алкоголя, подделанного под известные торговые марки.

Готовый фальсификат фасовали в пластиковую тару и стеклянные бутылки с этикетками известных производителей, обклеивали поддельными акцизными марками и реализовывали по территории региона.

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По результатам проведенных действий было изъято из незаконного оборота товаров и оборудования на сумму 1,6 млн грн.

По данному факту трем фигурантам сообщено о подозрении, а уголовное производство с обвинительным актом направлено в суд.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130338
 
 
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Никого судить не будут, не рассказывайте байки. Все под контролем полицаев))
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" Организаторов производства фальсифицированного алкоголя будут судить на Днепропетровщине "

Ой как страшно , блин ... Украинский судья недорого возьмет , пару баксов отстегнули и можна снова травить народ

Это же Украина Организаторов производства фальсифицированного алкоголя будут судить на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 6439
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаОрганизаторов производства фальсифицированного алкоголя будут судить на Днепропетровщине
 
 
 
 
 
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