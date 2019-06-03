" Организаторов производства фальсифицированного алкоголя будут судить на Днепропетровщине "

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 204, ч 1. ст. 199, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 204 УК Украины были установлены трое местных жителей, которые организовали в двух гаражных помещениях подпольные производства алкоголя, подделанного под известные торговые марки.

Готовый фальсификат фасовали в пластиковую тару и стеклянные бутылки с этикетками известных производителей, обклеивали поддельными акцизными марками и реализовывали по территории региона.

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По результатам проведенных действий было изъято из незаконного оборота товаров и оборудования на сумму 1,6 млн грн.

По данному факту трем фигурантам сообщено о подозрении, а уголовное производство с обвинительным актом направлено в суд.

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