EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
  1975  76
Все про:Арьев (555) ПАСЕ (1291) Россия (72943) санкции (7387)

 Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может вернуть Россию в состав ассамблеи

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европе 3 июня одобрил резолюцию, которая может усложнить наложение санкций на делегацию Российской Федерации и обеспечить ее возможное возвращение в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

Об этом сообщил глава делегации Верховной рады в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Регламентный комитет принял проект резолюции, которая может изменить правила ПАСЕ. Голосование 24 июня на сессии Ассамблеи. Это плохой вариант, который усложняет санкционную процедуру, но полностью ее не ликвидирует, как того требовали россияне", - написал Арьев.

"Даже если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте, но останется", - добавил он, отметив, что украинская делегация была против утверждения этой резолюции.

Он также добавил, что украинская сторона в течение следующих трех недель будет работать над тем, чтобы убедить Ассамблею не принимать эту резолюцию, ведь это приведет к возвращению российской делегации к работе в ассамблее.

Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может вернуть Россию в состав ассамблеи 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возвращение России в ПАСЕ приведет к новому кризису в Совете Европы, - Арьев

Напомним, 17 мая Комитет министров Совета Европы на уровне глав МИД на годовой сессии в Хельсинки поддержал позицию, что все страны-члены должны иметь право участвовать в уставных органах организации, включая Парламентскую ассамблею, а также должны голосовать на выборах нового генерального секретаря Организации в июне.

В то же время решение Комитета министров еще должен утвердить в июне ПАСЕ.

Россия в июне 2017 года прибегнула к финансовому шантажу СЕ, объясняя это наложением на ее делегацию санкций в ПАСЕ. В то же время санкции в отношении РФ в Ассамблее уже не являются действующими от января 2015 года. Но Россия спекулирует этим вопросом и не заявляет своих делегатов на сессии Ассамблеи.

Сейчас в Совете Европы действует мощное лобби во главе с Германией и Францией, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой взносов в бюджет Совета Европы, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возвращение делегации России в ПАСЕ станет капитуляцией Совета Европы, - правозащитники

Источник: https://censor.net.ua/n3130327
 
 
 Топ комментарии
 
но только Порох ушел - вся плесень повылезала, как в Украине, так и в Европе... Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может вернуть Россию в состав ассамблеи - Цензор.НЕТ 5443
 показать весь комментарий
 
Так такие альтернативно одарённые, как ты, вместо петруся выбрали ЗЕ!била, вот и созданное и удерживаемое петрусем посыпалось.

Слепите докучи, ЗЕ!билы? С портновым вместе?
 показать весь комментарий
 
и, заметь, когда был Порох - такого лядства не было. Но стоило вазелину встретится с послами..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
От до чего довела пэтина брехня и коррупция ...
 показать весь комментарий
 
 
Нічого особистого, лише бізнес... А так вони глибоко в душі з Україною.
 показать весь комментарий
 
 
Да уж до такого не доводила, ниче, толи еще будет...
 показать весь комментарий
 
 
Крім того, жодного сигналу від відовідальних за закордонні справа у Зеленського так в ПАРЄ і не надійшло.
 показать весь комментарий
 
 
Тільки чомусь лише після кенгурації новогідранта...
 показать весь комментарий
 
 
"-Хто всрався ? -Невістка" (с). Так, прокремлівське лайно ?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Петрусь создал незыблемую мировую антипутинскую коалицию - лозунг запэдротов
 показать весь комментарий
 
 
но только Порох ушел - вся плесень повылезала, как в Украине, так и в Европе... Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может вернуть Россию в состав ассамблеи - Цензор.НЕТ 5443
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
так запэдроты ж верещали. шо коалиция незыблема и монолитна
 показать весь комментарий
 
Так такие альтернативно одарённые, как ты, вместо петруся выбрали ЗЕ!била, вот и созданное и удерживаемое петрусем посыпалось.

Слепите докучи, ЗЕ!билы? С портновым вместе?
 показать весь комментарий
 
 
Портнов з мільйонером і сином донецького сєпара Дубінскім!
Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может вернуть Россию в состав ассамблеи - Цензор.НЕТ 8429
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
українська влада доклала чимало зусиль, щоб зняти з Портнова всі європейські санкції
 показать весь комментарий
 
Зато команда ЗЕ! и её сторонники приложили максимум усилий, чтоб это тело вернулось обратно в Украину.
 показать весь комментарий
 
 
так запэдроты ж верещали. шо коалиция незыблема и монолитна

брехали?
 показать весь комментарий
 
Не знаю, кто там тебе что визжал в твоей палате, но я лично ( за всех я не могу отчитываться) чётко понимал, кто даёт на мировой арене те волшебные пендали, что со скрежетом и стоном, но позволяют нагнуть особенно еврочинуш на хоть какое-т о сопротивление россосии. Но вы, альтернативно одарённые, сделали свой выбор.

Наслаждайся. Скоро тебе разрешат вконтаченных и ватокласников - будешь с братьями по разуму снова общаться.
 показать весь комментарий
 
 
У них уровень IQ как у табуретки... Как они могут что то "слепить" ?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Результат реформ Рошена и сверхрактивной деятельности Арьева. Командировочные прожрали, а толку нема.
 показать весь комментарий
 
 
и, заметь, когда был Порох - такого лядства не было. Но стоило вазелину встретится с послами..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это только доказывает что Порох не сделал вообще ничего, а Арьев только чепуху молол да коноплю курил (это уже доказано французской таможней).
 показать весь комментарий
 
 
"-Хто всрався ? -Невістка" (с). Так, прокремлівське лайно ?
 показать весь комментарий
 
Мало их адольф чпокал как были трусоватыми и жадными так и остались
 показать весь комментарий
 
 
Москальня, с праздником вас! Хорошо бы повторить.
Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может возвратить Россию в состав ассамблеи - Цензор.НЕТ 5905
 показать весь комментарий
 
 
хто.. вазелин.. выступит? Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может вернуть Россию в состав ассамблеи - Цензор.НЕТ 6475 по бамажке зачитает "чуваки, зуб даю - шаурма была без мух, лично проверил! а вы мне тут ЫнтЫрвью берете - на квартиру скиньтесь!"
 показать весь комментарий
 
 
Вот так вот , граждане ... Кремлевская АПешечка раздала взятки *********** и те как миленькие проголосовали ...

Европейские ценности Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может вернуть Россию в состав ассамблеи - Цензор.НЕТ 918
 показать весь комментарий
 
 
А того, кто мягким пендалем стимулировал еврочинуш, противодействовать россосии несмотря на огроменное желание пополнить свои кубышки роисскими деньгами, мудлрый нарИд не избрал. А зе!лёная сопля всем покую.
 показать весь комментарий
 
 
Мнение порохобота ничего не стоит . Даже читать не стал Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может вернуть Россию в состав ассамблеи - Цензор.НЕТ 2429
 показать весь комментарий
 
 
Ничего, ЗЕ!бил, люди почитают.

А ты так тупым и помрёшь.
 показать весь комментарий
 
 
Это все ? Или може про Свынарчуков шонибудь расскажешь
 показать весь комментарий
 
 
Ох и ветренные же вы, ЗЕ!билы. Токо "гордо" заявил, что "Даже читать не стал" и тут же, раскрыв рот, сидишь и ждёшь очередной мой коммент?

Про свинарчуков тебе Бигус расскажет, а я могу тебе про Шефира и его высеры рассказать, про Богдана и от кого он смотрящий за ЗЕ!лебобой, про Разумкова, который ненавидит украинский язык всеми фибрами своей малоросской душонки. Про преЗЕ!дента, который вместо работы то по качалкам, то по концертикам бегает. Ты говори, что тебе самое интересное?
 показать весь комментарий
 
 
Это про тех, которых облил грязью и оболгал проплаченный подонок бигус, чтобы срезать рейтинг Порошенко перед выборами ?
 показать весь комментарий
 
В таком случае смысла нет оставаться в етой бесполезной организации. Нужно подымать вопрос с другими странами о выходе из етого шабаша.
 показать весь комментарий
 
 
Дешевый газ для Европы, важнее какой-то там Украины))
 показать весь комментарий
 
 
есть еще шанс наверное...
Зе должен выступить в ПАСЕ - убедительно и мощно...
Порошенко так бы и сделал.....
 показать весь комментарий
 
 
"Наверное" - вот в этом вся суть и мощь новой власти. Или полная немощь ЗЕ и его бригады.
 показать весь комментарий
 
 
зеленский не кто в мировой политике - вот его и с ним нашу страну не кто больше не воспринимает серьезно - нет его и нет работы с лидерами стран Европы.а те не работают со своими депутатами - все очень и очень просто - да,а платит за все народ Украины - но и выбирает он то же)))
 показать весь комментарий
 
 
Сматываем удочки из этой тухлой организации.Нам там вместе с *********** больше делать нечего Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может вернуть Россию в состав ассамблеи - Цензор.НЕТ 8153
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
дембельский пинок порохнявым депутатам за их деятельность в ПАСЕ, лжецам и мародерам увесистая пощечина, за всю их двуличную позицию где одной рукой торгуют, а от других требуют санкции ввести.
 показать весь комментарий
 
 
При "порохнявых" все было путем, России был путь заказан в ПАСЕ. Но при скоморохе - всегда пожалуйста. Разницу сечешь, или это сложно?
 показать весь комментарий
 
 
сложно тебе сложить в голове, что порохнявые ещё никуда из ПАСЕ не ушли, сидят там пока, последние деньки подсчитывают. Это всей соевой банде дембельский приговор, за что боролись, на то и напоролись Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может вернуть Россию в состав ассамблеи - Цензор.НЕТ 7225
 показать весь комментарий
 
 
Решения, принимаемые в ПАСЕ учитывают и ситуацию внутри стран, относительно которых идет спор, или вокруг которых существует конфликт. При порохе они бы даже не заикнулись на такое, но при скоморохе это стало реальностью. Если они видят, что хохлы сами сдают свою страну, на кой ляд им надо усложнять себе жизнь из-за этого? Вот это и есть их основной мотив: вам своя страна не нужна, то и мы себе особо жизнь портить не будем в связи с этим.
 показать весь комментарий
 
ты считаешь, что нужно полностью прекратить торговлю с РФ?
или ты считаешь только талончики? Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может вернуть Россию в состав ассамблеи - Цензор.НЕТ 6811
 показать весь комментарий
 
Та можна було ще років 5 ті санкції потримати, поки нове покоління українців не виросте. Хоча для Україна з тих санкцій отримала "0" вигоди.
 показать весь комментарий
 
Нет никаких европейских санкций . Американские есть , а европейских нема . Валюха с немецким флахком может подтвердить , компания Сименс это доказала Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может вернуть Россию в состав ассамблеи - Цензор.НЕТ 4576
 показать весь комментарий
 
 
и собрались как то караси все до одного---как бы жить нам лучше стали думать. Внести новое или забытое старое хотя бы. И позвали они щуку---прыгай к нам крикнули ей. Та для понту пока выначивается. А те всё сильнее и сильнее просят. Скучно им. Скоро повеселеет.
 показать весь комментарий
 
 
Мудак порох и его до сих пор действующее правительство, создали таки правовые основы для возвращения парашки.. пыня бабла видать через своего кума передал.
 показать весь комментарий
 
В Европе ансамбли Александрова и мацковские балеты уже достали . Раша запустила культурный десант . Изображает из себя пушистых и мягких.
Фоторгафии с войны в лугандоне опять в широкой прессе отсутствуют
Инвалидов с фронта в ПАСЕ не видно
ВОТ евро депутаты и голосуют за фейк после БЕСПЛАТНЫХ БИЛЕТОВ НА ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
 показать весь комментарий
 
 
В очередной раз бабло побеждает...всё. С чем нас всех, собственно, и поздравляю...
 показать весь комментарий
 
 
А в это время Зелупкин нюхал киевскую шаурму и вещал, точнее вешал, про страну в смартфоне, пристраивал своих бизнеспартнеров и друзей детства на потоки бабла. Каким бы ни был плохим Петручо а при нем такое было бы не возможно.
 показать весь комментарий
 
 
Скажите, вы в Великой Британии косите от призыва в ВСУ? И если да, то скажите, по энурезу закосить не получилось?
 показать весь комментарий
 
І зустрічі з Пінчуком та Кучмою в кулуарах.
А як гарно співав "За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до Адміністрації Президента і прихованих від суспільства домовленостей. "
 показать весь комментарий
 
 
Как только малороссы выбрали талантливого шаурмена пообещавшего Ху#лу договориться посередке, так антикремлевская коалиция и посыпалась. А при Порохе такого не было. А мы ведь зебилов предупреждали.
 показать весь комментарий
 
 
Меркель заявила о заинтересованности Германии в добрых отношениях с РФ/ Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы./ Мы решили, что Россия должна остаться в ПАСЕ, - глава МИД Германии Маас/ В самый раз германским флажкам доложить о проделанной работе по нейтрализации антиукраинской деятельности власти ФРГ. А не исчезать как обычно под подобными статьями..
 показать весь комментарий
 
 
метать бисер перед свиньями - выражение из Евангелия: "Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга (ц. слав. бисер) вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас". Этот фразеологизм употребляется в значении "говорить,… … ... Метать (рассыпать) бисер перед свиньями - Книжн.
https://www.google.com.ua/m?q=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4+%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8&client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1
 показать весь комментарий
 
"Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может вернуть Россию в состав ассамблеи" - к сожалению, история ничему не научила правополушарных, зажиревших т.н. демократов, точь в точь повторяется история перед второй мировой.
 показать весь комментарий
 
 
Еще и Шарий хочет создать свою партию и пролесть в Верховну Раду. Вот Украина заживёт...еп.та-ра-рам.
 показать весь комментарий
 
За 5 лет барыга так и не назвал что РФ вероломно войной напала на Украину а всего навсего что он смог сказать какая то агрессия... это сегодня себя исчерпало вот и результат руки вытерли...
 показать весь комментарий
 
А ведь это провал на международной арене для Украины. Но зебилам пофуй.
 показать весь комментарий
 
Да пох... америке и европе на Украину! Бизнес и ничего более! Что, вы такие наивные? Какие ценности? Ценности, когда в кошельке звенит...
 показать весь комментарий
 
Да пох... америке и европе на Украину! Бизнес и ничего более! Что, вы такие наивные? Какие ценности? Ценности, когда в кошельке звенит...
 показать весь комментарий
 
Вот любопытно то как! Сейчас Трамп в Англии и вся эта продажная евротрэш элита, включая Меркель, исходит ядом по этому поводу! Но кто больше в постели с кацапами Трамп или Меркель?!
 показать весь комментарий
 
История европейцев ничему не учит. Одни уже в Мюнхене 1938 года хотели "мира для целого поколения". Продажные мудаки. Из этой пустопоржней говорильни можно демонстративно уйти. Ничего не потеряем. И денег тратить не надо будет...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может вернуть Россию в состав ассамблеи
 
 
 
 
 
 вверх