 В ходе завтрашнего визита Зеленского в Брюссель будет обязательно затронут вопрос Крыма, - Мендель

Об этом пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель рассказала во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.net.

На реплику журналистов о том, что очень мало известно о стратегии Зеленского по поводу возвращения Крыма, Мендель сказала: "Вы не думайте, что эта администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будут наработаны определенные решения - это будет вынесено".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Польши Дуда проведет встречу с Зеленским 4 июня в Брюсселе, - глава канцелярии Щерский

Мендель подчеркнула, что новая Администрация президента стремится к прозрачности, однако комментировать слухи или решения по "чувствительным вопросам" до принятия решения не считает правильным. По ее словам, в ходе завтрашнего визита Зеленского в Брюссель вопрос Крыма будет обязательно затронут.

Напомним, 4-5 июня состоится рабочий визит Владимира Зеленского в институты Европейского союза и НАТО в Брюсселе. Запланированы встречи президента Украины с главой Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, президентом Польши Анджеем Дудой, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Журналистка Юлия Мендель победила в конкурсе на должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.

Также читайте: В России объявили тендер на "оценку ущерба" захваченному Крыму от Украины за $150 тысяч