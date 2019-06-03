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 Политика Украины
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 В ходе завтрашнего визита Зеленского в Брюссель будет обязательно затронут вопрос Крыма, - Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский на встречах в Брюсселе 4 июня затронет вопрос оккупированного Крыма.

Об этом пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель рассказала во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.net.

На реплику журналистов о том, что очень мало известно о стратегии Зеленского по поводу возвращения Крыма, Мендель сказала: "Вы не думайте, что эта администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будут наработаны определенные решения - это будет вынесено".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Польши Дуда проведет встречу с Зеленским 4 июня в Брюсселе, - глава канцелярии Щерский

Мендель подчеркнула, что новая Администрация президента стремится к прозрачности, однако комментировать слухи или решения по "чувствительным вопросам" до принятия решения не считает правильным. По ее словам, в ходе завтрашнего визита Зеленского в Брюссель вопрос Крыма будет обязательно затронут.

Напомним, 4-5 июня состоится рабочий визит Владимира Зеленского в институты Европейского союза и НАТО в Брюсселе. Запланированы встречи президента Украины с главой Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, президентом Польши Анджеем Дудой, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Журналистка Юлия Мендель победила в конкурсе на должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.

Также читайте: В России объявили тендер на "оценку ущерба" захваченному Крыму от Украины за $150 тысяч

Источник: https://censor.net.ua/n3130326
 
 
 Топ комментарии
 
І посилання на цю маячню в тебе ж звичайно є?
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Так Мародер уже давно подарил крым Рашке. Даже в документах по поставках електроенергигии подписал что крым территория РФ В ходе завтрашнего визита Зеленского в Брюссель будет обязательно затронут вопрос Крыма, - Мендель - Цензор.НЕТ 8267
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Нам би ще дізнатись в якому сенсі будуть обговорювати питання Криму ?
Може він його подарує росії, звідки нам знати..
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Так Мародер уже давно подарил крым Рашке. Даже в документах по поставках електроенергигии подписал что крым территория РФ
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І посилання на цю маячню в тебе ж звичайно є?
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У него есть...но оно в его влажных мечтах...и потому показать его он не может.... В ходе завтрашнего визита Зеленского в Брюссель будет обязательно затронут вопрос Крыма, - Мендель - Цензор.НЕТ 2026
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будет обязательно затронут вопрос Крыма, - Мендель/ сотрясение воздуха.У Путина ответили Зеленскому по поводу компенсаций за Крым и Донбасс: Россия ничего не оккупирует, тема закрыта.
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Нужно срочно анулировать Парашенковый закон про Зону Свободной Торговли с окупированным крымом. Ато какая тут война если из крыма спокойно завозят в Украину свои товары а из Украины в окупированный крым идут електроенергия и титановая руда.
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ему ведь терять нечего, липецкой фабрики которая дает сладкую жизнь оккупантам у него нет, может легко любую тему в переговорах поднимать, не только Крым, но и выдачу порошенко в случае его бегства в том числе, чтобы подсвинок нигде на территории Европы спрятаться не мог В ходе завтрашнего визита Зеленского в Брюссель будет обязательно затронут вопрос Крыма, - Мендель - Цензор.НЕТ 7679
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Липецкой фабрики нет....а сериалы...сценарии...и прочие поделки имеют место быть.....
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главное, что мародера порошенко больше нет при власти, а по поводу фабрики время покажет. что там есть, а чего нет В ходе завтрашнего визита Зеленского в Брюссель будет обязательно затронут вопрос Крыма, - Мендель - Цензор.НЕТ 3182
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Ну кому что главное...зебеням это....тут спору нет....
Что до времени...то не далее как неделю назад....чуваком с ксивой презЕдента были проданы права на показ сериала "слуга урода"...яндексу....сериал "сваты" там крутят по всем каналам..... и других поделок за которые чувак с ксивой презЕдента получает деньги из бюджета паРаши там тоже хватает....
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Кому, да 73% украинцам, что то слишком много зебеней получается
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73 процентам принявшим участие в голосовании...что есть менее 50% от общего числа избирателей в Украине....
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Так Порошенко ж вже на нарах, чи на в Ростові...нє? Ви завіряли всіх що на другий день після виборів він там буде 😂😂😂
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Я заверял? Під час завтрашнього візиту Зеленського в Брюссель обов'язково торкнуться питання Криму, - Мендель - Цензор.НЕТ 9794 Скрин можешь мой показать? Ты такое же брехло, как и порошенко Під час завтрашнього візиту Зеленського в Брюссель обов'язково торкнуться питання Криму, - Мендель - Цензор.НЕТ 9943
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Вы хоть туда на него пиджак наденьте. Пусть уже рукава не раскатывает. И так не видно будет,прости господи.
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воду пообещает дать в Крым.....
Ну что бы с чистого листа все начать....
Ну что бы мир наступил......, и не стреляли чтоб.....
вот как на майках, которые раздают....
В ходе завтрашнего визита Зеленского в Брюссель будет обязательно затронут вопрос Крыма, - Мендель - Цензор.НЕТ 5740
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""Вы не думайте, что эта администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будут наработаны определенные решения - это будет вынесено"

То есть, товарищ Мендель была абсолютно уверена, что предыдущая администрация боролась за территориальную целостность Украины. Но.... придя в, так сать из цитируемого, в "ЭТУ" администрацию, товарищ Мендель как-то неуверенно формулирует обращение к массам... "ВЫ НЕ ДУМАЙТЕ"
Если бы товарищ Мендель была уверена в "ЭТОЙ" администрации, она сформулировала с обращение к массам так: "новая администрация Президента Украины продолжает борьбу за территориальную целостность Украины"

а вот это: "вы не думайте"..... товарищ Мендель явно не уверена.
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Мандель це ще одна українка на допомогу преЗЕденту? Чисто українська влада 😂😂
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Мендель, фамилия прикольная, чем-то слово пендаль напоминает.
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Мендель, Пендель, Крендель, а на підході ще нові обличчя як Кацман, Гоцман і Шлагбаум....😂
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а на отходе надеюсь Вальцманы, Кернесы, Добкины, Розенблаты и так далее.
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Уже не брехали бы людям. Зеклоун и так выглядит отстойно.
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для того,чтобы вове выглядеть как следует, необходимо делать как петя, постоянно быть под коньячком.
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Петя по наркоте чист аки слеза...он анализы в независимой лаборатории сдал....так что увы и ах..... вопрос касается чувака с ксивой презЕдента....
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Зачётно Мендель вещает от имени президента Украины)
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Щось багато стало Мендель !!!!! Куди не глянь - кругом Менделі... Настала ера менделів..
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Президент Украины никому не должен. Мендель.
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"Когда будут наработаны определенные решения - это будет вынесено".

В переводе на нормальный язык: вынесли того- вынесем и этого.
Під час завтрашнього візиту Зеленського в Брюссель обов'язково торкнуться питання Криму, - Мендель - Цензор.НЕТ 6389
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задайтє вопрос етой мандєльше: ЧЕЙ КРИМ? Увєрєн, шо начньот вілять сракой - панімайєтє, тут такая каллізія...
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Война сильно вредит бизнесу.Евреи с обеих сторон плюс европейские решили, что пора закрывать вопрос.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ходе завтрашнего визита Зеленского в Брюссель будет обязательно затронут вопрос Крыма, - Мендель
 
 
 
 
 
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