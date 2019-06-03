 В ходе завтрашнего визита Зеленского в Брюссель будет обязательно затронут вопрос Крыма, - Мендель

Об этом пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель рассказала во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.net.
На реплику журналистов о том, что очень мало известно о стратегии Зеленского по поводу возвращения Крыма, Мендель сказала: "Вы не думайте, что эта администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будут наработаны определенные решения - это будет вынесено".
Мендель подчеркнула, что новая Администрация президента стремится к прозрачности, однако комментировать слухи или решения по "чувствительным вопросам" до принятия решения не считает правильным. По ее словам, в ходе завтрашнего визита Зеленского в Брюссель вопрос Крыма будет обязательно затронут.
Напомним, 4-5 июня состоится рабочий визит Владимира Зеленского в институты Европейского союза и НАТО в Брюсселе. Запланированы встречи президента Украины с главой Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, президентом Польши Анджеем Дудой, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Журналистка Юлия Мендель победила в конкурсе на должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.
Може він його подарує росії, звідки нам знати..
Что до времени...то не далее как неделю назад....чуваком с ксивой презЕдента были проданы права на показ сериала "слуга урода"...яндексу....сериал "сваты" там крутят по всем каналам..... и других поделок за которые чувак с ксивой презЕдента получает деньги из бюджета паРаши там тоже хватает....
Ну что бы с чистого листа все начать....
Ну что бы мир наступил......, и не стреляли чтоб.....
вот как на майках, которые раздают....
То есть, товарищ Мендель была абсолютно уверена, что предыдущая администрация боролась за территориальную целостность Украины. Но.... придя в, так сать из цитируемого, в "ЭТУ" администрацию, товарищ Мендель как-то неуверенно формулирует обращение к массам... "ВЫ НЕ ДУМАЙТЕ"
Если бы товарищ Мендель была уверена в "ЭТОЙ" администрации, она сформулировала с обращение к массам так: "новая администрация Президента Украины продолжает борьбу за территориальную целостность Украины"
а вот это: "вы не думайте"..... товарищ Мендель явно не уверена.
В переводе на нормальный язык: вынесли того- вынесем и этого.