EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  605  43
Все про:Администрация_Президента (1526) Кучма (1739) Трехсторонняя контактная группа (93)

 Кучма будет осуществляет свою деятельность в ТКГ на общественных началах

Второй президент Украины Леонид Кучма будет осуществлять деятельность на должности главы украинской стороны в Трехсторонней контактной группе на общественных началах.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в распоряжении президента №57/2019-рп.

"Уполномочить президента Украины в 1994-2005 годах Кучму Леонида Даниловича представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Л.Кучма осуществляет деятельность, предусмотренную этим распоряжением, на общественных началах", - говорится в распоряжении №57/2019-рп от 3 июня.

Ранее Зеленский сообщил, что второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма вновь будет возглавлять украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Он примет участие в заседании группы 5 июня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не будет торговать своей территорией и суверенитетом, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3130324
 
   
 Топ комментарии
 
" В Днепре после его ухода народ на заборах писал - Данилыч - прости! "

Народ на заборах много чево пишет Кучма будет осуществляет свою деятельность в ТКГ на общественных началах - Цензор.НЕТ 3001
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот никак не вспомню кто был у Данилыча главой АП. Кучма будет осуществляет свою деятельность в ТКГ на общественных началах - Цензор.НЕТ 4788
 показать весь комментарий
 
 
Тише, тише, у ЗЕкоманды крышу сорвет. Данилыч получил индульгенцию на ближайшие 5 лет, не зря играли такую длинную партию, не зря...
 показать весь комментарий
 
 
Я шопотом, Вы это имели в виду? С июня 2002 по январь 2005 года глава Администрации президента Украины. В это время закрепился его образ как «серого кардинала» Кучмы[15][9], также известного внедрением в подконтрольные власти СМИ темников. Наблюдатели отмечали увеличение его политического веса к концу второго президентского срока Л. Д. Кучмы[16]. Являлся одним из инициаторов и разработчиков политреформы перехода Украины к парламентско-президентской форме правления.
 показать весь комментарий
 
 
То я не вам - я хотів для жителів віртуального світу створити логічний ланцюжок, який виведе їх з телевізійного торчка.
 показать весь комментарий
 
 
Я понимаю, вон там людина нижче, каже що Табачник...
 показать весь комментарий
 
 
Табачник - зроблений з того ж матеріалу. Кучма діятиме у ТКГ на громадських засадах - Цензор.НЕТ 9914
 показать весь комментарий
 
 
Там все гниды одно другого стОят: литвин, сабачник..
 показать весь комментарий
 
Дварянін із дрєвнєва русскава дварянскава рода (як він сам себе називав) Табачьнік.
 показать весь комментарий
 
 
Понадобилась мобилизация всех умственных возможностей.
 показать весь комментарий
 
 
Вырастили из зятя олигарха на имуществе Украины- пусть отрабатывают
 показать весь комментарий
 
 
основателем украинского алигархата принято решение на общественных началах не торговать, а зе торговать. И затька прихватил на встречу, бо самому общественнику добиразться до зе торговца людьми, судьбами и территориями уже не добраться никак. Браво, *****, верю в то, что затёк работорговца и воровайку доставил по доброте душевной.
 показать весь комментарий
 
 
Из всех бывших Кучма на показуху не работал.
В Днепре после его ухода народ на заборах писал - Данилыч - прости!
 показать весь комментарий
 
" В Днепре после его ухода народ на заборах писал - Данилыч - прости! "

Народ на заборах много чево пишет Кучма будет осуществляет свою деятельность в ТКГ на общественных началах - Цензор.НЕТ 3001
 показать весь комментарий
 
 
Послє єго ухода народ на забори пісял і казав - прасті,Данілич,за обісцяні забори...
 показать весь комментарий
 
Он и так ,уже натырил на пять поколений ,а главное подарил ядерный потенциал,за что купил самое дорогое поместье в Лондоне
 показать весь комментарий
 
 
Зе вытащил отыгранную личность через Пинчука и теперь лапшу вешает....

А где НОВЫЕ ЛИЦА?????

Зе, твой рейтинг уже ниже плинтуса!
 показать весь комментарий
 
 
Зе, сколько получил от Пинчука за назначение Кучмы?
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня Зеля вернул из небытия еще одного человека Яныка -- Валерию Лутковскую в Минскую группу. Напомню, кто забыл, Валерия Лутковская родная сетра жены еще одного юриста семьи Яныка - Алекандра Лавриновича. По образованию - учитель украинского языка и литературы. Лутковская была назначена со скандалом по незаконной процедуре, представляла Украину в Европейском суде в делах «Луценко против Украины» и «Тимошенко против Украины», пыталась незаконно уволить сотрудников, проводила обыски в их кабинетах, подавала липовую декларацию и ездила на угнанном авто. Новые, незапятнанные лица говорите? Ну-ну
 показать весь комментарий
 
Кажуть, домовиться так класно за пінчуковський бізнес на росії...
За рахунок наших інтересів, звісно..
 показать весь комментарий
 
 
а що в Ліпецьку ?
той міф давно розвіяний.
 показать весь комментарий
 
 
Буратіна теж грається в мінські договорняки? А зупинити війну нє? Вона йому теж вигідна. Барига.
 показать весь комментарий
 
 
Ясно , значит заказчиком И УБИЙЦ ГОНГАДЗЕ опять не назовут
 показать весь комментарий
 
 
Так толку з його походенього у Донбас нема. З таким благородним екс-президентом навряд чи можна розрулити ситуацію не заклавши у фундамент переговорів яку небудь бомбу. Та й занадто він перевірений - такий перевірений, що лише повний дурень з ним у розвідку піде, не те що гроші довірить.
 показать весь комментарий
 
точно так кричал нынешнее геннедоразумение, а потом ручкался и голову склонял
 показать весь комментарий
 
Что кучма может сделать из того,что не сделал раньше при теперешнем статус-кво? Ничего. С русней в данный момент можно договориться без ущерба для Украины? Нет. Ну и каковы варианты при таких исходных данных? Или "морозиться" дальше в Минске,как до этого или прогибаться. Второй вариант судя по всему,более правдоподобен. Поздравляю,зебилы-вас поимели. Хотя половина и так этого хотела.
 показать весь комментарий
 
 
Президент України Леонід Кучма визнав, що літак був збитий ракетою українських сил ППО[7][8]. Не зважаючи на те, що юридично Україну не було визнано винною та до держави Україна не висувались жодні претензії на міждержавному рівні, український уряд перерахував родичам загиблих грошові компенсації[9]. 2011 року під час розгляду судового позову авіакомпананії Сибір, український суд дійшов висновку, що українська ракета не могла влучити в російський літак[10][11].
 показать весь комментарий
 
Замена Медведчука, Кучма это вата нах он надо.
 показать весь комментарий
 
Тактически верньій ход президента , вьібивающий российскую аргументацию , что без Медведчука в Минске " не с кем раговаривать".
Переговорьі ТКГ явно оживятся , к тому же мьі узнаем много нового о шантаже Путина в деле сбитого ракетой из Крьіма ТУ-154 а.к."Сибирь", а єто даст новьій импульс расследованию гибели малазийского "Боинга" на Донбассе. Я надеюсь.
 показать весь комментарий
 
Разом з другом мертвчуком.... Чи наче замість нього?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКучма будет осуществляет свою деятельность в ТКГ на общественных началах
 
 
 
 
 
 вверх