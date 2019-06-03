 Кучма будет осуществляет свою деятельность в ТКГ на общественных началах

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в распоряжении президента №57/2019-рп.
"Уполномочить президента Украины в 1994-2005 годах Кучму Леонида Даниловича представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Л.Кучма осуществляет деятельность, предусмотренную этим распоряжением, на общественных началах", - говорится в распоряжении №57/2019-рп от 3 июня.
Ранее Зеленский сообщил, что второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма вновь будет возглавлять украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Он примет участие в заседании группы 5 июня.
В Днепре после его ухода народ на заборах писал - Данилыч - прости!
Народ на заборах много чево пишет
А где НОВЫЕ ЛИЦА?????
Зе, твой рейтинг уже ниже плинтуса!
За рахунок наших інтересів, звісно..
той міф давно розвіяний.
Переговорьі ТКГ явно оживятся , к тому же мьі узнаем много нового о шантаже Путина в деле сбитого ракетой из Крьіма ТУ-154 а.к."Сибирь", а єто даст новьій импульс расследованию гибели малазийского "Боинга" на Донбассе. Я надеюсь.