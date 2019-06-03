 Украина не будет торговать своей территорией и суверенитетом, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга 3 июня в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Зеленский напомнил, что он встретился с представителями США, Франции, Германии и других стран Европейского Союза.
"Мы обсуждали очень важный для каждого украинца вопрос - это прекращение войны на Донбассе. У нас есть общая позиция - возобновление переговоров по Донбассе в нормандском формате и разблокирование Минского процесса. У нас нет много лет на прекращение войны. У нас есть конкретные предложения и новые решения. Хочу, чтобы все предложения были объединены с понятными сроками выполнения того или иного пункта. Никто не собирается торговать территорией, суверенитетом Украины", - подчеркнул Зеленский.
Президент также выразил благодарность Леониду Кучме, который возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе.
Со своей стороны экс-президент отметил, что он готов внести свой вклад в работу ТКГ.
"Я привык принимать решения, выполнять их и отвечать за них. Сегодняшняя встреча с Президентом показывает, что у меня есть такая возможность в группе, которая создана, - внести свой вклад. И если мы принимаем согласованные решения, то Украина также должна их выполнять", - подчеркнул Кучма.
Ранее Зеленский сообщил, что второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма вновь будет возглавлять украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
Сьогодні, 3 червня, телеканал "Прямий" придбав квартиру родині загиблого шахтаря Михайла Павлика. Дружина та троє дітей житимуть у власній квартирі, в будинку, де вони раніше винаймали помешкання. Трикімнатна квартира площею 72 кв. м знаходиться в місті Червоноград на вулиці Сокальська, 28.
Оп лей лалалей., а през на манатика зато сходил.. Деньги на квартирку зажал - спихнув всё на ОГА... Ну норм же през, видать не успел купить квартиру, деньги - 142 млн.долл. - в офшоры выводил, или занят там - в очереди за автографом к манатику стаял... Але ж пообиця та знов сбрехав))
пообицяв - не значить що виконае - купить.. "я вам ничего не должен"
Дык, для товарисча Зеленского это просто какой-то ПОЗОР!
бла-бла-бла-бла зеленский.
Не теренди, хряпнули по 200 гр. і пішли якобы работать, шо ти тут мульку травиш?))
Такое увидел, ничосе
Но тут такое дело... В психбольнице тоже дураков большинство, а 25% обслуживающий и лечащий персонал.
А обслуживать ты себя сам как-то... ну или мамку попроси, ежели сам не в состоянии.
Или вато-кацапов ты тоже нае..ал?
Раздать богатства страны корешам да зятю, ЯО на бусы поменять, армию развалить. Давай Данилыч, жги, все равно у Украинцев память как у дождевого червяка...
ДупаСолідарність" нижчий за рейтинг Опобльока - це що значить?
Владимир Зеленский виноват в том, что Украина потеряла Крым и ОРДЛО - Ярош
Командующий УДА и народный депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что были потеряны Крым и часть Донбасса.
Перечисляя причины поражений Украины в 2014 году, он сказал, что одной из ключевых проблем является «эта малороссийская хохляцкая позиция внутри государства, от которой страдают наши лидеры. Они торгуют с Россией». «Они сериалы «Сваты» вместе снимают - абсолютно дебильные, кстати», - добавил Ярош и начал развивать мысль. «Это, к слову, тоже очень важный фактор. Считаю, что «95 квартал» - один из создателей оккупации Крыма и Донбасса, которая состоялась в 2014 году. Ведь именно они своими передачами, постоянным унижением Украины, которое до 2014 года происходило, и формировали через «Интер», «1+1» другие СМИ сознание той ваты, которая кричала: «Путин, прийди!». Благодаря своей популярности, именно они это делали», - заявил нардеп.
По его мнению, «украинец - должно было звучать гордо, а они кого продуцировали? Хохла-малоросса». Далее он делает парадоксальный вывод - «именно это (деятельность 95 квартала - прим. Ред) ментально подготовило почву для того, что происходит сейчас». «И Владимир Зеленский, как руководитель «95 квартала», непосредственно ответственен за это поражение. Потому что аннексия Крыма и оккупация части Донбасса - это поражение безусловное, - говорит Ярош, - И это он, именно он завел российские войска, именно он - один из тех, кто подготовил оккупацию. Это факт. Пусть даже делал он это неосознанно».
Однако, Дмитрий Ярош считает, что теперь «Президент Зеленский может исправиться и стать исторической фигурой, настоящим строителем Украинского Национального Государства». «И если он поставит перед собой такую задачу, ему будет на кого опереться», - резюмировал Ярош.
https://auburn-daddy.livejournal.com/467447.html?utm_source=embed_post
Если согласится хоть на частичную автономию Донбасса - это уже буде именно торговля суверенитетом с последующей федерализаций и уничтожением Украины.