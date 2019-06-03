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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1596) Кучма (1739) Трехсторонняя контактная группа (93)

 Украина не будет торговать своей территорией и суверенитетом, - Зеленский

На заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе 5 июня украинская сторона озвучит конкретные предложения со стороны государства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга 3 июня в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Зеленский напомнил, что он встретился с представителями США, Франции, Германии и других стран Европейского Союза.

"Мы обсуждали очень важный для каждого украинца вопрос - это прекращение войны на Донбассе. У нас есть общая позиция - возобновление переговоров по Донбассе в нормандском формате и разблокирование Минского процесса. У нас нет много лет на прекращение войны. У нас есть конкретные предложения и новые решения. Хочу, чтобы все предложения были объединены с понятными сроками выполнения того или иного пункта. Никто не собирается торговать территорией, суверенитетом Украины", - подчеркнул Зеленский.

Президент также выразил благодарность Леониду Кучме, который возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе.

Со своей стороны экс-президент отметил, что он готов внести свой вклад в работу ТКГ.

"Я привык принимать решения, выполнять их и отвечать за них. Сегодняшняя встреча с Президентом показывает, что у меня есть такая возможность в группе, которая создана, - внести свой вклад. И если мы принимаем согласованные решения, то Украина также должна их выполнять", - подчеркнул Кучма.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пинчук сопровождал Кучму на встрече с Зеленским 31 мая, - пресс-секретарь Мендель

Ранее Зеленский сообщил, что второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма вновь будет возглавлять украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3130322
 
   
 Топ комментарии
 
https://prm.ua/pryamiy-pridbav-kvartiru-rodini-zagiblogo-shahtarya/

Сьогодні, 3 червня, телеканал "Прямий" придбав квартиру родині загиблого шахтаря Михайла Павлика. Дружина та троє дітей житимуть у власній квартирі, в будинку, де вони раніше винаймали помешкання. Трикімнатна квартира площею 72 кв. м знаходиться в місті Червоноград на вулиці Сокальська, 28.

Оп лей лалалей., а през на манатика зато сходил.. Деньги на квартирку зажал - спихнув всё на ОГА... Ну норм же през, видать не успел купить квартиру, деньги - 142 млн.долл. - в офшоры выводил, или занят там - в очереди за автографом к манатику стаял... Але ж пообиця та знов сбрехав))
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Одне високе бла-бла- бла. А на ділі потихенько вимальовується прихована, повзуча капітуляція. Нове бачення гуманітарної політики, рефєрендуми, пенсії сєпарам... І це лише 2 тижні при владі, А після парламентських виборів, якщо не дай бог отримає більшість як все поміняється.?
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Тут соевые просили передать - А как же обещанный Будапештский формат? Что тоже - не? Україна не торгуватиме своєю територією і суверенітетом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6740
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Аааа, продал Украину Путину! Или Израилю? хе-хе)) да вы давно все проданы)) Украина не будет торговать своей территорией и суверенитетом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1846
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https://prm.ua/pryamiy-pridbav-kvartiru-rodini-zagiblogo-shahtarya/

Сьогодні, 3 червня, телеканал "Прямий" придбав квартиру родині загиблого шахтаря Михайла Павлика. Дружина та троє дітей житимуть у власній квартирі, в будинку, де вони раніше винаймали помешкання. Трикімнатна квартира площею 72 кв. м знаходиться в місті Червоноград на вулиці Сокальська, 28.

Оп лей лалалей., а през на манатика зато сходил.. Деньги на квартирку зажал - спихнув всё на ОГА... Ну норм же през, видать не успел купить квартиру, деньги - 142 млн.долл. - в офшоры выводил, или занят там - в очереди за автографом к манатику стаял... Але ж пообиця та знов сбрехав))
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Нагадаємо, що в ніч на 29 травня на шахті "Лісова" ДП "Львіввугілля" у селі Сілець Сокальського району Львівської області стався обвал породи, загинуло двоє гірників - Михайло Турко та Михайло Павлик. У 48-річного Михайла Павлика залишилося дружина та троє дітей - два хлопці 16 та 15 років і 8-річна донька.Ввечері 29 травня президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч з родинами загиблих. Він звернув увагу на те, що родинам загиблих шахтарів потрібно надати належну допомогу.Зокрема глава держави звернувся до журналістки "Прямого" Ольги Зеліско зі словами (мовою оригіналу): "Тому, що ви канал "Прямий" ви можете допомогти. Давайте з вами зараз купимо квартиру, давайте "Прямой" канал, ми з вами пообіцяємо і разом з вами... Я куплю квартіру, що ви мєнє тут інтерв'ю вєдьотє?"

пообицяв - не значить що виконае - купить.. "я вам ничего не должен" Україна не торгуватиме своєю територією і суверенітетом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 369
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ЭТО ПРОСТО СУПЕР!!!! НОВОСТЬ!!!!
Дык, для товарисча Зеленского это просто какой-то ПОЗОР!
бла-бла-бла-бла зеленский.
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"Нагадаємо"

Не теренди, хряпнули по 200 гр. і пішли якобы работать, шо ти тут мульку травиш?))
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чувак, вова ж тебе сказал чётко - "не торгуемся", сдаём сразу.. с чистого лица "розумному путину"
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сложная тема для сои. Четкое утверждение не просто переделать.😀
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Тут соевые просили передать - А как же обещанный Будапештский формат? Что тоже - не? Україна не торгуватиме своєю територією і суверенітетом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6740
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Ты уже забрал всю пэтину срань с рады км сбу гпу судов и прочих институций？ не？ тогда не вякай！
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Я не обещал забирать эту срань с рады, а Зеленский обещал вместо минского сделать будапештский - а сегодня самое время. Хотели США и Британию, а получили Кучму - **********. Так кто вякает?
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а где новые лица? и новые подходы? - а нет их у него - нафига было менять?
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А кучма уже зЕ!билам норм переговорщик?
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Дааа, при нем какая торговля. Сдадут за откат. Кстати, а шо скажут за это братья Шафиро или как их там.
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Одне високе бла-бла- бла. А на ділі потихенько вимальовується прихована, повзуча капітуляція. Нове бачення гуманітарної політики, рефєрендуми, пенсії сєпарам... І це лише 2 тижні при владі, А після парламентських виборів, якщо не дай бог отримає більшість як все поміняється.?
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ох у тебя и дурь забористая😀
Такое увидел, ничосе
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Сепар, да никто и не сомневается, что вас, желудкоголовых ЗЕ!билов с нижней ступеньки пирамиды Маслоу, большинство в обществе.
Но тут такое дело... В психбольнице тоже дураков большинство, а 25% обслуживающий и лечащий персонал.
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Не, альтернативно одарённый, я тебя изучать буду, как подопытное существо. Уже, кстати.
А обслуживать ты себя сам как-то... ну или мамку попроси, ежели сам не в состоянии.
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завтра к утру постираешь мне носки и помоешь машину, на бардачок положишь пачку сигарет бонд компакт четворочку
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Мечтай, ЗЕ!бил. Я даже памперс тебе менять не стану. Так что если хочешь, чтоб от тебя не тхнуло, то попроси всё ж мамку за тобой ухаживать.
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Із задоволенням: а ну негайно залазь у гамівну сорочку! І більше - ніяких "виборів": все, награлися!! )))
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я бачу ти вже сам заліз, тіко не в гамівну. а в гальмівну сорочку
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Шо ти взагалі можеш побачити, якщо геть не зрозумів, що ви, зєбіли, накоїли? Дефлоту чекаєш - чи портнова генпрокурором? То тоді вже пізно буде. Сторчи від Бєні, коли Порошенко тобі не до вподоби, наїв.
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Так це можна про будь-яку країну сказати. Хіба хоч один президент сказав навпаки? Банально.
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Брати сусіди в шоці! Як це?!!! Завжди торгували... А тут не будуть... Мабудь ціну набивають...
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...не будет торговать территорией и суверенитетом... Команда ЗЕ их просто подарит, безвозмездно, т.е. даром.
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А как же фраза "где-то посередине"?
Или вато-кацапов ты тоже нае..ал?

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Доброго вечора , Україно без порошенка !
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Кучма должен сидеть! И однозначно не в какой-то там контактной группе. Открываю для себя счёт серьёзных ляпов Зеленского. Это первый.
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Меня точно не разочарует, ибо не очаровывал. Он был и пока остаётся для меня лишь единственно доступным инструментом отстранения от власти лживого, жадного пройдохи Порошенко. С чем успешно справился. Если Вова сам станет проблемой, начну искать инструменты по отстранению от власти и его. Пока не вижу к этому никаких предпосылок.
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Кучма очень давно завербован гебней , соответсвенно у него гебешная крыша . У нас нема таких судей , котрые выпишут ему приговор .
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А ще є що продавати? Клаомойша і компашка олігархів уже все розкупили:
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..."Я привык принимать решения, выполнять их и отвечать за них. Сегодняшняя встреча с Президентом показывает, что у меня есть такая возможность в группе, которая создана, - внести свой вклад. И если мы принимаем согласованные решения, то Украина также должна их выполнять", - подчеркнул Леонид Кучма...
Раздать богатства страны корешам да зятю, ЯО на бусы поменять, армию развалить. Давай Данилыч, жги, все равно у Украинцев память как у дождевого червяка...
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Опять зрада зрадная. Но сейчас некоторые товарищи, которые бдят в дневную смену, объяснят, что он имел в виду русский язык первым государственным и присоединиться к России, а мол, зебилы уже и поверили.
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Свинорылым такие новости как холодным душем. Они бы по Днепру Украину разделили бы лишь бы Мародера в кресло вернуть. ******* никак не могут простить что проиграли кучу денег которые поставили на победу Парашенка по совету букмеккеров.
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Придумай еще чего, слабовато , или вот задачка, в чем отличие Кучмы с зятем и Коломойского от Порошенко?
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Это тебе Бигус сказал? Больше ничего не сказал? На каких фронтах тебя ранило то вместе с Беней?
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слова "Янык" и "думал" тяжело сочетаются
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Беня воевал против путлера, Петрусь барыжничал с путлером
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В Израиле? Иди Кучму расцеловывай, уже можно...
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поезжай мацкву пайди мафзалей и расцеловівай мумию сифилистическую, хватит маскироваться под украинца, уже можно
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Соевой ботве надо принять факт: согласно предвыборных опросов, украинцы больше ненавидят Петруся, чем рыгов
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Додай сюди ще кацапів: все одно - Петро найгірший
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Рейтинг "Шоколадна Дупа Солідарність" нижчий за рейтинг Опобльока - це що значить?
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Что премьером будет Бойко, ты же этого ждешь?
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нет, я не хочу никого из команды Петруся, даже Бойко. была б моя власть - Бойко бы уже на зоне карячился особо строгого
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Зеля и визитка Яроша

Владимир Зеленский виноват в том, что Украина потеряла Крым и ОРДЛО - Ярош

Україна не торгуватиме своєю територією і суверенітетом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6355

Командующий УДА и народный депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что были потеряны Крым и часть Донбасса.
Перечисляя причины поражений Украины в 2014 году, он сказал, что одной из ключевых проблем является «эта малороссийская хохляцкая позиция внутри государства, от которой страдают наши лидеры. Они торгуют с Россией». «Они сериалы «Сваты» вместе снимают - абсолютно дебильные, кстати», - добавил Ярош и начал развивать мысль. «Это, к слову, тоже очень важный фактор. Считаю, что «95 квартал» - один из создателей оккупации Крыма и Донбасса, которая состоялась в 2014 году. Ведь именно они своими передачами, постоянным унижением Украины, которое до 2014 года происходило, и формировали через «Интер», «1+1» другие СМИ сознание той ваты, которая кричала: «Путин, прийди!». Благодаря своей популярности, именно они это делали», - заявил нардеп.

По его мнению, «украинец - должно было звучать гордо, а они кого продуцировали? Хохла-малоросса». Далее он делает парадоксальный вывод - «именно это (деятельность 95 квартала - прим. Ред) ментально подготовило почву для того, что происходит сейчас». «И Владимир Зеленский, как руководитель «95 квартала», непосредственно ответственен за это поражение. Потому что аннексия Крыма и оккупация части Донбасса - это поражение безусловное, - говорит Ярош, - И это он, именно он завел российские войска, именно он - один из тех, кто подготовил оккупацию. Это факт. Пусть даже делал он это неосознанно».

Однако, Дмитрий Ярош считает, что теперь «Президент Зеленский может исправиться и стать исторической фигурой, настоящим строителем Украинского Национального Государства». «И если он поставит перед собой такую задачу, ему будет на кого опереться», - резюмировал Ярош.

https://auburn-daddy.livejournal.com/467447.html?utm_source=embed_post
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Капец. Это четко характеризует что из себя представлял и представляет это лысое меркантильное чудовище
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Спокойной ночи. Но нахрена ты мне о своих планах....
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То есть, Зеля отдаст Ху...лу Украину "за спасибо"?
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Вот и посмотрим, как Зеленский собирается "не торговать суверенитетом Украины".
Если согласится хоть на частичную автономию Донбасса - это уже буде именно торговля суверенитетом с последующей федерализаций и уничтожением Украины.
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канал "Кривий" треба ліквідувати за тотальну брехню
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что то у соевых не сростается, все что не предрекают ничего не сбывается, даже высер Джулиани им не помог Україна не торгуватиме своєю територією і суверенітетом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2252
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Відповім лагідно: Кучма - це туалетна серветка, якою Пєтя підтерся і викинув, а Зєля підібрав її і поклав на обідяний стіл. Ну ви й гурмани! Україна не торгуватиме своєю територією і суверенітетом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4114
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по барабану, кто там кучмой и когда подтирался Україна не торгуватиме своєю територією і суверенітетом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9208 хочет вести переговоры, пусть ведет, не тебя же ждать, пока ты свою жопу от дивана оторвешь Україна не торгуватиме своєю територією і суверенітетом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6367
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Говорит одно, а на уме противоположное. Усыпляет бдительность с одной стороны, а его кукловоды через Менделей и Ко тем временем скрепы Украине невзначай навязывают. Это же очевидно. Надо слушать не клована, а его свиту. Там вся правда их (кацапо-еврейских реваншистов) намерений.
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пока мертветчука не вернут-порохоботы не узбагоятся!)))
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"Кум Путина заявил, что готов поддержать Зеленского"
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Торговать территориями они не будут. Так отдадут. После "опроса". "Где-то посередине".

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Да гнать эту зелень из страны на исконную Родину, пусть кривляются
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"Никто не собирается торговать территорией, суверенитетом Украины"" - даром отдадут?
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Правильно сказал Зеленский - территориями не торгуем! А соевым это как серпом по одному месту... Україна не торгуватиме своєю територією і суверенітетом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7383
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина не будет торговать своей территорией и суверенитетом, - Зеленский
 
 
 
 
 
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