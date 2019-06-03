 Пресс-секретарь Зеленского Мендель: Ситуация в Харькове вокруг памятника Жукову - яркий пример непродуманности гуманитарной политики последних лет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала назначенная сегодня пресс-секретарь главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель.
По ее мнению, эта ситуация также является свидетельством "крайней необходимости введения процедур народовластия и нового качества диалога между властью и обществом.
"Закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" закладывает правовую коллизию. Он требует переименования и сноса памятников советским деятелям, но одновременно делает исключения для случаев, когда такие исторические памятники связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины. (Пункты д) и е) части 4 статьи 1 Закона).
Таким образом, закон не требует сноса памятника. Но правовая коллизия, связанная с ним - так же как с переименованием проспекта - присутствует. Тем более, при отсутствии общественного консенсуса по этому вопросу в городе Харькове.
Президент считает, что решение подобных коллизий в рамках закона является делом исключительно территориальной общины города. Что предусматривает проведение общественных консультаций и слушаний и достижения оптимального решения, которое бы удовлетворило все заинтересованные стороны.
Городской голова, как лидер территориальной общины, должен быть арбитром в этом противостоянии и организовать процесс поиска оптимального решения, а не становиться на чью-то сторону.
Реакцию на ситуацию со стороны МИД РФ президент считает очередным вмешательством во внутренние дела суверенного государства и предостерегает российскую сторону от повторения подобных шагов.
Президент призывает городскую власть Харькова провести широкое обсуждение ситуации в территориальной общине. Он также призывает национальную полицию и прокуратуру дать правовую оценку событиям, произошедшим 2 июня", - написала Мендель.
Сто процентов правовая коллизия.
Оба режима признаются преступными,но исключение делается только для памятников представителям одного режима.
Надо исправить,нарушается принцип "закон один для всех".
Представителям национал - социалистического режима и их памятникам то же нужно сделать исключение,в случаях когда они сопротивлялись преступному коммунистическому режиму.
каганату, тобто АП, я хотів сказати.
...
Це приблизно як "ватиканські моджахеди" або "сіоністи Ваффен СС"
Доверять решение ("опросы общественности") сепару Гепе, который, по хорошему, давно должен греть нары и не греет их только благодаря Мародеру- непростительная ошибка.
Журналістка "Прямого" Ольга Зеліско поділилася враженням після зустрічі з новоселами: "Дуже тішусь, що пані і троє дітей матимуть своє житло після трагічної смерті батька на шахті "Лісова". Цей псевдоконфлікт з президентом, який роздули боти на фейкових сайтах, показав, хто є хто. Президент обіцяв, а "Прямий" канал зробив.
Я горда, що канал "Прямий", на якому я працюю, показав свою людяність, а не пусті розмови" - розповіла Ольга Зеліско.
https://prm.ua/pryamiy-pridbav-kvartiru-rodini-zagiblogo-shahtarya/
И не надо больше про предыдущую власть, товарищ Мендель.
Так обкакаться, да еще на Львовщине, простите, надо иметь прирожденный ТАЛАНТ!
согласитесь, ведь это позор Зеленского.
Зеленского же никто за язык не тащил.
Сам ляпнул - сам обосрался.
Ну.... бывает, так сать.
Да, предложил купить квартиру на пополам с Кривым (хотя и не обязан был этого делать, и этого от него никто не ждал). По своей инициативе и доброй воле. А Пеця, посредством Кривого, решил сделать это сам, ТИПА, чтобы "мокнуть" Зе. И..? В реале только продемонстрировал то, что ради того, чтобы хоть минимальным составом пролезть в ВР и таким образом хоть на время "прикрыться" депутатской неприкосновенностью, Пеця готов тратить дармовые, украденные у народа бабки. И хорошо! Пусть хоть таким образом начинает возвращать украденное людям!
Отвыкайте от совка.
В ЕС наоборот, власти не должны давить на правосудие! И даже вмешиваться не должны! Иначе Конституция вмешается.
Было установлено далее, что к плану ликвидации сталинградской группы немецких войск и проведению этого плана, которые приписывает себе маршал Жуков, он не имел отношения: как известно, план ликвидации немецких войск был выработан и сама ликвидация была начата зимой 1942 г., когда маршал Жуков находился на другом фронте, вдали от Сталинграда.
Было установлено дальше, что маршал Жуков не имел также отношения к плану ликвидации крымской группы немецких войск, равно как и проведению этого плана, хотя он и приписывает их себе в разговорах с подчиненными.
Было установлено далее, что ликвидация корсунь-шевченковской группы немецких войск была спланирована и проведена не маршалом Жуковым, как он заявлял об этом, а маршалом Коневым, а Киев был освобожден не ударом с юга с букринского плацдарма, как предлагал Жуков, а ударом с севера, ибо Ставка считала букринский плацдарм непригодным для такой большой операции.
Было, наконец, установлено, что, признавая заслуги маршала Жукова при взятии Берлина, нельзя отрицать, как это делает маршал Жуков, что без удара с юга войск маршала Конева и удара с севера войск маршала Рокоссовского Берлин не был бы окружен и взят в тот срок, в какой он был взят.
из Приказа Министра Вооруженных Сил СССР № 009
9 июня 1946 года
ru.wikipedia.org/wiki/Ерёменко,_Андрей_Иванович
- Под Сталинградом нас, семерых летчиков-асов, пригласили на военный совет. В землянке сидел Жуков, который к тому времени был заместителем Верховного главнокомандующего, секретарь ЦК Маленков, представители военных советов и генералов человек тридцать. Под Сталинградом к тому времени сложилась катастрофическая обстановка: наши войска, отступая, дошли до берегов Волги. В это время вышел знаменитый приказ №227 - "Ни шагу назад". Встреча началась с того, что нам сказали: "Вы очень плохо воевали, поэтому враг у великой русской реки". Известно, что 70% авиации было выбито в первый месяц войны, к тому же у нас были старые машины. Тут Маленков предложил: "Трусов и паникеров надо расстреливать на месте". Жукову это мысль понравилась, он подошел к командиру нашего полка Василию Зайцеву (а был он Героем Советского Союза, только под Сталинградом сбил 19 немецких самолетов) и спросил: "Сколько вы своих летчиков расстреляли?" Василий опешил: "Я своих расстреливать не умею". Жуков взбеленился: "Ах, не умеете! Сейчас мы вам покажем", - выбрал наугад из присутствующих четырех офицеров, вывел их из землянки и без объявления всякой причины приказал прибывшему с ним взводу охраны расстрелять... На меня этот самосуд так сильно подействовал, что два месяца я не мог есть, питался одним жареным луком, который мне готовили девчонки с кухни, и пил молоко. После того военного совета мы летали до последней капли горючего, постоянно рисковали - садились в степи на необорудованные площадки.
Из письма писателя-фронтовика Виктора Астафьева:
«На святое замахиваетесь! Мало вам Сталина! Так и до Жукова доберетесь!..» А между прочим, тот, кто «до Жукова доберется», и будет истинным русским писателем, а не «наследником». Ох, какой это выкормыш «отца и учителя»! Какой браконьер русского народа. Он, он и товарищ Сталин сожгли в огне войны русский народ и Россию. Вот с этого тяжелого обвинения надо начинать разговор о войне, тогда и будет правда, но нам до нее не дожить. Сил наших, ума нашего и мужества не хватит говорить о трагедии нашего народа, в том числе о войне, всю правду, а если не всю, то хотя бы главную часть ее...
И Вы, и полководцы, Вами руководившие, были очень плохие вояки, да и быть иными не могли, ибо находились и воевали в самой бездарной армии со времен сотворения рода человеческого... Только преступники могли так сорить своим народом! Только недруги могли так руководить армией во время боевых действий, только подонки могли держать армию в страхе и подозрении - все особые отделы, смерши, 1-е, 2-е… -надцатые отделы, штабы, напоминающие цыганские таборы. А штрафные роты, а заградотряды? А приказ 227? Да за одно за это надо было всю кремлевскую камарилью разогнать после войны…
Реакцию на ситуацию со стороны МИД РФ президент считает очередным вмешательством во внутренние дела суверенного государства и предостерегает российскую сторону от повторения подобных шагов.
Але пєтєрасти читають лише назви статей... Дві сторінки лайна вже вилили...
попробуйте дернуться против декомунизации - получите Майдан !
давайте жукових і лєніних розставимо, як було
один ж з томасами носився, ці- з жуковими
- Мне понравился ваш роман "Мать". Прекрасная вещь! Не кажется ли вам, что пришла пора написать роман "Отец"? Прообразом главного героя согласен быть я.
- Не знаю, Иосиф Виссарионович, смогу ли я выполнить такое ответственное поручение Болезни, возраст, да и работа над "Климом Самгиным" застопорилась.
- А вы попытайтесь, попытайтесь. Попытка - не пытка, правда, товарищ Берия?
Зеля і його посіпати стають на шлях Янука
А Жукова якщо треба ще раз знесемо. Ми на 127-й школі у Харкові тричі зносили його барельєф
Это что было? Типа если город колорадский с колорадским мэром - пускай таким и остается, сами разберутся? И да, пани Юлия не подскажет как ватный мэр может быть независимым арбитром в спорах, в которых сам заинтересован?
Короче, тут декоммунизируем, тут не декоммунизируем, тут рыбу заворачивали.
по-моему она какая-то 3,14здоболка, давайте по существу и что будете делать!