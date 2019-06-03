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Все про:Зеленский (1596) памятник (1857) Харьков (4283) Мендель (1)

 Пресс-секретарь Зеленского Мендель: Ситуация в Харькове вокруг памятника Жукову - яркий пример непродуманности гуманитарной политики последних лет

Ситуация в Харькове вокруг памятника маршалу Жукову - яркий пример непродуманности и несовершенства гуманитарной политики, которая проводилась в последние годы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала назначенная сегодня пресс-секретарь главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее мнению, эта ситуация также является свидетельством "крайней необходимости введения процедур народовластия и нового качества диалога между властью и обществом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харькове активисты свалили бюст Жукова и устроили "коридор позора" участникам съезда партии Кернеса и Труханова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" закладывает правовую коллизию. Он требует переименования и сноса памятников советским деятелям, но одновременно делает исключения для случаев, когда такие исторические памятники связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины. (Пункты д) и е) части 4 статьи 1 Закона).

Таким образом, закон не требует сноса памятника. Но правовая коллизия, связанная с ним - так же как с переименованием проспекта - присутствует. Тем более, при отсутствии общественного консенсуса по этому вопросу в городе Харькове.

Президент считает, что решение подобных коллизий в рамках закона является делом исключительно территориальной общины города. Что предусматривает проведение общественных консультаций и слушаний и достижения оптимального решения, которое бы удовлетворило все заинтересованные стороны.

Городской голова, как лидер территориальной общины, должен быть арбитром в этом противостоянии и организовать процесс поиска оптимального решения, а не становиться на чью-то сторону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Харькова Кернес: Памятник Жукову будет восстановлен

Реакцию на ситуацию со стороны МИД РФ президент считает очередным вмешательством во внутренние дела суверенного государства и предостерегает российскую сторону от повторения подобных шагов.

Президент призывает городскую власть Харькова провести широкое обсуждение ситуации в территориальной общине. Он также призывает национальную полицию и прокуратуру дать правовую оценку событиям, произошедшим 2 июня", - написала Мендель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По факту сноса памятника Жукову в Харькове открыты два уголовных производства, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3130319
 
   
 Топ комментарии
 
вот намёк от вазелиновых на отмену декоммунизации Ситуация в Харькове вокруг памятника Жукову - яркий пример непродуманности гуманитарной политики последних лет, - пресс-секретарь Зеленского Мендель - Цензор.НЕТ 1915
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Надо с кацапами дружить, колорадки носить и славить совдеповских упырей, правда, журналистка "Интера" Мендель?
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Мендель за жукова....
Как и ожидалось....
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Он требует переименования и сноса памятников советским деятелям, но одновременно делает исключения для случаев, когда такие исторические памятники связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины. (Пункты д) и е) части 4 статьи 1 Закона). Источник: https://censor.net.ua/n3130319

Сто процентов правовая коллизия.
Оба режима признаются преступными,но исключение делается только для памятников представителям одного режима.

Надо исправить,нарушается принцип "закон один для всех".

Представителям национал - социалистического режима и их памятникам то же нужно сделать исключение,в случаях когда они сопротивлялись преступному коммунистическому режиму.
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Вдувательно-кошерный секретарь Мендель.


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Яскравий представник нового каганату, тобто АП, я хотів сказати.
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Запитати б у неї: чим гуманітарна політика відрізняється від гуманоїдної? )))
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Да, согласен, непродуманность политики у Порошенко были, если вот ....ТАКОЕ вот ..... пришло к власти. Пресс-секретарь Зеленского Мендель: Ситуация в Харькове вокруг памятника Жукову - яркий пример непродуманности гуманитарной политики последних лет - Цензор.НЕТ 1823
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всё правильно сказала. но соевые зе-боты настолько тупы, что текста не поняли.
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Соевые зе-боты? Это что за мутанты такие?
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кацапка так называет украинцев в общем.
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> соевые зе-боты <
...
Це приблизно як "ватиканські моджахеди" або "сіоністи Ваффен СС"
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Судя по фамилиям и месседжам новоиспеченных властей, то Украине не томос нужен, а Тора и скрепы.
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Мендель работала на телеканалах Экспрессо ТВ и Интере. Лично у меня больше вопросов нет.
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Работа на двух проросийско-го...метных каналах перечеркивает напрочь работу в Таймс. Ложкой меда бочку дерьма не исправить.
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Самый правильный и единственный выход таков: отредактировать закон о декоммунизации следующим образом. Заслуги "деятеля", которой боролся с нацизмом, но при этом одновременно уничтожал свой народ (украинцев в составе СССРа), обнуляются. Такие памятники НЕ должны быть на территории независимой Украины. И решать это не Генам и прочей нечисти. Иначе, так и до ХДР не далеко. Ибо как они "решают", мы уже видели в 2014.И если Слуга народа позиционирует себя, как "патриотическая" партия (первое требование к кандидатам, принимаемым в состав партии, озвученное Разумковым), то позиция и решение должно быть именно таким. Иначе- НЕ ВЕРЮ.
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Мендль именно так и сказла гепе - провести опрос общественности, т.к. это решает местная община, а гепа , как лидер территориальной общины, должен вести диалог с харьковчанами (подразумеваем *а не самодельночать*). Плюс, нац. полиция и прокуратура должны дать оценку случившегося.
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Вы не внимательно читали. Должны быть оглашены ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН, которые будут сделаны новой Радой (или старой, можно попробовать, подав проект изменений- а заодно проверить "патриётов" на "патриотизм"). Речниця Зеленського Мендель: Ситуація в Харкові навколо пам'ятника Жукову - яскравий приклад непродуманості гуманітарної політики останніх років - Цензор.НЕТ 7298

Доверять решение ("опросы общественности") сепару Гепе, который, по хорошему, давно должен греть нары и не греет их только благодаря Мародеру- непростительная ошибка.
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Надо было рассказывать людям сколько сотен тысяч а возможно и миллионов солдат спровадил на тот свет жуков ,забрасывая немцев трупами ...
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Вот уже и новый пресс-секретарь в деле . Мендель, чуть ли не "миндаль"--миндальничает, понимаете ли--расчувствовалась ))).
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Ситуация простая - мясники все эти "военоначальники". А Сталин типичный "вор в законе", лучший представитель в своем роде.
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те кто берегли людей выше комбрига не поднимались. ну если не расстреляли. конечно.
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Товарищ Мендель, передайте товарищу Зеленскому, что в Червонограде он, простите, мощно обкакался.

Журналістка "Прямого" Ольга Зеліско поділилася враженням після зустрічі з новоселами: "Дуже тішусь, що пані і троє дітей матимуть своє житло після трагічної смерті батька на шахті "Лісова". Цей псевдоконфлікт з президентом, який роздули боти на фейкових сайтах, показав, хто є хто. Президент обіцяв, а "Прямий" канал зробив.
Я горда, що канал "Прямий", на якому я працюю, показав свою людяність, а не пусті розмови" - розповіла Ольга Зеліско.

https://prm.ua/pryamiy-pridbav-kvartiru-rodini-zagiblogo-shahtarya/

И не надо больше про предыдущую власть, товарищ Мендель.
Так обкакаться, да еще на Львовщине, простите, надо иметь прирожденный ТАЛАНТ!
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Вот и славно, что Барыга хоть перед выборами возвращает маленькую часть украденного ним за 5 лет людям. Пусть и посредством своего Кривого. Прес-секретарка Зеленського Мендель: Ситуація в Харкові навколо пам'ятника Жукову - яскравий приклад непродуманості гуманітарної політики останніх років - Цензор.НЕТ 2340
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да, ладно вам.
согласитесь, ведь это позор Зеленского.
Зеленского же никто за язык не тащил.
Сам ляпнул - сам обосрался.
Ну.... бывает, так сать. Прес-секретарка Зеленського Мендель: Ситуація в Харкові навколо пам'ятника Жукову - яскравий приклад непродуманості гуманітарної політики останніх років - Цензор.НЕТ 7646
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"Позор" разве что в твоей голове. Речниця Зеленського Мендель: Ситуація в Харкові навколо пам'ятника Жукову - яскравий приклад непродуманості гуманітарної політики останніх років - Цензор.НЕТ 4708 Ибо искать "позоры", которых нет- ваша, порохоботова, работа.
Да, предложил купить квартиру на пополам с Кривым (хотя и не обязан был этого делать, и этого от него никто не ждал). По своей инициативе и доброй воле. А Пеця, посредством Кривого, решил сделать это сам, ТИПА, чтобы "мокнуть" Зе. И..? В реале только продемонстрировал то, что ради того, чтобы хоть минимальным составом пролезть в ВР и таким образом хоть на время "прикрыться" депутатской неприкосновенностью, Пеця готов тратить дармовые, украденные у народа бабки. Речниця Зеленського Мендель: Ситуація в Харкові навколо пам'ятника Жукову - яскравий приклад непродуманості гуманітарної політики останніх років - Цензор.НЕТ 4708 И хорошо! Пусть хоть таким образом начинает возвращать украденное людям!
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НЕ которые пытаются ВИНУ Порошенка переложить НА Зеленского, А всё совсем просто ЕСЛИ БЫ Порошенко при своём правлении посадил Кернеса - НА то были все основания, А Порошенко просто заставил его работать НА себя, ВОТ вам и конечный РЕЗУЛЬТАТ.
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некоторые серъёзно считают, что зе кого то посадит?
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Не компетенция Зе садить! Это же не тоталитарное государство. Имеются суды и прокуратура!
Отвыкайте от совка.
В ЕС наоборот, власти не должны давить на правосудие! И даже вмешиваться не должны! Иначе Конституция вмешается.
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У вас кнопки на клаве западают? Как-то странно капслок работает. Или вы за Зеленского гоосовали? Тогда проблема ясна...
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Бидло привело до влади віковічних ворогів українців - щурів.
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Маршал Жуков, утеряв всякую скромность и будучи увлечен чувством личной амбиции, считал, что его заслуги недостаточно оценены, приписывая при этом себе в разговорах с подчиненными разработку и проведение всех основных операций Великой Отечественной войны, включая и те операции, к которым он не имел никакого отношения.

Было установлено далее, что к плану ликвидации сталинградской группы немецких войск и проведению этого плана, которые приписывает себе маршал Жуков, он не имел отношения: как известно, план ликвидации немецких войск был выработан и сама ликвидация была начата зимой 1942 г., когда маршал Жуков находился на другом фронте, вдали от Сталинграда.

Было установлено дальше, что маршал Жуков не имел также отношения к плану ликвидации крымской группы немецких войск, равно как и проведению этого плана, хотя он и приписывает их себе в разговорах с подчиненными.

Было установлено далее, что ликвидация корсунь-шевченковской группы немецких войск была спланирована и проведена не маршалом Жуковым, как он заявлял об этом, а маршалом Коневым, а Киев был освобожден не ударом с юга с букринского плацдарма, как предлагал Жуков, а ударом с севера, ибо Ставка считала букринский плацдарм непригодным для такой большой операции.

Было, наконец, установлено, что, признавая заслуги маршала Жукова при взятии Берлина, нельзя отрицать, как это делает маршал Жуков, что без удара с юга войск маршала Конева и удара с севера войск маршала Рокоссовского Берлин не был бы окружен и взят в тот срок, в какой он был взят.

из Приказа Министра Вооруженных Сил СССР № 009
9 июня 1946 года
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Включить бы машину времени да всех этих патриотов вернуть в 41-й...Экономика на нуле...уровень жизни )))) -нишеброды! За все время независимости вы просто просрали свою страну. Памятники вам мешают. Прес-секретарка Зеленського Мендель: Ситуація в Харкові навколо пам'ятника Жукову - яскравий приклад непродуманості гуманітарної політики останніх років - Цензор.НЕТ 1747
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Я с товарищем Жуковым учился, работал, знал его как облупленного. Это человек страшный и недалекий, высшей марки карьерист. Ради своей славы, которой он шел по трупам людей, он, гнида, втопчет в грязь все святое и оскорбит и честь, и совесть человека. У него нет ничего правдивого». И дальше уже позднее, в феврале: «Жуковское оперативное искусство - это превосходство силы в 5-6 раз, иначе он не будет браться за дело. Он не умением воевал, а количеством. На крови строил свою карьеруМаршал (с 1955го)

ru.wikipedia.org/wiki/Ерёменко,_Андрей_Иванович
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Из интервью с дважды героем Советского Союза летчиком Виталием Попковым:

- Под Сталинградом нас, семерых летчиков-асов, пригласили на военный совет. В землянке сидел Жуков, который к тому времени был заместителем Верховного главнокомандующего, секретарь ЦК Маленков, представители военных советов и генералов человек тридцать. Под Сталинградом к тому времени сложилась катастрофическая обстановка: наши войска, отступая, дошли до берегов Волги. В это время вышел знаменитый приказ №227 - "Ни шагу назад". Встреча началась с того, что нам сказали: "Вы очень плохо воевали, поэтому враг у великой русской реки". Известно, что 70% авиации было выбито в первый месяц войны, к тому же у нас были старые машины. Тут Маленков предложил: "Трусов и паникеров надо расстреливать на месте". Жукову это мысль понравилась, он подошел к командиру нашего полка Василию Зайцеву (а был он Героем Советского Союза, только под Сталинградом сбил 19 немецких самолетов) и спросил: "Сколько вы своих летчиков расстреляли?" Василий опешил: "Я своих расстреливать не умею". Жуков взбеленился: "Ах, не умеете! Сейчас мы вам покажем", - выбрал наугад из присутствующих четырех офицеров, вывел их из землянки и без объявления всякой причины приказал прибывшему с ним взводу охраны расстрелять... На меня этот самосуд так сильно подействовал, что два месяца я не мог есть, питался одним жареным луком, который мне готовили девчонки с кухни, и пил молоко. После того военного совета мы летали до последней капли горючего, постоянно рисковали - садились в степи на необорудованные площадки.

Из письма писателя-фронтовика Виктора Астафьева:

«На святое замахиваетесь! Мало вам Сталина! Так и до Жукова доберетесь!..» А между прочим, тот, кто «до Жукова доберется», и будет истинным русским писателем, а не «наследником». Ох, какой это выкормыш «отца и учителя»! Какой браконьер русского народа. Он, он и товарищ Сталин сожгли в огне войны русский народ и Россию. Вот с этого тяжелого обвинения надо начинать разговор о войне, тогда и будет правда, но нам до нее не дожить. Сил наших, ума нашего и мужества не хватит говорить о трагедии нашего народа, в том числе о войне, всю правду, а если не всю, то хотя бы главную часть ее...
И Вы, и полководцы, Вами руководившие, были очень плохие вояки, да и быть иными не могли, ибо находились и воевали в самой бездарной армии со времен сотворения рода человеческого... Только преступники могли так сорить своим народом! Только недруги могли так руководить армией во время боевых действий, только подонки могли держать армию в страхе и подозрении - все особые отделы, смерши, 1-е, 2-е… -надцатые отделы, штабы, напоминающие цыганские таборы. А штрафные роты, а заградотряды? А приказ 227? Да за одно за это надо было всю кремлевскую камарилью разогнать после войны…




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Це ж яку гілляку треба, щоб пам'ятник витримати... Речниця Зеленського Мендель: Ситуація в Харкові навколо пам'ятника Жукову - яскравий приклад непродуманості гуманітарної політики останніх років - Цензор.НЕТ 9454
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Для надёжности его можно раздробить на мелкие кусочки!
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Зустрів десь (цитую) - "если вдуматься, то фраза "Хрущёв сместил Жукова" имеет оттенок какой-то насекомой возни"
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ну зараз ця говорящая галава набалакає хоча чого чекати від рехвоматоров і шлемазалов
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Городской голова, как лидер территориальной общины, должен быть арбитром в этом противостоянии и организовать процесс поиска оптимального решения, а не становиться на чью-то сторону.
Реакцию на ситуацию со стороны МИД РФ президент считает очередным вмешательством во внутренние дела суверенного государства и предостерегает российскую сторону от повторения подобных шагов.

Але пєтєрасти читають лише назви статей... Прес-секретарка Зеленського Мендель: Ситуація в Харкові навколо пам'ятника Жукову - яскравий приклад непродуманості гуманітарної політики останніх років - Цензор.НЕТ 4400 Дві сторінки лайна вже вилили... Прес-секретарка Зеленського Мендель: Ситуація в Харкові навколо пам'ятника Жукову - яскравий приклад непродуманості гуманітарної політики останніх років - Цензор.НЕТ 3160
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Если бы в Харькове поставили памятник свыне-пороху его первым снесли бы, а уж потом жюкова.
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«Президент считает, что решение подобных коллизий в рамках закона является делом исключительно территориальной общины города». Так община города ( громада ) и снесла .
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СЕГОДНЯ О 18:30 УКРАИНА - ПАНАМА 1/8 молодежного чемпионату мира.
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говорили что Мендель, а оказался - Швондер Прес-секретарка Зеленського Мендель: Ситуація в Харкові навколо пам'ятника Жукову - яскравий приклад непродуманості гуманітарної політики останніх років - Цензор.НЕТ 5227



попробуйте дернуться против декомунизации - получите Майдан !
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свинарчуки- кернеси-луценки-вальцмани пох
давайте жукових і лєніних розставимо, як було
один ж з томасами носився, ці- з жуковими
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Пригласил Сталин Алексея Максимовича Горького к себе в Кремль и говорит:
- Мне понравился ваш роман "Мать". Прекрасная вещь! Не кажется ли вам, что пришла пора написать роман "Отец"? Прообразом главного героя согласен быть я.
- Не знаю, Иосиф Виссарионович, смогу ли я выполнить такое ответственное поручение Болезни, возраст, да и работа над "Климом Самгиным" застопорилась.
- А вы попытайтесь, попытайтесь. Попытка - не пытка, правда, товарищ Берия?
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Жуков был оккупантом на украинской земле ,памятники всем оккупантам должны быть снесенны
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Что там непродуманного,поднимите документы на основании которых поставили это чучело этому московскому чучелу,вопрос о незаконности этого сооружения сразу же станет актуальным.
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"крайняя необходимость введения процедур народовластия и нового качества диалога между властью и обществом" - это коммитеты пролетариата или как? У меня зазомбированная бабулька 24/7 смотрит через спутник РашаТВ, живёт в 4-хкомнатной квартире, которую полностью субсидируют налогоплательщики, получает пенсию, которую не заслужила (оформила дедову) и молится на Путина, и Порошенко у нее *******. Вот если таким вот дать право строить будущее для моих детей, я свою родную бабку изолирую, а эта ***** говорит о мнении прорашкинских конюхов, именно это она имеет в виду, прощупывает, падла. Зеля сначала разрешил Шефиру ******* о языке, теперь это чмо что-то говорит о декоммунизации. Не доживет Вовка до импичмента
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Ідіоти! Не може бути в одній частині України Жуков катом, а в іншій героєм! Інакше з часом це будуть дві різні країни.
Зеля і його посіпати стають на шлях Янука Речниця Зеленського Мендель: Ситуація в Харкові навколо пам'ятника Жукову - яскравий приклад непродуманості гуманітарної політики останніх років - Цензор.НЕТ 8165
А Жукова якщо треба ще раз знесемо. Ми на 127-й школі у Харкові тричі зносили його барельєф
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Труха та гепа дві шоколадних консерви,які кондитер підкинув своєму наступнику.Кондитер пішов з ними на співпрацю,дозволив їм різати і вбивати патріотів на свою підтримку на другий термін.Але не сталося.Тепер ці покидьки по новій почнуть розгойдувати сітуацію.А посадив би їх,а було за що,і тепер би ніхто за них і не згадував
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Навіщо Зебеня підібрало ті концерви? Спочатку їх покинув Янек тому це "переходящее красное знамя".
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Євреї України , беріть приклад з євреїв Ізраїлю в захисті своєї Батьківщини в захисті івриту і історії тієї країни . Чи Україна це не ваша Батьківщина , а "Поле чудес " де ви косите бабло ? За часів хмельниччини ваші предки будучи арендаторами в польських панів , посадили на палю багатьох українців . За це розплата Гонти в Умані була відповідною . Але потім була Громадянська , вами інспірована , два Голодомори , ГУЛАГи і 68% складу кривавого НКВД . Десятки мільйонів українців покладено в землю . Мендель таке миле українське прізвище сьогодні ще не викликає ненависті . Але ви своєю зневагою до мови , до історії України і до гідності українців українськоросійськомовних , ведете Україну до ще однієї Громадянської .
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"Президент считает, что решение подобных коллизий в рамках закона является делом исключительно территориальной общины города. "


Это что было? Типа если город колорадский с колорадским мэром - пускай таким и остается, сами разберутся? И да, пани Юлия не подскажет как ватный мэр может быть независимым арбитром в спорах, в которых сам заинтересован?

Короче, тут декоммунизируем, тут не декоммунизируем, тут рыбу заворачивали.
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Хоть криво, косо, но декомунизация единственное что удалось соевым...другое дело что эти хмыри не предложили ничего в замен, кроме будки!
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Какие речи...
по-моему она какая-то 3,14здоболка, давайте по существу и что будете делать!
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Отдать на рассмотрение харьковской общины? Община Гепу выбрала, а с жуковым понятно, как решат. Толпа в основном необразованная, о жукове с совковых фильмов знает, так что понятно.
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Гєпа з труханом створили партію по ліквідації України як Держави, шляхом її дроблення на дрібні общини під владою партії феодалів . Ідеї мєртвєчука та його кума на марші в реальність .
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Ось вам і причини і в минулому і по всьому в майбутньому народження антисемітизму,євреї то про-польські чи про-кацапські підстилки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПресс-секретарь Зеленского Мендель: Ситуация в Харькове вокруг памятника Жукову - яркий пример непродуманности гуманитарной политики последних лет
 
 
 
 
 
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