 Три энергетических кризиса хотят создать для Украины до конца года, - Герус

Как написал в Facebook представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус, об этом шла речь на встрече участников СНБО 31 мая, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, кризис в сфере поставок нефтепродуктов может наступить уже в июне-июле 2019 года. Его спровоцировали новые торговые ограничения России, в частности о запрете на поставки нефти, бензина и угля в Украину без наличия специальных разрешений. По оценкам Геруса, это приведет к сокращению поставок нефтепродуктов, в частности горючего на 30-50%. В то же время по расчетам аналитиков, поставки сократятся на 60-75%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет СНБО – это не место для позирования на публику перед камерами, - Сенченко

Еще один кризис касается введения нового рынка электроэнергии в июле 2019 года. В частности, по словам представителя президента в Кабмине, пока рынок электроэнергии не готов.

"Нет готовых протестированных IТ-платформ, нет полного вторичного законодательства, сохранена большая монополизация рынка. Очевидно, с первых дней такого рынка будет сбой систем, непрогнозируемые ценовые скачки, невозможность функционирования энергетики в правовом поле, возможны отключения электроэнергии, в частности для объектов критической инфраструктуры", - сообщил Герус.

Третью составляющую энергетического кризиса Герус связал с вопросом продолжения транзита российского газа в ЕС после 2020 года. Его Россия может прекратить, чем вызовет существенное подорожание цен на газ в Украине.

Также читайте: Запрет России поставлять нам дизель, масла и нефть может создать проблемы, - Данилюк после заседания СНБО

Напомним, 31 мая президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание СНБО после инаугурации. Также он провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности.