 Пинчук сопровождал Кучму на встрече с Зеленским 31 мая, - пресс-секретарь Мендель. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Он (Пинчук. - Ред.) действительно приезжал в администрацию президента 31 мая. Он приезжал со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который встречался с президентом Зеленским для того, чтобы обсудить ту должность, которая сегодня была ему предложена – возглавить ТКГ и представлять Украину", - сказала Мендель.

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Напомним, ранее сообщалось, что вечером 31 мая олигарх Виктор Пинчук посещал Администрацию президента Владимира Зеленского.

3 июня стало известно, что Зеленский назначил второго президента Украины Леонида Кучму представителем Украины в Трехсторонней контактной группе.