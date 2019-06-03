 Саакашвили призвал однопартийцев из "Руха Новых Сил" поддержать на выборах Зеленского

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Саакашвили написал на странице в Facebook.

"Обсуждаем с представителями всех регионов "Руха Новых Сил" вопрос отношения и подходов к парламентским выборам. Моя позиция: мы должны поддержать президента Зеленского и с другой стороны должны помочь многим порядочным людям прийти во власть", - сказал Саакашвили.

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