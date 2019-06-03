 Зеленский в Брюсселе задекларирует неизменность курса Украины на ЕС и НАТО, - Мендель

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
"Завтра произойдет первый заграничный визит президента Владимира Зеленского. Конечно, это заграничный визит в Брюссель для того, чтобы еще раз задекларировать неизменную позицию – курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию", - сказала Мендель.
Также она сообщила, что Зеленский в Брюсселе встретится с европейскими лидерами и генсеком НАТО.
В частности, по ее словам, запланированы встречи президента Украины с главой Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, президентом Польши Анджеем Дудой, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Напомним, Журналистка Юлия Мендель победила в конкурсе на должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.
Мендель же ж брехать не будет!
Ой, мне уже больно !!!!
"честно" это без уплаты налогов
Он по принципу - мелкого, но до хрена.
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него - то малина
И широкая грудь осетина.
от тагда бы там реально подгорело
трамп ***** как дитё малое
нет чтобы рашку пресовать
предъявы какие то левые нам кидает
а как же Европейская Солидарность? пенки поехал снимать?)
могу поспорить на 5 гривен Пеця уже там со своим столиком)
Та це не тей випадок. Немає в нас такого президента; є тимчасовий помісник, керуємий охламоном Бенею.
))
Ваще с скальпом и моск прродав за вогнняну воду??
))
А це вже підтвержує вереск свиноботиків під
дирижерством ПОПи!
ПЄС, мля...🤣🤣🤣🤣
Или он тебя еще не домогался ?
Порошенко - Да, слушаю
голос из трубки - А это я, Моника Левински, сладенький мой ...
Порошенко - Мендель !! мать твою ! Сколько раз говорил, не звони на служебный !