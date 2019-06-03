 Зеленский в Брюсселе задекларирует неизменность курса Украины на ЕС и НАТО, - Мендель

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Завтра произойдет первый заграничный визит президента Владимира Зеленского. Конечно, это заграничный визит в Брюссель для того, чтобы еще раз задекларировать неизменную позицию – курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию", - сказала Мендель.

Также она сообщила, что Зеленский в Брюсселе встретится с европейскими лидерами и генсеком НАТО.

В частности, по ее словам, запланированы встречи президента Украины с главой Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, президентом Польши Анджеем Дудой, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Напомним, Журналистка Юлия Мендель победила в конкурсе на должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.