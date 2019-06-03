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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1596) НАТО (6373) Мендель (1)

 Зеленский в Брюсселе задекларирует неизменность курса Украины на ЕС и НАТО, - Мендель

Президент Владимир Зеленский во время своего первого заграничного визита в Брюссель во вторник, 4 июня, задекларирует неизменность курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Завтра произойдет первый заграничный визит президента Владимира Зеленского. Конечно, это заграничный визит в Брюссель для того, чтобы еще раз задекларировать неизменную позицию – курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию", - сказала Мендель.

Также она сообщила, что Зеленский в Брюсселе встретится с европейскими лидерами и генсеком НАТО.

В частности, по ее словам, запланированы встречи президента Украины с главой Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, президентом Польши Анджеем Дудой, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский в Брюсселе встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и президентом Евросовета Туском

Напомним, Журналистка Юлия Мендель победила в конкурсе на должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. 

Источник: https://censor.net.ua/n3130310
 
 
 Топ комментарии
 
Именно такой вопрос задавали граждане Украины пэте ,когда он пытался их угостить фантиком от конХфетки ... Зеленский в Брюсселе задекларирует неизменность курса Украины на ЕС и НАТО, - Мендель - Цензор.НЕТ 8152
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Президент пробалаболил. Канал "Прямий" купил квартиру шахтеру, Зеленский отморозился. "Выполняют обещания, платят и отдают долги только лохи" - Игорь Валерьевич Коломойский. Посмеялся по дороге на шахту, поел шаурмы, наобещал и слился. Зеленский в Брюсселе задекларирует неизменность курса Украины на ЕС и НАТО, - Мендель - Цензор.НЕТ 7955
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совсем туго с кадрами у стэцька, беда прямо
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ой..верим! от теперь верим...
Мендель же ж брехать не будет!
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Петю украинцы возненавидели за брехню.Те же грабли:весна прошла-не посадили,тарифы выросли,налоги те же,кабмин в том составе.Уже хватает на повторение судьбы порошенко.
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совсем туго с кадрами у стэцька, беда прямо
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а ты типа хотел, чтобы тебе зелинский зайца за уши из цилиндра на концерте вытянул Зеленський у Брюсселі задекларує незмінність курсу України на ЄС і НАТО, - Мендель - Цензор.НЕТ 6286 Так он не иллюзионист, а шоумен, что ещё за 5 лет не насмотрелся, как мародер порошенко одного зайца тянул за уши из цилиндра и никак не вытянул, а обещал за две недели вытянуть и при этом доллар не больше десяти
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В Брюссель исчо нуно добратся без приключений
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здарова а мну опять повязали прям 10 мин назад
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Тобі можна було п'ять років про стецька тут свиздіти, а людині ніззя?
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Не так то просто все изменить, Гад сидит на Гаде, А Вовочка он и есть Вовочка, НЕ СТАЛИН. Так что не будь ДЫТЫНКОЮ, Быстро и все сразу, это не кино. Переломать не каждому по плечу.
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Фофочка собирает кого ломать?
Ой, мне уже больно !!!! Зеленський у Брюсселі задекларує незмінність курсу України на ЄС і НАТО, - Мендель - Цензор.НЕТ 863
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На ЦН кацапы палятся, вспоминая Сталина... Нет, не подумайте что я про вас. Я знаю что вы украинский националист и бандеровец.
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Попробовал бы повилять жопой как Янукович...
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Нет, идёт путём мародёра - в НАТО и ЕС, ибо Зеленский - порохобот, а все голосовали за Голобородька, не смотря на то, что это вымышленный персонаж. Вас кинули.
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Тогда вы должны быть в экстазе , раз он порохобот
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Зеленский это не пэтя,он не просто декларировать ,но и делать будет то,что задекларировал !
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Именно такой вопрос задавали граждане Украины пэте ,когда он пытался их угостить фантиком от конХфетки ... Зеленский в Брюсселе задекларирует неизменность курса Украины на ЕС и НАТО, - Мендель - Цензор.НЕТ 8152
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Таки да-дурак. Вы тот российский журналист или однофамилец?
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Я рад,что и ты считаешь пэтю дураком ,тут похоже у украинцев консенсус полный ! Зеленський у Брюсселі задекларує незмінність курсу України на ЄС і НАТО, - Мендель - Цензор.НЕТ 6108
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Таки да-тот самый кацап. И что, Беня хорошо плотит за него на украинских ресурсах жопу рвать?
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А вот то,что ты кацап это не есть хорошо ... Зеленський у Брюсселі задекларує незмінність курсу України на ЄС і НАТО, - Мендель - Цензор.НЕТ 6372
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выведет кипрские оффшоры в Украину и заплатит налоги?
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Зеленский, в отличе от вашего Порошенки, не нажился на приХватизации. Прибыли приХватизированных заводов в оффшоры не выводил. Все, что он заработал, он заработал честно.
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Все, что он заработал, он заработал честно. Зеленський у Брюсселі задекларує незмінність курсу України на ЄС і НАТО, - Мендель - Цензор.НЕТ 8515

"честно" это без уплаты налогов
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Да, плясал у воров на пьянках, помогая им тратить ворованные деньги! Зеленський у Брюсселі задекларує незмінність курсу України на ЄС і НАТО, - Мендель - Цензор.НЕТ 6456
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Зеленский "честно" указывал, что его бизнес убыточный. Но почему-то в офшорах оказались миллионы прибыли
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видим-видим. уже и Карлсон в Украине и Бабломойский.
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Это хорошо ,будет кому возглавить охоту на зажравшегося мальдивского кабанчика... Зеленський у Брюсселі задекларує незмінність курсу України на ЄС і НАТО, - Мендель - Цензор.НЕТ 1121
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говорят уменьшил штат окружение президента, увеличив штат - всё как обещал. Правда многие думали уменьшение штата по числу персон и только вяликии Зе знал истину - он уменьшил скаредний рост штата президента, а то рядом с громилами хлюпиком выглядел.
Он по принципу - мелкого, но до хрена.
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Да,да,говорят,что и последнего снегиря тоже он съел ,да и распятый мальчик,тоже его работа .. Зеленський у Брюсселі задекларує незмінність курсу України на ЄС і НАТО, - Мендель - Цензор.НЕТ 8896
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В тот телеканал пэтя вбухал,столько наворованных у народа денег ,что они каждому украинцу могут по квартире купить ..
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Президент пробалаболил. Канал "Прямий" купил квартиру шахтеру, Зеленский отморозился. "Выполняют обещания, платят и отдают долги только лохи" - Игорь Валерьевич Коломойский. Посмеялся по дороге на шахту, поел шаурмы, наобещал и слился. Зеленский в Брюсселе задекларирует неизменность курса Украины на ЕС и НАТО, - Мендель - Цензор.НЕТ 7955
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Дай-то Б-г. А то Овощ тоже декларировал. Чем закончилось - всем известно. А Вове это надо почаще напоминать. Так, на всякий случай, чтобы не забыл...
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Благоволітє:

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него - то малина
И широкая грудь осетина.
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Пэця это тоже декларировал, только кто туда берёт..?..От слова халва,- во рту не слаще... Зеленский в Брюсселе задекларирует неизменность курса Украины на ЕС и НАТО, - Мендель - Цензор.НЕТ 1923
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Не сбежи железняк из Украины , не нищенствовал бы, не злобствовал и не кидался в украинцев какашками. Не завидовал бы коломойским -фирташам -рабиновичам , не грыз бы себя вопросом А чем я их хуже? Да ничем. И потому как они весь довольный грел пузцо под солнышком где нибудь на Мальдивах.А сейчас бы вернулся такой загорелый и стал в команде пианиста каким нибудь министром , к примеру министром таможни. И благодарил Украину. Но бывшая фарца дальше собственного (носа) не видит.
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еслип в штаты(
от тагда бы там реально подгорело
трамп ***** как дитё малое
нет чтобы рашку пресовать
предъявы какие то левые нам кидает
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США вводят серьёзный удар по северному потоку 2
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про то как Пеця вел переговоры с трампом:"Здесь было все: и понятные фразы, и сленг, который любит президент Трамп, а также анекдот, который президент Порошенко рассказал Трампу, чтобы поддерживать интерес к беседе", - делится воспоминаниями подготовки к разговору экс-советник Порошенко, однако сам анекдот не рассказывает, поскольку он, по словам Елисеева, "как для интервью не очень этично звучит".Простые слова в разговоре с Трампом использовались, например, для объяснения американскому президенту ситуации вокруг Крыма."Зная менталитет президента Трампа - что он бизнес-ориентированный человек, - мы пытались использовать как раз его лексику. И поэтому действительно мы не говорили "аннексия Крыма" - потому что оно сложное и может быть не совсем понятным. А сказали очень просто: что "в 2014 году Россия украла у нас Крым", - отметил Елисеев."А последней точкой разговора, растрогавшей Трампа в конце беседы, было поздравление от Порошенко с победой любимой команды Нью-Ингленд Пэтриотс в финале Суперкубка американской футбольной лиги, который состоялся накануне. Порошенко даже назвал любимого футболиста американского президента, квотербека Тома Брэди, который получил титул лучшего игрока. В результате эта заинтересованная беседа убедила американского лидера встретиться с Порошенко и развивать личные отношения", - добавил он.К первой личной встречи с Трампом у Порошенко подготовили символический подарок - кусок американского угля в красивой коробочке. Он должен был символизировать партнерство между государствами и соблюдение договоренностей.Также Трампу показывали большие слайды, где наряду с украинским солдатами на параде по случаю Дня независимости Украины маршем шли и американские военные. "Для Трампа это тоже было откровением", - добавил экс-советник Порошенко.ахренеть(
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так янык даже мамой клялся а вот что получилось
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а как же Европейская Солидарность? пенки поехал снимать?)
могу поспорить на 5 гривен Пеця уже там со своим столиком)
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так Петро вроде хотел в Конституции закрепить. Не успел?
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пэтька много чего хотел, программа "жыты по новому" полна его хотелок, но так хотелками пэтюни и осталась
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Успел. Только будут попытки это все откатить. И попытки серьезные, что плохо для страны.
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По нормальному, то назва повинна починатись так: Президент Зеленський..........
Та це не тей випадок. Немає в нас такого президента; є тимчасовий помісник, керуємий охламоном Бенею.
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У скомороха заграничное турне? В качестве президента? Чего только в биологии не бывает.
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вот мне интересно - а украинки могут в Израиле получить должность пресс секретаря ,я за президента вообще молчу - не ну может так и надо ,я не против - но по моему это не полит уже корректно - черт побери)))))))
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Ти могикан или мокасиян или лаптеносец?
))
Ваще с скальпом и моск прродав за вогнняну воду??
))
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Она гражданка Украины. Во всем цивилизованном мире давно национальность определяется гражданством, а не формой ушей или черепа.
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В израиле нет укаинок, там все евреи, а в Украине нет евреев, здесь все украинцы Зеленський у Брюсселі задекларує незмінність курсу України на ЄС і НАТО, - Мендель - Цензор.НЕТ 537 Ты, что нацист что ли? что тебя так беспокоит работа тех или других по расовым признакам? Зеленський у Брюсселі задекларує незмінність курсу України на ЄС і НАТО, - Мендель - Цензор.НЕТ 2318
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это сугубо частный случай, так как между этими народами идет территориальный спор, поэтому действительно в Израиле есть не только евреи, но и арабы. Там есть секторальное разделение, а есть ещё какие то разделения в Израиле между другими народами? Остальные там уже сугубо евреи и не важно откуда они приехали в Израиль, как только пересек границу и получил вид на жительства, все, ты если не араб, то только еврей Зеленський у Брюсселі задекларує незмінність курсу України на ЄС і НАТО, - Мендель - Цензор.НЕТ 4127
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Не сумніваюся!!
А це вже підтвержує вереск свиноботиків під
дирижерством ПОПи!
ПЄС, мля...🤣🤣🤣🤣
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Янукович теж довгенько декларував курс України в ЄС та НАТО.
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Зеленский, в отличе от вашего Порошенки, не нажился на приХватизации. Прибыли приХватизированных заводов в оффшоры не выводил. Все, что он заработал, он заработал честно.
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да ты шо посмешил ты меня как рабинович Зеленський у Брюсселі задекларує незмінність курсу України на ЄС і НАТО, - Мендель - Цензор.НЕТ 721
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а почему налоги не платил - почему у него все в офшорах - почему приват Бени был столько лет убыточным - а как стал государственным сразу прибыль приносит и очень,очень не маленькую прибыл - еще раз почему не имея доходов и являясь для налоговой Украины убыточной учредители квартала 95 такие богатые люди? - жду ответа
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И что же он выводил в офшоры, на которых у зальцмана поболее чем у Пороха?
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а вояка все никак от зели не отцепится...Может тот ему каску не вернул?

Зеленський у Брюсселі задекларує незмінність курсу України на ЄС і НАТО, - Мендель - Цензор.НЕТ 3380
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Это у него как рыбаки\геологи\рабочие у Путина
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Мендель это он тебе ДО того или ПОСЛЕ сказал ?
Или он тебя еще не домогался ?
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Звонок в кабинете Порошенко
Порошенко - Да, слушаю
голос из трубки - А это я, Моника Левински, сладенький мой ...
Порошенко - Мендель !! мать твою ! Сколько раз говорил, не звони на служебный !
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ой вэй, ты смотри, ее только назначили, а она уже как чешет.))





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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский в Брюсселе задекларирует неизменность курса Украины на ЕС и НАТО, - Мендель
 
 
 
 
 
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