 Чиновники социального учреждения задержаны на Черкасщине на взятке 17 тыс. грн, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновники требовали от местной жительницы 17 тысяч гривен. За указанную сумму руководитель учреждения обещала женщине не принимать меры по выселению одного из иждивенцев социального учреждения.
Правоохранители задержали главного бухгалтера в рабочем кабинете при получении взятки.
Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.
за дуркой следили
пардон социальным учереждением
горд за наше СБУ
сепары могут спать спокойно
Енто пипец....
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🇺🇦Ukraine-NOW® @UkraineNOW_ 8 ч.8 часов назад
Як змінилася Дніпропетровська область за 5 останніх років управління командою Резніченка.
Зверніть увагу на один абзац.
Хто хоч раз в житті брав на себе відповідальність і робив, а не патякав і критикував, той знає цей феномен.