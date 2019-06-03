 Чиновники социального учреждения задержаны на Черкасщине на взятке 17 тыс. грн, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновники требовали от местной жительницы 17 тысяч гривен. За указанную сумму руководитель учреждения обещала женщине не принимать меры по выселению одного из иждивенцев социального учреждения.

Правоохранители задержали главного бухгалтера в рабочем кабинете при получении взятки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник горсовета Днепра задержан при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.