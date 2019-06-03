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Все про:взятка (4560) СБУ (13482) Черкасщина (589) чиновник (1329)

 Чиновники социального учреждения задержаны на Черкасщине на взятке 17 тыс. грн, - СБУ

Сотрудники СБУ в рамках противодействия коррупции разоблачили на взятке руководителя и главного бухгалтера одного из социальных учреждений Золотоновского районного совета Черкасской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновники требовали от местной жительницы 17 тысяч гривен. За указанную сумму руководитель учреждения обещала женщине не принимать меры по выселению одного из иждивенцев социального учреждения.

Правоохранители задержали главного бухгалтера в рабочем кабинете при получении взятки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник горсовета Днепра задержан при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3130309
 
 
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круто
за дуркой следили
пардон социальным учереждением
горд за наше СБУ
сепары могут спать спокойно
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Да кто б там следил. Думаю, родственники пошли заявление написали, а СБУшкинам для показателя самое то, дурку вряд ли кто из их руководства крышует, посему это тот редкий случай что может даже ......выгонят с работы.
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про простой нарид, который не быдло, который за Зе, который за мир с рашей.... Чиновники социального учреждения задержаны на Черкасщине на взятке 17 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2049
Енто пипец.... Чиновники социального учреждения задержаны на Черкасщине на взятке 17 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2049

https://t.co/AJegeF0Gqw

Чиновники социального учреждения задержаны на Черкасщине на взятке 17 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 8388 🇺🇦Ukraine-NOW®‏ @UkraineNOW_ 8 ч.8 часов назад
Як змінилася Дніпропетровська область за 5 останніх років управління командою Резніченка.

Зверніть увагу на один абзац.
Хто хоч раз в житті брав на себе відповідальність і робив, а не патякав і критикував, той знає цей феномен.

Чиновники социального учреждения задержаны на Черкасщине на взятке 17 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 7716

Чиновники социального учреждения задержаны на Черкасщине на взятке 17 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 1890
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Такие мелкие взятки в Украине пошли...Совсем обнищал народ..
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От сволота ,каждому десяткой по рогам !!! Чиновники социального учреждения задержаны на Черкасщине на взятке 17 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 9003
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновники социального учреждения задержаны на Черкасщине на взятке 17 тыс. грн, - СБУ
 
 
 
 
 
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