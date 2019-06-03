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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Брюссель (540) Зеленский (1596) Дуда (268)

 Президент Польши Дуда проведет встречу с Зеленским 4 июня в Брюсселе, - глава канцелярии Щерский

Анджей Дуда встретится во вторник после полудня в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил председатель Кабинета президента Кшиштоф Щерский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

По его словам, завтрашняя встреча в штаб-квартире НАТО будет посвящена представлению генеральному секретарю НАТО состояния переговоров на тему увеличенной присутствия американских войск в Польше.

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В то же время он рассказал о встрече Дуды с Зеленским. "Это будет первая встреча президента Польши и Украины в новой персональной конфигурации", - отметил он. Щерский подчеркнул, что встреча Дуды с Зеленским состоится в резиденции Постоянного представителя Республики Польша при Европейском союзе, что, как утверждал, является символическим.

"Польша хочет быть адвокатом европейского пути Украины", - отметил Щерский.

Источник: https://censor.net.ua/n3130308
 
 
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и на колени не стал - а то на этом фото - ужас
Президент Польши Дуда проведет встречу в Зеленским 4 июня в Брюсселе, - глава канцелярии Щерский - Цензор.НЕТ 8786
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Всегда удивляло в поляках, то как они "петушаться" перед евреями. У поляков же бог еврей.
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Молча, наверное, да пэлохи？ "с ним никто говорить не будет"（с）
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вопрос не в том, "с ним никто говорить не будет", а в том, что оно сможет самостоятельно без Узеленского сказать
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вопрос не в том, "что оно сможет самостоятельно без Узеленского сказать, а в том, что с ним никто не будет говорить
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидент Польши Дуда проведет встречу с Зеленским 4 июня в Брюсселе, - глава канцелярии Щерский
 
 
 
 
 
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