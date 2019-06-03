 Интересы бизнеса будут учтены при формировании новой модели тарифов УЗ, - председатель Госрегуляторной службы Ляпина

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом заявила председатель Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина во время презентации предложений "Укрзализныци" по новому подходу формирования тарифов на грузоперевозки.

"Сегодняшняя презентация - это шаг к формированию Меморандума о взаимопонимании между железнодорожниками и промышленниками", - отметила она.

По словам Ляпиной, предложение "Укрзализныци" заключается в применении формульного подхода к формированию основной затратной части и отвечает на вопрос, как может формироваться тариф на железнодорожные грузоперевозки. При этом, бизнес будет принимать непосредственное участие в разработке будущего тарифного бюллетеня.

"Должні приложить совместные усилия, чтобы учесть потребности всех отраслей. Оценить влияние изменений. Составить план перехода от старого тарифа к новому, потому что перевозки происходят ежедневно и невозможно поставить их на паузу до момента разработки новых тарифов. Поэтому этот переход надо определенным образом запрограммировать. Над этим и будем работать вместе в ближайшее время", - отметила Ляпина.

Напомним, ранее сообщалось, что 31 мая в Государственной регуляторной службе "Укрзализныця" презентовала ключевым грузовладельцам свои предложения по изменению подхода к формированию тарифов на грузовые перевозки. Это стало одним из шагов к подписанию Меморандума о взаимопонимании между промышленниками и железнодорожниками, работа над которым продолжается.

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