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Все про:Ляпина (296) перевозки (323) тарифы (1591) Укрзализныця (1629)

 Интересы бизнеса будут учтены при формировании новой модели тарифов УЗ, - председатель Госрегуляторной службы Ляпина

Обсуждение нового подхода к формированию тарифов на железнодорожные грузоперевозки будет происходить при максимальном привлечении представителей всех отраслей, пользующихся услугами "Укрзализныци" для транспортировки грузов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом заявила председатель Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина во время презентации предложений "Укрзализныци" по новому подходу формирования тарифов на грузоперевозки.

"Сегодняшняя презентация - это шаг к формированию Меморандума о взаимопонимании между железнодорожниками и промышленниками", - отметила она.

По словам Ляпиной, предложение "Укрзализныци" заключается в применении формульного подхода к формированию основной затратной части и отвечает на вопрос, как может формироваться тариф на железнодорожные грузоперевозки. При этом, бизнес будет принимать непосредственное участие в разработке будущего тарифного бюллетеня.

"Должні приложить совместные усилия, чтобы учесть потребности всех отраслей. Оценить влияние изменений. Составить план перехода от старого тарифа к новому, потому что перевозки происходят ежедневно и невозможно поставить их на паузу до момента разработки новых тарифов. Поэтому этот переход надо определенным образом запрограммировать. Над этим и будем работать вместе в ближайшее время", - отметила Ляпина.

Напомним, ранее сообщалось, что 31 мая в Государственной регуляторной службе "Укрзализныця" презентовала ключевым грузовладельцам свои предложения по изменению подхода к формированию тарифов на грузовые перевозки. Это стало одним из шагов к подписанию Меморандума о взаимопонимании между промышленниками и железнодорожниками, работа над которым продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" представила предложения по созданию новой модели формирования тарифов на железнодорожные перевозки

Источник: https://censor.net.ua/n3130303
 
 
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опять эта старая моль выползла из нафталина со своими голословными нравоучениями Интересы бизнеса будут учтены при формировании новой модели тарифов УЗ, - председатель Госрегуляторной службы Ляпина - Цензор.НЕТ 6647
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Её пора поменять на какую-нибудь новую мендель.
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Ляпина,это та которая Ксения ,ну это аферистка известная ,её основной бизнес это политическая коррупция ... Интересы бизнеса будут учтены при формировании новой модели тарифов УЗ, - председатель Госрегуляторной службы Ляпина - Цензор.НЕТ 1738
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Говорят она занималась в США мошенничеством и ею заинтересовались в ФБР, поэтому она долгое время находилась в Израиле и Швейцарии.
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конечно будут учтены интересы бизнеса самой УЗ. Минералка по 1$ за стакан.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаИнтересы бизнеса будут учтены при формировании новой модели тарифов УЗ, - председатель Госрегуляторной службы Ляпина
 
 
 
 
 
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