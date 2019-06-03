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Все про:ГПУ (9167) Лысенко (1029) Труба (90) ГБР (338)

 ГПУ открыла дело против директора ГБР Трубы

Генеральная прокуратура Украины открыла дело против директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Об этом написал в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, заявления о нарушении законодательства Трубой поступили от Председателя Совета общественного контроля при ГБР Максима Болдина и Секретаря этого Совета Надежды Коренной.

Согласно заявлениям, в действиях директора ГБР усматриваются четыре правонарушения:

- умышленное неисполнение решения суда, вступившего в законную силу, совершенное должностным лицом, которое занимает особо ответственное положение (ч. 3 ст. 382 УК Украины);

- служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение служебным лицом своих служебных обязанностей через недобросовестное отношение к ним, что нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц (ч. 1 ст. 367 УК Украины);

- злоупотребление властью или служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК Украины);

- разглашение данных досудебного расследования (ч. 2 ст. 387 УК Украины).

ГПУ открыла производство лишь по статье "Невыполнение судебного решения".

Речь идет о решении Окружного административного суда о признании недействующими некоторых положений Регламента реализации полномочий директором ГБР, расширявших полномочия Трубы.

"По результатам проведения досудебного расследования будет принято решение о внесении в ЕРДР сведений по возможным другим фактам противоправной деятельности Трубы Р.М", - отметил Лысенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130300
 
 
 Топ комментарии
 
Луценко продолжает отмазывать своего кума. Месть за сегодняшнее заявление, что уголовные дела против рошена имеют перспективу!
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После того, как дирижер порошенко рухнул с президентского кресла в оркестровую яму, его оркестр начал распадаться, труба уже начала играть марш Мендельсона, поглядим какая скрипка будет следующей ГПУ открыла дело против директора ГБР Трубы - Цензор.НЕТ 4769
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Югик кинулся в атаку соевого кума защищать ГПУ открыла дело против директора ГБР Трубы - Цензор.НЕТ 789...
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Трубе труба. ))
А кто поставил Трубу? Єто опять человек хряка? Тогда его надо гнать в сра ку.
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5 антикорупційних відомств. Обходяться бюджету явно не в 5 млрд гривень.Відкривають один проти одного кримінальні справи, які через деякий час зникають як роса на сонці. Ось і вся їх робота. А може б панство бавилося за власний рахунок і працювало на громадських засадах як волонтери?
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урезать им финансирование при принятии нового бюджета на 95%, жирные крысы либо разбегутся, либо передохнут с голодухи, либо наконец начнут работать и получать своих 30 серебреников с каждого громкого дела ГПУ открыла дело против директора ГБР Трубы - Цензор.НЕТ 2047
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та шо ви такое говорите..., это они так развлекаются, чтобы людей повеселить, а самим остаться при делах...
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ГПУ открыла дело против директора ГБР Трубы.

В ответку, ГБР откроет дело против гепрокурора ГПУ Луценко.
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***
и выловил как-то старик... Хоттабыч Золотую рыбку...
сидят... друг на друга вылупились...
а ситуация то патовая....
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Луценко продолжает отмазывать своего кума. Месть за сегодняшнее заявление, что уголовные дела против рошена имеют перспективу!
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Довічний імунітет та недоторканність.
ГПУ открыла дело против директора ГБР Трубы - Цензор.НЕТ 9380
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Я так понимаю, что кукушка в петин скворечник возвращаться не собирается. ГПУ відкрила справу проти директора ДБР Труби - Цензор.НЕТ 2492
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После того, как дирижер порошенко рухнул с президентского кресла в оркестровую яму, его оркестр начал распадаться, труба уже начала играть марш Мендельсона, поглядим какая скрипка будет следующей
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уверен, шутки об оркестре больше задевают текущего презЕдента.
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ну тебя она точно задела, раз ты свой комментарий оставил
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наоборот, предостерегаю, а то вдруг запишут тебя в диссиденты и лишат заработка. а ты просто делал свою работу, бро.
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чтоб начался ледоход, надо чтоб первая льдина поехала. И желательно покрупнее. ГПУ відкрила справу проти директора ДБР Труби - Цензор.НЕТ 7360
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Югик кинулся в атаку соевого кума защищать ...
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Плював Югга на баригу. НЕвже ви думаєте, що людина яка послідовно зрадила Мороза, Юща Юлю, не зрадить Пєтю, якщо із цього він матиме зиск?
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ГПУ открыла дело против директора ГБР Трубы - Цензор.НЕТ 3502
вау)
просто зверь, стоило только убрать парашена, как открыли дело на директора ГБР)
пеця пошел лошадью? думает такого хорошего парня , борца с его кумом, зеленые точно оставят?))
Пеця - остаточно прощавай!) и трубу свою с собой заберай, вместе с сытником и румяным)
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та пусть эти упыри уже друг дружку сожрут как пауки в банке. достали скоты
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Подгорает под Югиком ,похоже на очереди пэтя ... ГПУ открыла дело против директора ГБР Трубы - Цензор.НЕТ 9119
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за ничегонеделание. Прогнать его через ГТС!
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Вислів "дело труба" обростає новим змістом.
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А труба відкриє справу проти гепеу... І всі при дєлах...
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Югик захотел напослед сделать предъяву Трубе, так как тот завел дело против его кума пороха, а эти двое больше всего - люди пороха.
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[img]https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2017/08/lM8HVBaJ47E.jpg[/img]
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а лехорат ожидает все таки конца эпохи бедности устал жевать попкорн ГПУ відкрила справу проти директора ДБР Труби - Цензор.НЕТ 3508 а вы ему другое кино крутите
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ну наконец-то... а то вознамерился там... возомнил себя главным борцуном
только между собой междусобойчики - вот это и есть борьба (возня) с коррупцией ...как бы
вроде и дело делается...и коррупции не обидно))))
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Все пропало,все пропало дело квадрат-труба
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Бред какой-то. Цирк, а не правоохранительные органы. Друг на друга только и успевают оперу строчить.
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