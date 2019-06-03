ГПУ открыла дело против директора ГБР Трубы.

Об этом написал в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, заявления о нарушении законодательства Трубой поступили от Председателя Совета общественного контроля при ГБР Максима Болдина и Секретаря этого Совета Надежды Коренной.
Согласно заявлениям, в действиях директора ГБР усматриваются четыре правонарушения:
- умышленное неисполнение решения суда, вступившего в законную силу, совершенное должностным лицом, которое занимает особо ответственное положение (ч. 3 ст. 382 УК Украины);
- служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение служебным лицом своих служебных обязанностей через недобросовестное отношение к ним, что нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц (ч. 1 ст. 367 УК Украины);
- злоупотребление властью или служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК Украины);
- разглашение данных досудебного расследования (ч. 2 ст. 387 УК Украины).
ГПУ открыла производство лишь по статье "Невыполнение судебного решения".
Речь идет о решении Окружного административного суда о признании недействующими некоторых положений Регламента реализации полномочий директором ГБР, расширявших полномочия Трубы.
"По результатам проведения досудебного расследования будет принято решение о внесении в ЕРДР сведений по возможным другим фактам противоправной деятельности Трубы Р.М", - отметил Лысенко.
А кто поставил Трубу? Єто опять человек хряка? Тогда его надо гнать в сра ку.
В ответку, ГБР откроет дело против гепрокурора ГПУ Луценко.
и выловил как-то старик... Хоттабыч Золотую рыбку...
сидят... друг на друга вылупились...
а ситуация то патовая....
вау)
просто зверь, стоило только убрать парашена, как открыли дело на директора ГБР)
пеця пошел лошадью? думает такого хорошего парня , борца с его кумом, зеленые точно оставят?))
Пеця - остаточно прощавай!) и трубу свою с собой заберай, вместе с сытником и румяным)
только между собой междусобойчики - вот это и есть борьба (возня) с коррупцией ...как бы
вроде и дело делается...и коррупции не обидно))))