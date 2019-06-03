 Готовы с новым составом ВР делать честные и прозрачные правила импичмента и отзыва депутатов, - Стефанчук

Об этом представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал в кулуарах парламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.Украина.
"Сегодня принятие изменений в Конституцию - это от полутора до двух лет деятельности Верховной Рады. Мы готовы упростить процедуру импичмента, но этот законопроект написан в пределах, в рамках и способом, которые предусмотрены Конституцией на сегодня. Но мы готовы с новым составом Верховной Рады делать честные и прозрачные правила отзыва всех - независимо от того, это президент, или это депутат", - заявил Стефанчук.
Он высказал уверенность в необходимости отдельной законодательной инициативы относительно процедуры отзыва президента, поэтому авторы законопроекта в команде Зеленского переписали нормы Конституции в закон. Кроме того, по мнению команды Зеленского, требуется и упрощение процедуры отзыва народных депутатов.
Турусина . Ну конечно; я ему говорю как-то: посмотрите, у моей Матреши от святости уж начинает лицо светиться; это, говорит, не от святости, а от жиру. Уж этого я ему никогда в жизни не прощу. До чего вольнодумство-то доходит, до чего позволяют себе забываться молодые люди! Я в людях редко ошибаюсь; вот и оказалось, что он за человек. Я вчера два письма получила. Прочти, если хочешь." (с) Островский
что-то я этого комика не видела в "Квартале", может он был в гриме ?
Стефанчук, и тебе, и твоему зеленому патрону и его суперпатрону Коломоше и всей вашей банде правила импичмента пропишет Майдан
"если ЗЕленский что-то пообещал, значит обязательно кинет"
Вот зачем нужно было вносить новый законопроект!!! Это оттяжка МИНИМУМ!!!! !,5 года!!!!
Лохи 73%!!!!! Опять развод!!!1
- Когда посадят Порошенко?
Зеленский почему ты не действуешь, сколько можно ждать.
предвыборную лапшу в качестве доказательства к делу не пришьешь!
Из бывшей столовой АП пропали большие телевизоры....
выборы по закрытым спискам, мажоритарщики, люстрированные в АП, кортежи с перекрытыми улицами, Пинчуки в АП наезжающие табунами, .....
Но, блаЗЕнь еще на ПЯТЬ ЛЕТ узаконил этот продажный цирк ВР.
Тупая дура, которая не способна ответить ни на один вопрос.
Пишите на Фейсбук, я когда нибудь отвечу.
Телеканал "Прямий" @prm_ua 48 мин.48 минут назад
На брифінг президента Володимира Зеленського та Леоніда Кучми не пустили близько 30 журналістів.
https://t.co/kUsO28ZKos
Пінчук непублічно відвідав Адміністрацію президента Зеленського