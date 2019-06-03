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 Зеленский назначил Федора Вениславского представителем президента в Конституционном суде

Президент Владимир Зеленский выдал указ о назначении Федора Вениславского представителем президента в Конституционном суде Украины.

Соответствующий указ №351/2019 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Вениславская Федора Владимировича Представителем Президента Украины в Конституционном Суде Украины", - говорится в документе.

Как известно, Федор Вениславский родом из Волынской области, но живет и работает в Харькове - он доцент кафедры конституционного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Вениславский служил в АТО по мобилизации в Государственной пограничной службе. Кроме того, он является соавтором закона о люстрации, а также участвовал в конкурсе на должность члена Национального агентства по противодействию коррупции.

Летом 2016 года Вениславский баллотировался как самовыдвиженец на округе №23 на Волыне во время довыборов в Раду, но не победил. На выборах 2014 года у него был третий результат в округе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130286
 
 
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Фёдор Вениславский -Доктор или кандидит Юр наук,преподаватель Харьковской Юрки.Известен со времён 1го майдана.В порочащих связях мною не замечен.
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Треба розігнати цю багадєльню Янука--Порося.
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Шо, невже зовсім не сумуєш за яником? А як же "усьо буде дамбац"?
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прежде чем "розигнаты" нужно подумать что потом, кем заменить. ты, радикал, сначала ходишь по большому, а потом снимешь красные труселя? быдло на протяжении истории человечества, мечтает всех разгонять, и отбирать.
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Боїться, що КС винесе "вирок" про порушення Конституції, тоді йти с посади потрібно, а не хочеться! Зеленский назначил Федора Вениславского представителем президента в Конституционном суде - Цензор.НЕТ 7495
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Зеленский назначил Федора Вениславского представителем президента в Конституционном суде - Цензор.НЕТ 9123
Це прес-секретар Зеленського. Питання є?
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Конкретніше ви самі добре розумієте, тому не треба провокацій
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Ні, не розумію. І з дописів інших ясно, що ніхто не розуміє, що Ви хотіли сказати. То конкретизація буде, чи це був просто флуд?
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Якщо не розумієте, то вивчайте суспільні науки. На цьому все. Не треба від вас дешевого тролінга.
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Які суспільні науки потрібно вивчати, щоб зрозуміти глибинний зміст фото жінки на стовбурах дерев? Якщо Ви не хочете пояснити, це означає, що фото викладене просто так - з натяком на висер, зміст якого кожен має додумати сам в залежності від власної збоченності?
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А тобі все так. Ти чудовий корінний голандець!
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ну, норм вроде. или это типа загадка - сколько бревен на снимке?
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5 мне, 2 тебе и 1 ей.
Еще 1 Коломойскому и 2 Ахметову
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Тут треба інакше ставити питання.
Не "скільки бревен на світлині", а скільки палок знадобилося для отримання посади прес-секретаря?
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Ще одне питання.
Чи виконав президент, так би мовити, фортепіанний етюд на її, кхе-кхе, клавіші?
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Мабуть так, бо це було на першому плані Зеленський призначив Федора Веніславського представником президента в Конституційному Суді - Цензор.НЕТ 4646
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1) Тема с***к не затронута. 2) Намёк на бревно. Зеленський призначив Федора Веніславського представником президента в Конституційному Суді - Цензор.НЕТ 1974
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однофамилица премьерминистра рашки. отец Медведева по настоящему-Мендель, из пгт Валуйки Белгородской обл (еврейский анклав)
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судя по твоей ссылке, образованный человек и специалист конституционного права, не то, что алкоголическая свинья луценко, которая без профобразования была принята на должность генпроГурора
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Чем дальше, тем печальней. Он наверное смог объяснить, кто ему вдруг долг в 1 млн. грн. вернул, и по поводу своих мутных братьев прокуроров. Ведь именно из-за этого его когда то не выбарали в НАЗК. Но думаю никто нечего не объяснял, а Кернес замолвил Бене словечко, и опля вдруг новый судья КС.
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Нормальный парень.

"Недавнее решение СНБОУ, касающееся стратегии вступления Украины в НАТО, вызвало активную реакцию многих специалистов, политологов и юристов. В прошлом номере «ЗН» кандидаты юридических наук Ф.Вениславский и В.Колиснык (г.Харьков) ставят под сомнение легитимность этого «судьбоносного» решения."
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Учитывая что Кернес человек Пети, порохоботы должны одобрить
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Раньше он біл княхзь Милославский, но "казнили" его намедне.
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Зеля назначил ? Я не верю . Мне его не показывают .
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Вот так он пел в 2010-м... подпевая янукодле...
- По моему мнению, сформированная коалиция предлагает президенту кандидатуру на должность премьер-министра, и на этом ее полномочия фактически прекращаются. Коалиция демократических сил, которая была сформирована из БЮТ и НУНС, фактически выполнила свою главную функцию - создала правительство. После этого, как свидетельствует практика, депутаты этих фракций достаточно часто голосовали не единым фронтом, а по-разному. Но это не влекло за собой каких-то негативных последствий для правительства. Поэтому многие конституционалисты считают, что по большому счету суть создания коалиции и заключается в том, чтобы сформировать правительство.

Как он будет петь в 2019-м...подпевая чуваку с ксивой презЕдента..??
https://www.sq.com.ua/rus/news/teksty/15.03.2010/f_venislavskij_esli_konstitucionnyj_sud_priznaet_koaliciyu_nekonstitucionnoj_pravitelstvo_vse/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский назначил Федора Вениславского представителем президента в Конституционном суде
 
 
 
 
 
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