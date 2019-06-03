 Зеленский назначил Федора Вениславского представителем президента в Конституционном суде

Соответствующий указ №351/2019 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Назначить Вениславская Федора Владимировича Представителем Президента Украины в Конституционном Суде Украины", - говорится в документе.
Как известно, Федор Вениславский родом из Волынской области, но живет и работает в Харькове - он доцент кафедры конституционного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
Вениславский служил в АТО по мобилизации в Государственной пограничной службе. Кроме того, он является соавтором закона о люстрации, а также участвовал в конкурсе на должность члена Национального агентства по противодействию коррупции.
Летом 2016 года Вениславский баллотировался как самовыдвиженец на округе №23 на Волыне во время довыборов в Раду, но не победил. На выборах 2014 года у него был третий результат в округе.
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Це прес-секретар Зеленського. Питання є?
Еще 1 Коломойскому и 2 Ахметову
Не "скільки бревен на світлині", а скільки палок знадобилося для отримання посади прес-секретаря?
Чи виконав президент, так би мовити, фортепіанний етюд на її, кхе-кхе, клавіші?
"Недавнее решение СНБОУ, касающееся стратегии вступления Украины в НАТО, вызвало активную реакцию многих специалистов, политологов и юристов. В прошлом номере «ЗН» кандидаты юридических наук Ф.Вениславский и В.Колиснык (г.Харьков) ставят под сомнение легитимность этого «судьбоносного» решения."
- По моему мнению, сформированная коалиция предлагает президенту кандидатуру на должность премьер-министра, и на этом ее полномочия фактически прекращаются. Коалиция демократических сил, которая была сформирована из БЮТ и НУНС, фактически выполнила свою главную функцию - создала правительство. После этого, как свидетельствует практика, депутаты этих фракций достаточно часто голосовали не единым фронтом, а по-разному. Но это не влекло за собой каких-то негативных последствий для правительства. Поэтому многие конституционалисты считают, что по большому счету суть создания коалиции и заключается в том, чтобы сформировать правительство.
Как он будет петь в 2019-м...подпевая чуваку с ксивой презЕдента..??
https://www.sq.com.ua/rus/news/teksty/15.03.2010/f_venislavskij_esli_konstitucionnyj_sud_priznaet_koaliciyu_nekonstitucionnoj_pravitelstvo_vse/