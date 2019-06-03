 Зеленский назначил Федора Вениславского представителем президента в Конституционном суде

Соответствующий указ №351/2019 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Вениславская Федора Владимировича Представителем Президента Украины в Конституционном Суде Украины", - говорится в документе.

Как известно, Федор Вениславский родом из Волынской области, но живет и работает в Харькове - он доцент кафедры конституционного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Вениславский служил в АТО по мобилизации в Государственной пограничной службе. Кроме того, он является соавтором закона о люстрации, а также участвовал в конкурсе на должность члена Национального агентства по противодействию коррупции.

Летом 2016 года Вениславский баллотировался как самовыдвиженец на округе №23 на Волыне во время довыборов в Раду, но не победил. На выборах 2014 года у него был третий результат в округе.

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