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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ВР (22991) законопроект (2057) импичмент (332) Парубий (1941)

 Все внесенные Зеленским законопроекты будут предложены для включения в повестку дня Рады, - Парубий

Все внесенные президентом Владимиром Зеленским законопроекты будут предложены для включения в повестку дня сессии парламента, а затем рассмотрены в сессионном зале.

Об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сказал на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Верховной Рады в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все законопроекты, переданные президентом, будут предложены для внесения в повестку дня сессии... Все законодательные инициативы президента, определенные как неотложные, мы будем рассматривать в сессионном зале", - сообщил Парубий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентский законопроект о незаконном обогащении уже согласовали с МВФ и Всемирным банком, - Стефанчук

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук напомнил, что Зеленский уже внес законопроект о процедуре отстранения от власти президента, а также подчеркнул, что неотложно необходимо рассмотреть проекты законов о внесении изменений в ст. 80 о неприкосновенности народных депутатов (№7203) и в закон о выборах народных депутатов об обеспечении избирательных прав военнослужащих (№10356).

Напомним, 29 мая Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об особенностях процедуры устранения президента от должности (импичмент). Это было одно из его предвыборных обещаний.

Также читайте: Подозрение в совершении преступления, создание ВСК и тайные голосования, - на сайте ВР обнародовали текст законопроекта об импичменте президента

Источник: https://censor.net.ua/n3130285
 
 
 Топ комментарии
 
Недовго Логопеду лишилось бикувати))
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У них еще ручной КС есть, так что хз
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да видели уже, как вы эти законы включаете в повестку дня, я тебе хитрожопый, двуличный, булькоговорун, недолго по любому осталось сидеть в кресле начальника, будешь отвечать за все свои преступления, которые ты совершил регулярно надругаясь над регламентом и законами, и справка тебе не поможет Все внесенные Зеленским законопроекты будут предложены для включения в повестку дня Рады, - Парубий - Цензор.НЕТ 3549
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У них еще ручной КС есть, так что хз
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На кожен суд,є статья за Зраду України.
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- Против новых принципов работы никто не возражал, если не
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков. (с)
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Якщо законопроекти Президента не будуть включені в розгляд ВРУ, то за це має відповідати особисто Парубій як старий агент путіна. Парубій веде підривну діяльність на посаді Голови ВРУ і фактично дезорганізує державне управління під час війни, блокуючи прийняття рішень по звільненню прем'єра, міністрів та керівників державних установ! Народ дасть оцінку діяльності Парубія і ця оцінка буде дуже жорстка!
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А какже его пресловутая Калолиция?Где она?
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Шёл бы уже быкам хвосты накручивать.
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Але не включать, голосувати вже нікому.
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да видели уже, как вы эти законы включаете в повестку дня, я тебе хитрожопый, двуличный, булькоговорун, недолго по любому осталось сидеть в кресле начальника, будешь отвечать за все свои преступления, которые ты совершил регулярно надругаясь над регламентом и законами, и справка тебе не поможет Все внесенные Зеленским законопроекты будут предложены для включения в повестку дня Рады, - Парубий - Цензор.НЕТ 3549
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Та мы уже видели, как вы их включаете.
Выключатели. Все внесенные Зеленским законопроекты будут предложены для включения в повестку дня Рады, - Парубий - Цензор.НЕТ 4593
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несерьёзно как-то: начать с хамства, а потом ждать, что твои просьбы уважат. не находишь? Все внесенные Зеленским законопроекты будут предложены для включения в повестку дня Рады, - Парубий - Цензор.НЕТ 3231
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ну да... кто ж тебя виноват, что ты на большее не способно
дешёвое производство, тупой персонал. держи талончик, убожество
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А на что способно ты?
Талончики раздавать, дебил.
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извини, забыл. тримай, нікчемо, свої 30 срібняків
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А куда ты денешься,коль на воле жить охота
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Отставка Луценко не попала в повестку?
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Через пару тройку месяцев сам сбежит,когда начнутся посадки
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Весна прошла, настало лето...
Обещаные посадки засохли на корню, зазеленела только плесень...😁
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Весь вопрос в том? Как принимать законы,которого сам игнорирует и законы,и Конституцию?Харант,- одним словом.
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Зе подпишет ,только согласованные с ним законы.На остальные -три четверти списочного состава ВРУ.
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Люди без принципов гибкие, как гуттаперчевые члены. Такие же бесплодные и, в конце-концов, бесполезные.

🤣
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе внесенные Зеленским законопроекты будут предложены для включения в повестку дня Рады, - Парубий
 
 
 
 
 
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