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 Четверо российских военных подорвались на собственных минных полях на Донбассе, - разведка

Командование российско-оккупационных войск наращивает инженерное оборудование позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, активизировались работы по оборудованию позиций "второй линии обороны", которые предполагается усиливать резервами, сформированными в т.ч. за счет сил и средств "республиканских министерств внутренних дел и чрезвычайных ситуаций".

"Указанные позиции по всему периметру их расположения в авральном порядке оборудуются минно-взрывными заграждениями с использованием противотанковых и противопехотных мин. Вместе с тем, поспешность действий противника по минированию территории, при отсутствии взаимодействия между подразделениями, приводит к многочисленным подрывам российских военнослужащих на собственных минах. Так, в течение последних трех суток по указанным причинам погибли четверо военнослужащих российско-оккупационных войск", - сообщили в ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа террористов подорвалась на собственном минном поле на Донбассе, есть убитые и раненые, - разведка

В то же время, по данным украинской разведки, минирование оккупантами дополнительных участков в тылу повышает уровень опасности для гражданского населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях

Источник: https://censor.net.ua/n3130282
 
 
 Топ комментарии
 
Это было плановое разминирование по методу тов. Жукова.
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у кого-то к старости мудрость приходит, а к кому-то, как вам - тупость...
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Это было плановое разминирование по методу тов. Жукова.
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А вот скажите, друг мой (тьфу, тьфу, тьфу, не дай Бог конечно), будет ли продолжение придурковатого мультсериала для умственно отсталых, "Сказочная Русь", с новым персонажем? И если нет, то почему,?
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Вони перед вибухом кричали "Русскіє нє здаюцца!" і "За сталіна!"?
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Не свести, без пехоты, водила только.
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Пшел обратно на "срускуювесну" читать о "потерях ВСУ".
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Эх,стерли кацапа. Не заценил его ссылку. У них там забавные постановки бывают.😊
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Вот такие "милые" рыжие котики чувствуют себя на Цензоре, как у Христа за пазухой.
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Мало значит вас банят, нужно чаще. Вы много всего понаделывали. Продолжаю наблюдение.
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русский наемник нашел ананас, он был похож на российский фугас, он был голодный, решил его съесть, уши нашли за километров шесть
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И слышны нам паденья Путинджетов
и взрывная дзержинская волна
И вопли ихтамнетов на Донбасе
И тихая и минная война....
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Ну каг же так получилось? Их жеж там нет...
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Ани заблудились,грибы саберали да ягоды.
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Ну прсто праздник какой то кацапы нам устраивают вторую неделю! Удовлетворен, путену по жмурам зачет!
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Ихтамнеты не перестают дохнуть на нашей земле и удобрять её.
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я ж кажу немає абсолютно поганих людей, ось ці наприклад дві добрих справи зробили перед смертю: і міну знешкодили і 3-х кацапів зажмурили Четверо російських військових підірвалися на власних мінних полях на Донбасі, - розвідка - Цензор.НЕТ 1725
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧетверо российских военных подорвались на собственных минных полях на Донбассе, - разведка
 
 
 
 
 
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