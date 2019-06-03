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 Политика Украины, Общество
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 Городу Каменское угрожает долговой и коммунальный коллапс, - экс-депутат горсовета Усачев

Городу Каменское угрожает долговой и коммунальный коллапс.

Об этом заявил бывший депутат горсовета Каменского от ВО "Батькивщина" Олег Усачев, сложивший с себя депутатские полномочия в знак протеста против политики городских властей. Являясь юристом и арбитражным управляющим Усачев настаивает, что Каменское – банкрот! При доходной части бюджета примерно в 2,6 млрд гривен, долговая нагрузка в 1,8 млрд грн непосильная ноша для Каменского.

"Как специалист в области финансового права, я должен констатировать факт: город Каменское – банкрот, хотя, к сожалению, абсолютное большинство депутатского корпуса и мэр города не в состоянии этого осознать", - констатирует Олег Усачев.

Свою позицию бывший депутат от "Батькивщины" обосновывает, опираясь на Закон Украины "Про восстановление платёжеспособности должника или признание его банкротом", постановлением Большой палаты Верховного Суда Украины от 04.09.2018г. по делу №923/1297/14. А также позицией Европейского суда по правам человека, решения которого являются для Украины источником права.

Согласно закону, учредитель несет субсидиарную ответственность за доведение субъекта хозяйственной деятельности до банкротства. После вступления 21.10.2019 в действие нового кодекса о банкротстве горсовет Каменского ожидает арест счетов по субсидиарной ответственности по доведенным до банкротства коммунальным предприятиям - КП "Городской водоканал", КП "Трамвай", и многим другим... Кроме того, неминуемо последует остановка ТЭЦ и срыв отопительного сезона. Поскольку юристы Государственной фискальной службы, НАК "Нафтогаза" и ТЭЦ обратятся в суд о возврате имущества и взыскании с городского совета Каменского всей задолженности КП "Теплосети".

Не спасут даже 25 новых котельных, в отношении которых существуют подозрения, что КП "Теплосети" незаконно дотирует их энергоносителями за счет городского бюджета.

"Сегодня городская власть довела коммунальное хозяйство города до такого состояния, что практически все коммунальные предприятия являются должниками. Согласно закона, в следствие исков, инициированных кредиторами, будет произведен арест счетов городского совета. На принятие и исполнение судебных решений потребуется немало времени, которого у Каменского нет. Фактически это приведет к тому, что зимой 2019-2020 года город будет полностью парализован", - заявляет Усачев.

Усачев считает ненормальной ситуацию, когда "город деградирует: рушится коммунальная сфера, растут тарифы, сокращаются рабочие места… Зато "смотрящие" за бюджетными потоками получают возможность приобрести пятую по счету иномарку".

Юрист аргументировано доказывает - городская власть зря рассчитывает, что деньги, выкачанные через "мутные схемы" из коммунальных предприятий-банкротов, навсегда осядут в карманах частных лиц, а правовая ответственность по этим схемам не наступит. В качестве прецедента он приводит решение Верховного Суда Украины (Большой палаты), который в аналогичной ситуации возложил субсидиарную ответственность на городской совет Херсона.

Источник: https://censor.net.ua/n3130276
 
 
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Это уже дэцентрализация или ещё нет?
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Это мародеризация, наследие такое оставил нам хряк.
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Мафія штучно вгоняє в борги місцеві бюджети щоб доїти їх десятиліттями! Ось вже дніпровська мафія хоче будувати міжнародний аеропорт біля Дніпра за гроші мафії, а потім Дніпропетровська область буде 100 років віддавати мафії неіснуючі борги, які мафія і вкраде під час будівництва аеропорту!
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Децентрализация дала городу бюджет в 2,6 млрд гривен. А что с ними делали - это вопрос к жителям города, которые сами себе власть выбрали.
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Децентралізація переклала на бюджет міста витрати які в рази більші за передані надходження. Тому колапс місцевих бюджетів неминучий.
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Щас Ярош пулемет дочистит, и пойдет спать....не его это! малая родина.
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Да,Кам*янське ще той ,,павлінарій,,!Не дарма ж за Зе проголосувало більше ніж у Кривому Розі-на малій батьківщині Харанта
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В Каменском вечно какие то мутки.Я это вижу каждый день и сталкиваюсь с этим.Хотя как и везде на юге,юго-востоке,тут сепарни выше крыши,а те товарищи (как и проклятые кацапы) только воровать умеют.Так что эта новость вряд ли когото удивит в Каменском.
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Если бы хоть одна прокурорская мразь проверила быдлохарьков...
Гепу им посадить "не хватает доказательств"...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГороду Каменское угрожает долговой и коммунальный коллапс, - экс-депутат горсовета Усачев
 
 
 
 
 
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