 Президентский законопроект о незаконном обогащении уже согласовали с МВФ и Всемирным банком, - Стефанчук

Об этом представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал в кулуарах парламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.Украина.

"Я надеюсь, что этот проект закона или сегодня, или завтра будет внесен в Раду. Этот законопроект гораздо шире, чем те, которые нарабатывались, он не ограничивается только уголовной ответственностью, туда включены вопросы гражданско-правовой ответственности, так как это комплексный законопроект", - заявил Стефанчук.

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Он пояснил, что документом предусмотрено внесение изменений в процессуальные кодексы и отдельные законы, касающиеся судоустройства. Также, по его словам, президентскую инициативу согласовали с МВФ и Всемирным банком.

Стефанчук добавил, что надеется на сотрудничество с комитетом ВР и Радой, хотя констатировал, что парламент неэффективен и блокирует президентские инициативы.

Напомним, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

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Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.

В Европейском союзе опровергли доводы КС об этой статье. Позже страны G7 призвали Украинувернуть ответственность за незаконное обогащение.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции.

В свою очередь, народные депутаты подали более 10 альтернативных инициатив.

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