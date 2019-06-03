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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2057) незаконное обогащение (45) Стефанчук Руслан (17)

 Президентский законопроект о незаконном обогащении уже согласовали с МВФ и Всемирным банком, - Стефанчук

Президент Владимир Зеленский внесет на рассмотрение парламенте проект закона об ответственности за незаконное обогащение в ближайшее время.

Об этом представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал в кулуарах парламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.Украина.

"Я надеюсь, что этот проект закона или сегодня, или завтра будет внесен в Раду. Этот законопроект гораздо шире, чем те, которые нарабатывались, он не ограничивается только уголовной ответственностью, туда включены вопросы гражданско-правовой ответственности, так как это комплексный законопроект", - заявил Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилюк: Законопроект Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Раду 31 мая

Он пояснил, что документом предусмотрено внесение изменений в процессуальные кодексы и отдельные законы, касающиеся судоустройства. Также, по его словам, президентскую инициативу согласовали с МВФ и Всемирным банком.

Стефанчук добавил, что надеется на сотрудничество с комитетом ВР и Радой, хотя констатировал, что парламент неэффективен и блокирует президентские инициативы.

Напомним, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Читайте: Законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение - вопрос ближайших дней, - Стефанчук

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.

В Европейском союзе опровергли доводы КС об этой статье. Позже страны G7 призвали Украинувернуть ответственность за незаконное обогащение.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции.

В свою очередь, народные депутаты подали более 10 альтернативных инициатив.

Также читайте: 65 дел, 1,38 млрд грн: САП обнародовала полный список закрытых из-за решения КС дел о незаконном обогащении

Источник: https://censor.net.ua/n3130275
 
   
 Топ комментарии
 
свыня со свинярчуками должны ответить и сесть на нары!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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А с НАРОДОМ почему не согласовали?
Ну там всякие реХверендумы, шоу-обсуждения на Стадионе?
Президентский законопроект о незаконном обогащении уже согласовали с МВФ и Всемирным банком, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6138
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Посмотрим как пэдрякоалиция миллионерщиков -" патриотов" проголосует этот закон.
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Вот и посмотрим дееспособна действующая Рада или нет. Хотя... Результат думаю известен заранее.
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Посмотрим как пэдрякоалиция миллионерщиков -" патриотов" проголосует этот закон.
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Так батькивщина вместе с юлькой не голосовали за этот закон! А теперь ворюга и прихлебай рыговский,соболь ,встал на его защиту.Вот иуды!
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з Пепой ? немає сенсу, в нього алкогольна криза
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ПСЫ и Забор опять провалят этот закон
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Тільки я один вважаю що він збагачувався незаконно, судячи по його рилу?
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конечно не один.вас,как всегда 24%.Вот только с фактами, как всегда туговато
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свыня со свинярчуками должны ответить и сесть на нары!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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больной, примите таблеточку, у вас обострение навязчивой фантазии.
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свыняпоклонник? так уже позно, свыня едет на мясокомбинат
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А с НАРОДОМ почему не согласовали?
Ну там всякие реХверендумы, шоу-обсуждения на Стадионе?

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С народом уже согласовано на выборах президента.
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что вы там согласовали?
у блаЗЕня же даже предвыборной программы не было.
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согласовали- свыня со свинярчуками передать в юрисдикцию прокуратуры
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Толку что у Порошенко дохрена предвыборной программы было. Он ее выполнил?
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В основном - ВЫПОЛНИЛ!
У тебя шок, да? Ну так пойди и почитай его предвыборную программу.

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А то, за пять лет так ни разу ее и не читал? Президентський законопроект про незаконне збагачення вже погодили з МВФ та Світовим банком, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5530
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Володя красава....не давай свиноботам расслабиться, чем больше они гадят в тырнете тем меньше делают пакостей в реале!
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не надейся, бот, спалить парочку шин под АП у нас всегда сил хватит.
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Свиноботи ті хто за оцю Свиню козломорду топить.
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Петя ваш страшный сон? Запивайте валерианкой.
Никуда он не уйдет, не мечтай, мы не дадим. 😉
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А вот меня интересует вопрос, - будет ли продолжение дебильного мультсериала "Сказочная Русь", и если нет то почему?
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3000 тысячелетие Рошен Пикчерс снимет альтернативный мультик Робензон Петя Президентський законопроект про незаконне збагачення вже погодили з МВФ та Світовим банком, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3180
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А меня интересует продолжение "Сказочная Русь", и новый персонаж в шутовском колпаке с бубенчиками.
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Эта формула отменится только в случае, если как и запланировано с 1 июля заработает закон о рынке. А то, что это решение было принято клятыми пАпередниками никто и не вспомнит.
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В "новом" избирательном законе они забыли открытые списки.
Что в этом "новом" законе забудут?

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для букмекеров неллохой шанс заработать, принимая ставки 1 к 10, что команда кулевлобовых и порохолживых мародеров при поддержке гречкосейных мажопоритарщиков провалит это закон с треском
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Согласовали так же как приглашение Зеленского в США ?

Хроника одной лжи.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_41.html
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После принятия этого закона ,желающих любить Родину из за бугра станет намного больше Президентський законопроект про незаконне збагачення вже погодили з МВФ та Світовим банком, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4888
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Кабинет найти не могут, но с МВФ уже все порешали. МВФ хоть знает?
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У нас суверенна держава чи як? Чому ми повинні погоджувати свої закони з МВФ та Світовим банком?
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Ну якщо прийняти цей закон та відмінити депутатську недоторканність то бажаючих йди у ВР - значно поменшає.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидентский законопроект о незаконном обогащении уже согласовали с МВФ и Всемирным банком, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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