 Состояние раненого полицейскими мальчика крайне тяжелое, поврежден мозг, доставать пулю пока нет смысла, - врач

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил главный врач Киевского городского центра нейрохирургии Александр Гончарук во время брифинга.
Он пояснил, что пуля - не основная проблема, это не решающий фактор, главное - спасти жизнь ребенка и стабилизировать жизненно важные показатели.
"Если сейчас удалять пулю — это дополнительное травмирование мозга", - отметил врач.
"Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Травма очень тяжелая с повреждением мозга, левого полушария в основном. Строить прогнозы не то, что нецелесообразно, но и глупо. Врачи прилагают максимум усилий", - сказал Гончарук.
Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области в результате случайного выстрела 5-летний мальчик получил ранение головы. Двое полицейских, подозреваемых в ранении мальчика, были задержаны в порядке статьи 208 УПК.
2 июня им сообщено о подозрении.
Теперь им грозит максимум два года.
Если посадят - отчислят год!
1. Почему не привлечен к ответственности их начальник? Налицо низкий уровень воспитательной работы и дисциплины в подразделении.
2. Кто дал этим мерзавцам "добро" на прохождение службы в полиции? Понесут ли они ответственность?
Авакова в отставку...
насправді це основна проблема - відбір...
Полицейские были настолько пьяны, что не помнят, кто из них стрелял.