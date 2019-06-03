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 Состояние раненого полицейскими мальчика крайне тяжелое, поврежден мозг, доставать пулю пока нет смысла, - врач

Состояние 5-летнего мальчика, которого ранили, когда он гулял возле дома в Переяславе-Хмельницком, крайне тяжелое. Пуля еще в мозге и доставать ее при таком состоянии нет смысла.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил главный врач Киевского городского центра нейрохирургии Александр Гончарук во время брифинга.

Он пояснил, что пуля - не основная проблема, это не решающий фактор, главное - спасти жизнь ребенка и стабилизировать жизненно важные показатели.

"Если сейчас удалять пулю — это дополнительное травмирование мозга", - отметил врач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Череп раздроблен, пуля застряла в мозге, врачи не могут ее достать, - бабушка о состоянии раненого на Киевщине мальчика

"Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Травма очень тяжелая с повреждением мозга, левого полушария в основном. Строить прогнозы не то, что нецелесообразно, но и глупо. Врачи прилагают максимум усилий", - сказал Гончарук.

Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области в результате случайного выстрела 5-летний мальчик получил ранение головы. Двое полицейских, подозреваемых в ранении мальчика, были задержаны в порядке статьи 208 УПК.

2 июня им сообщено о подозрении.

Источник: https://censor.net.ua/n3130273
 
 
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Боже, та лікарі - допоможіть дитині одужати!
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Щоб господь йому допоміг потрібно з лікарні перевести його до церкви!
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Молитись можна скрізь, не обов'язково в церкві.
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Уродам переквалифицировали обвинение.
Теперь им грозит максимум два года.
Если посадят - отчислят год!
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бо похоже там нема за шо наказувать - стриляв "ніхто" із "нічого", пуля схована... Казус, але непідсудний
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не доставати пулю - значить ніякої тобі балістики - а там нєпанятно хто стриляв = вінаватих нєт
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Если такие моральные уроды (других слов просто нет) служат в полиции, то:
1. Почему не привлечен к ответственности их начальник? Налицо низкий уровень воспитательной работы и дисциплины в подразделении.
2. Кто дал этим мерзавцам "добро" на прохождение службы в полиции? Понесут ли они ответственность?
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Рыба гниёт с головы.
Авакова в отставку... Стан пораненого поліцейськими хлопчика вкрай важкий, пошкоджено мозок, діставати кулю поки немає сенсу, - лікар - Цензор.НЕТ 1562
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2. Кто дал этим мерзавцам "добро" на прохождение службы в полиции? Понесут ли они ответственность?

насправді це основна проблема - відбір...
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Пусть эти дегенераты продают все имущество и бегом ребенка в самолет и в Израильскую клинику !!!
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странно, что ни Аваков, ни Князев, ни даже Зорян со Шкиряком молчат. Одна бабушка да врач что-то сказали. Выздоравливай мальчуган!
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патамушта каждойє сказанойє слово можєт бить протів - вот і малчат
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пока шо мєнти всьо дєлают правільна: пошлі в нєсознанку - нє помнім хто стриляв, пулю спряталі в головє. йєслі мальчік виживєт - останєца інвалідом, а пуля "рассасалась" уже
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а мєнтам грозіт виговор, можєт дажє строгій
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дав интересах этих мусоров сейчас ответить по закону, если спустят на тормозах, то 90 к 10, что в течении трех лет, эти мусора случайно пьяные в речке утонут
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСостояние раненого полицейскими мальчика крайне тяжелое, поврежден мозг, доставать пулю пока нет смысла, - врач
 
 
 
 
 
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