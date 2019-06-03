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 Политика Украины
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Все про:вымогательство (269) Фельдман (106) Национальный корпус (201)

 Нардеп Фельдман обвинил Нацкорпус в вымогательстве и собирается дать показания

Политик попросил президента Зеленского остановить рейдерсткий захват "Барабашово".

Харьковский нардеп, почетный президент ЧАО "Концерн АВЭК и Ко" Александр Фельдман обвинил политическую партию "Национальный корпус" в вымогательстве одного миллиона долларов США. Об этом говорится в обращении политика к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает Главком.

В частности, Фельдман просит президента Зеленского обратить внимание на ситуацию вокруг крупнейшего торгового центра в Восточной Европе - "Барабашово", который, по его словам, столкнулся с рейдерами в лице партии "Нацкорпуса".

"Дерзкие действия, попытки расшатать силовое противостояние на территории крупнейшего в Восточной Европе Торгового центра "Барабашово" заставили меня обратиться к Вам, господин Президент, от имени сотен тысяч харьковчан, которые связали свой бизнес с "Барабашово", от имени тех, для кого этот торговый центр стал возможностью выжить во время кризиса 90-х годов, создать собственное дело и наполнять бюджеты всех уровней, вырастить детей и развивать мирное и независимое государство", - отмечает Фельдман.

Кроме того, Фельдман просит президента поручить компетентным органам провести беспристрастное расследование ряда попыток рейдерских захватов и дать им оценку в соответствии с действующим законодательством, а также поручить правоохранителям принять жесткие меры по недопущению подобных незаконных действий.

По данным народного депутата, радикально настроенные молодые люди, которые отождествляют себя с политической партией "Национальный Корпус", делают системные попытки запугивания предпринимателей, сотрудников администрации ТЦ и не только, а также рейдерских атак на объекты торгового центра. Так, по информации Фельдмана, очередная попытка рейдерского захвата была предпринята 29 мая, тогда группа молодых людей, которая выступала от имени "Национального Корпуса", поставила ребром вопрос покоя и личной безопасности многих харьковчан, а также владельцев бизнеса.

"Причина прихода активистов печально известной политической силы проста: в свое время они требовали у меня миллион долларов США за "защиту и спокойствие". И я готов дать все эти показания следственным органам. Получив решительный отказ, радикалы решили разрешить вопрос привычными для них способами - силовыми провокациями, захватами и рейдерством", - говорится в обращении Фельдмана к президенту.

По данным парламентария, предприниматели "Барабашово" столкнулись с рядом вызовов, в частности, это "шантаж и манипулирование общественным мнением, провокации, нападения, избиения, откровенная ложь и готовность пренебрегать Законом и Миром в Украине". Кроме того, по данным народного депутата, с такими же вызовами пришлось столкнуться и ему лично.

"Как кандидат в народные депутаты Украины, который баллотируется в 174 одномандатном округе в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов Украины, с такими вызовами столкнулся и я лично. В последнее время в Харькове развернута целая кампания по распространению "черных" материалов. Это лживые обвинения в поджогах, в избиении, в других всевозможных преступлениях. Кроме того, 23 мая активисты "Национального корпуса" с использованием дымовых шашек напали на мой офис, где на первом этаже находится одна из культурных центров - визиток города - Галерея "АВЭК", которую ежедневно бесплатно посещают тысячи людей", - отметил Фельдман.

Источник: https://censor.net.ua/n3130272
 
 
 Топ комментарии
 
Бідна ненька Україна вже не зна, як від фельдманів рятуватись, але фельдмани думають інакше.
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Тело,на котором негде клейма поставить жалуется единоверцу на "злостных нацыков". Пошла жара. Все национальные движения к ногтю по максимуму,а там уже можно спокойно и булки перед русней раздвигать. "Заможніємо" изо дня в день.
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Лучшая оборона -нападение.Бывшие СБУшники возглавляют службы безопасности Фельдмана.Несколько предпринимателей просто исчезли,несколько в реанимации.Полиция вообще не вмешивается и не пресекает бандитизьм служб фельдмана.
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А почему не миллиарда? Нардеп Фельдман обвинил Нацкорпус в вымогательстве и собирается дать показания - Цензор.НЕТ 1994 Нардеп Фельдман обвинил Нацкорпус в вымогательстве и собирается дать показания - Цензор.НЕТ 1994 Нардеп Фельдман обвинил Нацкорпус в вымогательстве и собирается дать показания - Цензор.НЕТ 1994 Почему я так говорю? Потому, что сам Фельдман мне должен миллион монгольских тугриков. У меня и свидетель есть - мой кум. Нардеп Фельдман обвинил Нацкорпус в вымогательстве и собирается дать показания - Цензор.НЕТ 1994
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Де сказав? Під столом. Пий менше з кумом і галюцінацій не буде....
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Этот барыга Фельдман такого набрешет,что мало не покажется. Ему верить нельзя.
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Фельдман хоч і мудак, але те, що тітушня Білецького з "Національного корпусу", з "Нац. дружин" займається рейдерством і проплаченими пікетаму тут і до бабки ходити не потрібно. Бидло під прикриттям націоналізму заробляє бабулети для Білецького. Щось подібне хотів зробити і Корбан, коли реєстрував свою партію "Укроп", але його вчасно прикрили.
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Бідна ненька Україна вже не зна, як від фельдманів рятуватись, але фельдмани думають інакше.
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Анатолій Матвієнко 701478e7 - все ОК...

"Бідна ненька Україна....." Нардеп Фельдман обвинил Нацкорпус в вымогательстве и собирается дать показания - Цензор.НЕТ 3756
Ей самой хочется быть изнасилованной обрезанными членами...
Проголосовала же .... - значит нравица..., значит легли и ждутсь..... Нардеп Фельдман обвинил Нацкорпус в вымогательстве и собирается дать показания - Цензор.НЕТ 9665
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Фельдман надеется, что жид жиду допоможе. Он с таким трудом отмародерил себе этот рынок, а тут оказывается, что еще и надо делиться. Гы.
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Тело,на котором негде клейма поставить жалуется единоверцу на "злостных нацыков". Пошла жара. Все национальные движения к ногтю по максимуму,а там уже можно спокойно и булки перед русней раздвигать. "Заможніємо" изо дня в день.
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Нет, ребята. Нацжоны сейчас своё тебуют за полгода работы чёрного пиара Порошенко. Нардеп Фельдман обвинил Нацкорпус в вымогательстве и собирается дать показания - Цензор.НЕТ 2991 И будет это не только рынок.
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У Фельдмана округ хорошо прикормленный, он по мажоритарке точно пройдет. Он уже давно долларовый миллиардер, как и Кернес. Что им все неймется? Шли бы на пенсию с такими деньжищами, а им все мало.
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"Фельдман просит президента Зеленского"(c) - и правда смешно По таким "делам" нужно до бени обращаться. беня - "почетный рейдер Украины", передел майна - это его парафия.
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Лучшая оборона -нападение.Бывшие СБУшники возглавляют службы безопасности Фельдмана.Несколько предпринимателей просто исчезли,несколько в реанимации.Полиция вообще не вмешивается и не пресекает бандитизьм служб фельдмана.
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не трожь фельдмана, рабиновича, гройсмана ,абрамовича..................
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Израиль завоет 100% по поводу Фельдмана.Видный спонсор еврейской диаспоры Харькова.
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Честный Украинец фельдман,просит защиты у президента Украинца зели,защиты от истинного Украинца авкова! В истории Украины будут Украинцы?
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мент авакян решил наложить лапу на крупнейший рынок в Харькове в обмен на лояльность зеломойскому.
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По-моему этот "Нацкорпус" уже давно перестал стесняться и занимается рэкетом в открытую. Серая зона закона позволяет бандитам существовать в виде общественных организаций или какаих-то охранных агенств. Главное флажками размахивать и пару "протестов" устроить, а потом кричать, что по политическим мотивам преследуют. А аппетиты растут.
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Кому нужно это Барабашово? Там сейчас убытки одни.... Покупателя нет. Нардеп Фельдман звинуватив "Нацкорпус" у вимаганні та збирається дати свідчення - Цензор.НЕТ 2984
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Посмотрим, как новое СБУ отреагирует .....
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"Никого не жалко, никого. Ни тебя, ни меня, ни его" (с) Шнуров. Шо непонятно? Гепа при помощи рюкзакевича контролируещго нацжон в очередной раз пытается отжать рынок у товарища по ярмолке.
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Нац корпус+нац дружины это Аваков...
Аваков это новый союзник БЕНЯфициара...
БЕНЯфициар это собственник проекта ЗЕ...

ТЫ КОМУ И НА КОГО ЖАЛОВАТСЯ ВЗДУМАЛ ЛОХ!???)))
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