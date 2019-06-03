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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Сенченко (238) СНБО (3212)

 Совет СНБО – это не место для позирования на публику перед камерами, - Сенченко

Андрей Сенченко, лидер правозащитного движения "Сила права", жестко раскритиковал первое заседание СНБО.

Сенченко, которого еще недавно считали координатором военного кабинета Юлии Тимошенко, шокирован повесткой дня и форматом работы первого заседания под председательством президента Зеленского.

"Первый указ, первый закон, первое заседание СНБО - все это очень символичный вопрос для любого президента. Хотя на самом деле они важные, в первую очередь, для нас, граждан, и для всей страны, потому что демонстрируют приоритеты нового руководителя и его понимание приоритетов общества.

На первом заседании высшего органа, задача которого определять стратегию обороны и безопасности государства, речь шла не о вопросах войны и мира, не о пути возвращения Крыма и Донбасса, не о фиксировании триллионных убытков, нанесенных российской вооруженной агрессией украинским гражданам, украинскому бизнесу и украинскому государству, а об энергетике. Тогда почему не о проблемах, от которых страдает шоу-бизнес?

Что касается формата, то было заявлено, что в дальнейшем в таком новом формате открытых дискуссий на заседании СНБО будут решаться все проблемы Украины, в том числе и по войне на Донбассе и освобождению заложников.

Как человек, который весной 2014 провел успешные переговоры по обмену сорока наших военных и гражданских, захваченных оккупантами в Крыму, на одного российского ГРУшника Романа Филатова, могу утверждать, что, когда на этом вопросе начинается пиар, результативные переговоры заканчиваются.

Совет СНБО – это не место для позирования на публику перед камерами, - Сенченко 01

Кроме того, заседание СНБО – это не мыльная опера. Они не могут проводиться в открытом режиме по крайней мере по двум причинам. Первая – в заседании принимают участие носители государственной тайны, которые при обсуждении используют секретную информацию и принимают решения, касающиеся обороны и безопасности государства. Вторая, заседание СНБО – это формат максимально откровенного ответственного разговора, а не позирования на публику перед телекамерами", - считает Сенченко.

Сегодня также стало известно, что "Сила права" Сенченко и "Спільна справа" Данилюка вместе идут на выборы

Андрей Сенченко, до недавнего времени - один из главных соратников Юлии Тимошенко, специалист по оборонной тематике, деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса. Его позиционировали как кандидатуру на должность министра обороны от ВО "Батьківщина", но политик заявил о выходе из партии. Сенченко - председатель общественного правозащитного движения "Сила права", работает над международным признанием РФ как агрессора. Комендант Октябрьского дворца во время Революции Достоинства, в 2014 году был врио заместителя главы Администрации президента Украины, считается организатором водной блокады Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/n3130271
 
   
 Топ комментарии
 
Бред какой-то. Вопрос по энергетике- насущный и горящий. А рассуждать про Крым и Донбасс, где врядли что-то изменится, пока не развалится раша, смысла не вижу. Точнее, вижу, но не первоочередно. Не гони, Сенченко. Есть желание реально помочь- помогай. Или только рот перед выборами открывать - ради пиара, чтоб продвинуть свою политсилу?
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Від цієї "сили права" дуже смердить Луганлоном та мацквою.
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Это ты определяешь, соя, у кого "есть", а у кого "нет" мозга??? ТЫ- член секты "Божьей росы", который 5 лет "не видит"/"не знает"/"не замечает" Петрушкиного воровства, коррупции, мародерства и лжи??? Давно так не смеялся! Рада РНБО - це не місце для позування на публіку перед камерами, - Сенченко - Цензор.НЕТ 3787 Рада РНБО - це не місце для позування на публіку перед камерами, - Сенченко - Цензор.НЕТ 3787 Рада РНБО - це не місце для позування на публіку перед камерами, - Сенченко - Цензор.НЕТ 3787
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под грибами чего только не увидишь. а 20 числа, когда за свежей партией в лес ходил, похоже бревно в глазу застряло.
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Так так і Пасторг Шлаг теж був *конспірований * ! Совет СНБО – это не место для позирования на публику перед камерами, - Сенченко - Цензор.НЕТ 4883
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Надо привыкать к новой жизни.Игра на публику будет круглосуточно.Публика требует зрелищ.
Иначе не выбрала бы Зеленского
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Сенченко старий агент кдб з Криму, успішно обміняв 40 пересічних громадян на свідка агресії путіна, який міг дати покази в Гаазі. Тепер отримав завдання від фсб продовжувати підривну роботу. Гнати таких радників!
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Ах так это не шоу???вовику поясните это
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Від цієї "сили права" дуже смердить Луганлоном та мацквою.
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Бред какой-то. Вопрос по энергетике- насущный и горящий. А рассуждать про Крым и Донбасс, где врядли что-то изменится, пока не развалится раша, смысла не вижу. Точнее, вижу, но не первоочередно. Не гони, Сенченко. Есть желание реально помочь- помогай. Или только рот перед выборами открывать - ради пиара, чтоб продвинуть свою политсилу?
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Сенченко лавры Кроля покоя не дают, тоже решил в самостоятельного политика поиграть. Ну-ну...... Рада РНБО - це не місце для позування на публіку перед камерами, - Сенченко - Цензор.НЕТ 122
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Бред это то, что Коломойша при помощи своих решал в СБУ и СНБО
пытается сохранить Роттердам+ и прочие коррупционные схемы...
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Это соевые фантазии, иносранный флажок. Работай по месту жительства. Рада РНБО - це не місце для позування на публіку перед камерами, - Сенченко - Цензор.НЕТ 9920

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100 % правильно! Вопрос по энергетике был насущный. А Сенченко готовится к выборам, а посему отобрать у Слуги народа немного голосов - для него святое дело! Ну а для этого надо малость плюнуть на Зе. Пусть утирается, авось что то останется!
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Первый "выстрел" Сенченко оказался "в молоко": кому, как не ему, не знать, что основное оружие паРаши против оппонентов - не бараны с пукалками и ядреные бомбы, а ГАЗ и НЕФТЬ...
Хотел покрасоваться перед публикой, а получил пшик на выходе...
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"Сегодня также стало известно, что "Сила права" Сенченко и "Спільна справа" Данилюка вместе идут на выборы" (с). Кравчук і Ко, Кучма і Ко, частково янучари, частково тимошенківці. Назад у майбутнє?
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Якщо пан Сенченко такий розумний, то чого він досі не президент?
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"...заседание СНБО - это формат максимально откровенного ответственного разговора, а не позирования на публику перед телекамерами..."

Так они же не всё показали. Там в углу ещё рояль стоял... Рада РНБО - це не місце для позування на публіку перед камерами, - Сенченко - Цензор.НЕТ 1864
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Читал несколько раз. Надеялся увидить что то пропущенное. Непонятно, для чего был опубликован этот мягко говоря высер.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСовет СНБО – это не место для позирования на публику перед камерами, - Сенченко
 
 
 
 
 
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