 "Все написано на бумаге", - Песков пояснил, каких "первых шагов" Кремль ждет от Украины для налаживания отношений

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Об этом говорил президент Путин. Главное сейчас – определиться с отношением украинских властей к Минским договоренностям, к тому, будут ли налаживаться прямые контакты с представителями Донбасса, в какой степени и как быстро будут выполняться Минские договоренности. Здесь не нужно придумывать ничего нового – все написано на бумаге", - сказал Песков, отвечая на вопрос, каких "первых шагов" ожидает Кремль со стороны властей Украины для налаживания отношений, о чем неоднократно заявляли представители российского государства.

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Ранее, 1 июня, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Украина должна сделать первый шаг для налаживания отношений между Москвой и Киевом.

"В конечном счете, это все в руках нового президента, новой власти. Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают. Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Вроде как они хотели бы возобновить определенные процессы на базе Минских соглашений. В то же время это сопровождается весьма устаревшей и, скажем прямо, набившей оскомину риторикой: вот это, это, другое, третье... Но действий мы пока никаких не видим. Давайте запасемся терпением", - сказал Медведев.