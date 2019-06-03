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 Политика Украины
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 "Все написано на бумаге", - Песков пояснил, каких "первых шагов" Кремль ждет от Украины для налаживания отношений

В Кремле связывают налаживание отношений между Киевом и Москвой с началом "прямого диалога" с российскими боевиками на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Об этом говорил президент Путин. Главное сейчас – определиться с отношением украинских властей к Минским договоренностям, к тому, будут ли налаживаться прямые контакты с представителями Донбасса, в какой степени и как быстро будут выполняться Минские договоренности. Здесь не нужно придумывать ничего нового – все написано на бумаге", - сказал Песков, отвечая на вопрос, каких "первых шагов" ожидает Кремль со стороны властей Украины для налаживания отношений, о чем неоднократно заявляли представители российского государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для встречи в нормандском формате пока "не созрели условия", - Песков

Ранее, 1 июня, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Украина должна сделать первый шаг для налаживания отношений между Москвой и Киевом.

"В конечном счете, это все в руках нового президента, новой власти. Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают. Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Вроде как они хотели бы возобновить определенные процессы на базе Минских соглашений. В то же время это сопровождается весьма устаревшей и, скажем прямо, набившей оскомину риторикой: вот это, это, другое, третье... Но действий мы пока никаких не видим. Давайте запасемся терпением", - сказал Медведев.

Источник: https://censor.net.ua/n3130265
 
   
 Топ комментарии
 
первым пунктом - вывод всех иностранных военных формирований и вооружений
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Другий пункт - Пуйло робить собі харакірі.
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первым пунктом - вывод всех иностранных военных формирований и вооружений
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Ну... накрайняк ***** повинен відрубати собі *****...
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Прямий діалог з терористами можливий тільки на допиті в СБУ, після того як терористи складуть зброю і здадуться в полон!
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Нужно сказать этому ершику для унитаза, что для налаживания отношений с Украиной Кацапстану нужно выполнить только два пункта - убраться с украинской территории и возместить весь ущерб от оккупации.
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дурак ти піскуватий, то у вас в улусі, що барин захтів--то й буде. вам придуркам ще кучма в книзі дулі давав.
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не сцыте, Зе сам сцит и скоро сдаст все, что можно!
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Взагалі то Мінські домовленості нічого конструктивного, окрім припинення військових дій, не несуть. І не вирішують територіальні питання.
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Надцатый раз вынужден постить эту фотку
"Все написано на бумаге", - Песков пояснил, каких "первых шагов" Кремль ждет от Украины для налаживания отношений - Цензор.НЕТ 7805
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Фотка класс, настоящий ершик для унитаза.))
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бумагами русских даже подтереться - западло!!!
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Ще й небезпечно. Там може бути "новачок".

Можна отримати нічну прожекторну гіперлюмінесценцію анального каналу або якусь іншу халепу.
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Первый пункт - российские войска должны убраться на масковские болота и восстановление целостности Украино -российской границы.
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Объясните это Гепе. А то он призывает на прямые переговоры с РФ.
А РФ призывает нас на прямые переговоры с ОРДЛО.
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Гепа прекрасно все понимает. Он никуда нас не призывает, а дает спектакль для ваты перед выборами.
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загляни придурок, что написано на бумаге, которую подписывал красчук и ельцем, там все написано и про Крым в том числе, а если ты подонок не хочешь этого делать, то та бумажка, о которой ты сейчас верещишь улетела вместе с поросенко-мародером, так, что теперь по новому договариваться будут
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Тут у кого-то полыхало от "чистого листа" в отношениях с русней. То есть от забивания болта на минские бумажки. Ну и как вам "грязный лист"? Все та же кацапская риторика. Договорняки с террористами и прочая туфта. Вот уже и кучму зеля в Минск направляет. А у кучмовского зятька пинчука уже давно сепарская риторика. Прекрасно. "Ера заможності" настає.
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********* не отступает от прежней концепции. Переговоры Украины с сепарней, что де-факто означает признание ордло субъектами процесса. Потом последует возвращение "республик" в Украину в виде "федеративных образований". Потом будет снятие санкций и потеря всех военных и дипломатичесих достижений. Это будет означать фактическую победу русни, первый шаг к которой - любые действия на условиях паРашки.
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Давно пора вже припиняти цю безглузду кроваву бійню.

Скільки б не повторювали всі ці "мантри" - нічого не зміниться. Факти - річ вперта.
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ну так пусть Раша и "припиняет", Украина тут причем?
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безглузду кроваву бійню??? а як же Ви пропонуєте її закінчити? дайте вгадаю.... мммм..... ееееее...... хммммм..... прийняти Бімбас на умовах ***** і за наш з вами кошт відновлювати регіон яким і далі будуть керувати ********? безглуздя чи безглуздий оберіть вірне визначення
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Если оно издохнет, )(уйло другого ершика найдет. Там таких на очереди 86%
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Будь-ласка не друкуйте тупі висери цього кацапського ізвращьонного дебіла.
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Разговор короткий - на выход с Крыма и Донбасса.Что не понятно?!
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1) Россия выводит отовсюду свои войска.
2) Российские военные преступники на скамье подсудимых.
3) Отказ России от ЯО
4) Выплата репараций за нанесенный ущерб.

Вот и весь план.
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5) Населення росії переміщується в спеціально створені гетто
6) На території росії облаштовуються спеціальні комбінати з масової утилізації генетично неповноцінного людиноподібного біоматеріалу (з використанням досвіду спеціалістів Третього Райху, а також інноваційних технологій)
7) Максимально оперативне остаточне вирішення російського питання шляхом отруєння газами 140 млн російського поголів'я з подальшою кремацією трупів
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Непонятно, зачем напрямую вести диалог с боевиками, если они ничего не решают и по каждому чиху звонят своему московскому куратору? Получается промежуточное звено, испорченный телефон. Гораздо логичнее вести диалог напрямую с Кремлем. Усы пескова опять обосрались.
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ну явно же не потому что ******* безмозглый дебил и не понимает чего требует) первые и последние переговоры с бимбаксом автоматически снимают всю ответственность с ***** в отношении санкций и отбеливают его в глазах мировой общественности
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Да ему нас рать на те санкции , к сожалению. Ему главное нанести политическое ПОРАЖЕНИЕ Украине , если Мы отказываемся от открытого военного конфликта . И заодно нанести политическое поражение Западу . Это политическое поражение Украины и ЕС даёт ему шанс на реализацию возрождения ссср-2 под новым названием и на совершенно другой , ещё более людоедской идеологией чем казарменный социализм совка . И если политическое поражение ЕС и США принесёт им только позор и утрату авторитета в Мире , то Украине оно принесёт новую окупацию и растворение в тоталитарной путинской еврАзии
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Подотрись этой бумагой как меморандумам! Я разрешаю!
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Сам Путлер казав, що Піськов іногда такую херню несьот?!?
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Письков, даже если бы было желание о чём-то говорить с этими уродами, то их же нигде не застать: то они в лифте, то в кабинете, то в ресторане взрываются. "Усе написано на папері", - Пєсков пояснив, яких "перших кроків" Кремль очікує від України для налагодження відносин - Цензор.НЕТ 9901
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Все написано на бумаге", - Песков пояснил, каких "первых шагов" Кремль ждет от Украины для налаживания отношений
 
 
 
 
 
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