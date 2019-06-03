 Зять Кучмы олигарх Пинчук 31 мая посещал Администрацию президента Зеленского, - "Схемы". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает журналист "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

Около семи часов вечера пятницы автомобиль олигарха уехал из боковых ворот АП, у которых его ждала машина сопровождения.

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Журналисты заметили авто сопровождения Виктора Пинчука и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы у тех же ворот АП Зеленского также во вторник 28 мая.

"Схемы" отправили запрос на имя президента Владимира Зеленского и Виктору Пинчуку с просьбой объяснить, какой темы касались встречи и какие договоренности были достигнуты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обещал, что при его президентстве отношения с бизнесом будут прозрачными: "Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей".

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