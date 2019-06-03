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 Варфоломей - украинским журналистам: Киевский патриархат "не существует и никогда не существовал"

Вселенский патриарх Варфоломей заверил украинских журналистов, что так называемый Киевский патриархат "не существует и никогда не существовал".

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

В конце прошлой недели в Стамбуле Вселенский Патриарх Варфоломей встретился с украинскими журналистами и отметил свою поддержку Украины и Православной Церкви Украины.

Варфоломей - украинским журналистам: Киевский патриархат не существует и никогда не существовал 01
Фото: Томиленко/Facebook

Томиленко привел цитаты из обращения Патриарха к Национальному союзу журналистов Украины, которая организовывала пресс-тур сотрудников украинских СМИ в Стамбул: "Наша Материнская Церковь Константинополя всегда выражала глубокую обеспокоенность по поводу религиозной ситуации украинского народа. Таким образом, недавнее предоставление автокефалии Православной церкви Украины не было связано с политикой или геополитикой. Это было больше всего пастырской озабоченностью о справедливости, духовной справедливости. Десятилетиями, если не столетиями, Украина не могла наслаждаться полной свободой от внешнего воздействия, особенно от Российского государства ...

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Вселенский Патриархат, верный каноническим традициям Православной Церкви воспользовался правом, чтобы восстановить величие единства основанного на выражении Св. Павла: "Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всего." (Galatians 3:26)

Что касается Филарета, то его восстановили в епископской сане как бывшего Митрополита Киевского. Так называемый "Патриархат Киевский" не существует и никогда не существовал.

Мы также исповедуем, что теперь, после предоставления автокефалии, это ответственность Главного епископа Православной Церкви Украины Его Высокопреосвященства Епифания управлять исторической церковью, укреплять единство украинского народа, исповедуя христианские ценности, основанные на Евангелии и пользоваться даром свободы, как средством распространять Благую Весть Нового Завета".

Томиленко также разместил скан официального текста обращения Варфоломея к украинским журналистам:

Варфоломей - украинским журналистам: Киевский патриархат не существует и никогда не существовал 02
Варфоломей - украинским журналистам: Киевский патриархат не существует и никогда не существовал 03
Варфоломей - украинским журналистам: Киевский патриархат не существует и никогда не существовал 04


Варфоломей - украинским журналистам: Киевский патриархат не существует и никогда не существовал 05

Источник: https://censor.net.ua/n3130258
 
 
 Топ комментарии
 
Никуда оно не пошло. Для Варфоломея это скорее политическое достижение чем финансовое. С ПЦУ Вселенский патриархат стал сильнее и влиятельнее РПЦ.
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Средневековье блин какое-то ,пэтя вместо того,чтобы развивать технологии ,науку ,бороться с коррупцией,делать народ богатым ,стал тянуть Украину в какие-то тёмные времена религиозных войн и распрей ,пора эту тему закрывать ,пусть церковь занимается Богом а государство народом ...
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Банальная борьба за власть, как и везде. Имидж Украины им пофиг.
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Что у них там происходит, кто-нибудь может объяснить?
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Філарет 28 років заважав відновленню української церкви, заважав відновленню української греко-католицької церкви, заважав об'єднанню УАПЦ та УПЦ КП, вносив розбрат і дезорганізацію. Слава Богу що Патріарх Варфоломій втрутився в цей процес і усунув Філарета від управління об'єднаною Православною Церквою України! Це був дуже мудрий крок Патріарха Варфоломія. Тепер Філарет має тихо піти з церковного керівництва і спокутувати свої гріхи за співпрацю з кдб і гоніння греко-католиків в Західній Україні, Білорусі та росії.
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Бабло пішло потоком у Стамбул. А київські не можуть відвикнити від таких потоків у власні церковні скарбниці.
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Никуда оно не пошло. Для Варфоломея это скорее политическое достижение чем финансовое. С ПЦУ Вселенский патриархат стал сильнее и влиятельнее РПЦ.
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А храм подаренный Варфоломею абсолютно низачто-это что?
В Стамбуле Варфоломей имел 7 прихожан и боялся выйти на улицу.Ведь Стамбул(Константинополь)не совсем христианский городишко.А тут зачастил.Ничего личного,только бизнес.Теперь нужно как то прогнуться перед остальными мировыми церквями.И томос не томос,и патриархата небыло.
Не,томос то он может и томос,только автокефалией не пахнет.Но ложки(патриархата) не существует(с)Матрица.
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А куда Варфик "зачастил" то? Даже когда пергамент привезли и начали бесноваться, Варфика и близко в Киеве не было. Он не дурак морочиться и читать заклинания, если лохи сами ему наложили ништяков взамен за кусок красиво исписанной шкуры)
Выгода - один к сотням миллионов. Ротшильды просто поцы и лузеры против этого хитрого попа)
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патриархата нет, есть митрополия, как и обещалось. а с автокефалией что не так?
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Завжди, з початку Хрещення Русі- Україні, тут була МИТРОПОЛІЯ Константинополя, а не патріархат московського Улусу.
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Ви там в «Центрє інформаціонних тєхнологій» ( РФ, ул. Оптиков 4, корпус, 3, Бизнес центр «Лахта -2», ) всє так хорошо подковани в гєоцерковних дєлах?
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Так, для довідки: в Туреччині десь півмільйона православних, із них близько 100 тис. - в Стамбулі...
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Да обычная драчка за власть и денежные потоки.
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Суть томоса - в том, чтобы уменьшить влияние московских попов ФСБ и в перспективе - выкинуть их из Украины. Остальное - вторично.
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у попов терки, как и у олигархов, но после арбитра пеці, все пошло как-то не так.
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атєц Бартолом'ю іграйєт за масковскій спартак
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За мокшинське ФСБ.
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Банальная борьба за власть, как и везде. Имидж Украины им пофиг.
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Имидж Украины\\\\\\\

А вы оптимист однако Варфоломій - українським журналістам: Київського патріархату "не існує і ніколи не існувало" - Цензор.НЕТ 5314
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"Наша Материнская Церковь Константинополя всегда выражала глубокую обеспокоенность по поводу религиозной ситуации украинского народа".
...А озабоченность?
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ага, напомінайєт "збочення" ))) - такіє вот аллюзії
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Банальная борьба за власть, как и везде. Имидж Украины им пофиг.
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Це ж Філарета кондрашка хватить що він очолював неіснуючий патріархат.
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Ничего - все всершенные таинства были признаны Вселенским Патриархом.
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зажился Фмля на этом свете. Пора давать дорогу молодым.

Епифаний меня пока ни разу не разочаровал. даже на высеры Фили реагирует очень сдержанно, без истерик, но твердо.
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Зараз почнуть вибухати дупи за порєбріком.
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Від сміху? Угу, деякі ватники навіть здохнуть, святкуючи те що й самі завжди говорили про раскольників-самосвятів
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Спасибо Варфоломею за поддержку Украины! И за то что Гундяю мокшанскому указал на его место!
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Средневековье блин какое-то ,пэтя вместо того,чтобы развивать технологии ,науку ,бороться с коррупцией,делать народ богатым ,стал тянуть Украину в какие-то тёмные времена религиозных войн и распрей ,пора эту тему закрывать ,пусть церковь занимается Богом а государство народом ...
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наоборот. Видя, что украинцев тянут в темные времена, постарался сделать так, чтобы их тянули хотя бы подальше от Рашки.

очень мудрое решение.
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Томас, термос...
Его по разному называют.
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предлагаю как на федерашке начать строить храмы 3 в минуту ! во избежание недоразумений в православии
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по комментам сразу видно кто не читает или не понимает о чем речь))
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Тоже мне новость. Яхве тоже не существует, но он "помогает" попам разводить стадо и быть в золоте. Варфоломій - українським журналістам: Київського патріархату "не існує і ніколи не існувало" - Цензор.НЕТ 8260
Филарет то получается, за десятки лет бизнеса отправил миллионы верунов ..... "гореть вечно"? Типо как "самосвят". Главное цацки, золото, бабло, а веро.вата пусть "горит", не жалко. Попы не верят в этот бред сами - вот и не будут "гореть вечно") Ловкость языка и никаких евстратихий Варфоломій - українським журналістам: Київського патріархату "не існує і ніколи не існувало" - Цензор.НЕТ 4274
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Коротше, три церкви в Україні, і усі - сєпарські. Але одна - з Томосом. Це щось схоже на казку про Золоту рибку і бабку з розбитим коритом.
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З усього зрозуміло одне - справжня церква це УПЦ (МП).

А решта - якісь інсинуації. То вони об'єднуються і отримують якогось томаса, то вже - не існують. І тим паче - жодна світова церква їх не визнала.
Одним словом, коли буде світове визнання - тоді і поговоримо.......
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нє, та упц (онухрінська) теж непризнана ніким. В світі їх вважають підрозділом РПЦ
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у тебя совсем с совестью не порядок - как можно такое постить
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Лапті на гілку набігли - мстяться зща абіжєних гундяя та ануфрія
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Рошен - аферист, негодяй и самозванец
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нет Пети - не кто не может договориться - и да не говорите шо он не управленец и руководитель успешней которого Украина еще не знала до него - это факт
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А шо петя за ВСЕ договаривался?
Прям, как путя. Варфоломій - українським журналістам: Київського патріархату "не існує і ніколи не існувало" - Цензор.НЕТ 4338
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Из такой ситуации у Украины есть один опимальный выход.
Заявить - "Бога нет". Варфоломій - українським журналістам: Київського патріархату "не існує і ніколи не існувало" - Цензор.НЕТ 6075
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а о моськовитском паханате шо этот поп скажет? существует али нет такого?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВарфоломей - украинским журналистам: Киевский патриархат "не существует и никогда не существовал"
 
 
 
 
 
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