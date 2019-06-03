 На заседании ТКГ 5 июня озвучим конкретные предложения по урегулированию ситуации на Донбассе, - Зеленский

Об этом сказал Зеленский на брифинге 3 июня в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нашей группы действительно есть уже конкретные предложения… Я хочу, чтобы все эти предложения были определены понятными сроками выполнения того или иного пункта", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский сообщил, что второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма вновь будет возглавлять украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

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