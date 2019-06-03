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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (1596) Донбасс (18647) Трехсторонняя контактная группа (93)

 На заседании ТКГ 5 июня озвучим конкретные предложения по урегулированию ситуации на Донбассе, - Зеленский

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы состоится 5 июня. Президент Владимир Зеленский заявил, что на этом заседании будут озвучены конкретные предложения по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сказал Зеленский на брифинге 3 июня в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нашей группы действительно есть уже конкретные предложения… Я хочу, чтобы все эти предложения были определены понятными сроками выполнения того или иного пункта", - сказал Зеленский. 

Ранее Зеленский сообщил, что второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма вновь будет возглавлять украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с представителями украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске

Источник: https://censor.net.ua/n3130256
 
 
 Топ комментарии
 
Зе все таки воплотит свою обицянку...извинится на коленях перед Пу....
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Хотєть нє врєдно. Білий прапор, руки вгору, і відразу допустять цілувати шляхетну руку Путлєра.
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коломойски видать уже Крым продал
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ЗНАЙШЛИ КОНКРЕТНИЙ СПОСІБ ГРОБНУТИ пУЙЛА? Інших способів немає.
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даже это не поможет. тама таких уродов не меньше 50 000 000
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)))) ну шо ЗЕ фаны...
Смотрите и о...е что далее будет!)))
Всем АТОшникам приготовится к посадкам...
Вы это чего ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ РАЗОЖГЛИ?))))
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И что...хуйло сразу испугается и все отдаст...или будет ждать когда вы его где то по средине напугаете..???
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Зе все таки воплотит свою обицянку...извинится на коленях перед Пу....
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Предложения кому , кто их выполнять будет ? Без существенного давления на россию со стороны ничего не изменится . А этого давления не предвидится , бюргерам оно не нужно .
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К сожалению, взаимное выполнение и сроки больше зависит от настроения Пукина... На засіданні ТКГ 5 червня озвучимо конкретні пропозиції щодо врегулювання ситуації на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6450
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Вова, почему не садишь на нары Трухановых, Кернесов, Киваловых и пр. бандитскую сволочь? Мы тебя нахера выбирали в Президенты? Или ты такой же, как и эта падаль?
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Скорее всего - такое же гавно, как и папередники. Я, лично, глоосовал за Тимоху.
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а как ты во втором туре голосовал за Тимоху? На засіданні ТКГ 5 червня озвучимо конкретні пропозиції щодо врегулювання ситуації на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 562
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Он правду написал...Жулька скоро сольется в политическом экстазе со "Слугой народа" и будет премьером...или мечтает быть премьером... На засіданні ТКГ 5 червня озвучимо конкретні пропозиції щодо врегулювання ситуації на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4755
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Детский садик, ёлки-маёлки, кто ж партнёров щемить будет?
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та сраний пеця вже так лякав, так лякав, жалко хлопців, і по сьогодні гинуть від пеціного за три місяці.
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так а шо пропонуєте, здатися і по домам?
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перестать порлопанить--раз
не надеяться, что гос дела будут обсуждать на цензоре--два
подождать хотя бьі законніе 100 дней--три.
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с "пропонуєте" у всех зябликов очень плохо. вот тявкать на Петра - это их вдохновляет
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Ну зато такой диванный спец наз как ты без потерь...
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хлебало вонючее закрой спрматазоид засушенньій
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надеюсь, что эти предложения будут озвучены(!).......
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ЗеВо, так ніколи і не зрозуміє, що воно ніхто. Навіть враховуючи 70 відсотків протестантів, котрим у віші насрав Зебородько, котрі якогось песа проти Пороха голосили. І лиш 3 відсотка упороті Зелюби. Остальні його на гіляку піднімуть при першому ж невдалому "почетку безбідності". Цьому люду тільки подавай і задарма. Працювати можуть тільки з під палиці, а потім по 150 С₂Н₅ОН і трава не рости.
ЗекоМанда обісралась це не заступивша на стартову лінію. А зима не так вже й далеко...
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Кучма видит ситуацию иначе, чем Порошенко. Именно поэтому и ушел из переговорной группы. А теперь ему дают полную свободу действий и Зеленский согласен с его тактикой. Остается пожелать Данилычу, что он повторит то, как он боролся за Тузлу..(с)
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на тлі останніх висловлювань про відносини з ерефією "з чистого аркуша" особисто я побоююсь. Ох, недарма вони лунали
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Вова.... это тебе не приглашения в США сочинять

Хроника одной лжи.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_41.html

шаг влево\вправо и .... останется от тебя только то чем на рояле играл...
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Шо-то, Вова, вяло ты работаешь. Такое впечатление, шо нихера в этой несчастной стране не изменилось, с твоим приходом. Юльку нужно было на царство, Юльку... Или Гриценко. А так... таже куйня, тока вид сбоку...
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Тут верещали шо вона вкрала всьо, навіть чого і не було теж вкрала.
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мародер - порохосвин так за 5 лет и не озвучил никаких предложений, только сдавал по частям Украину соглашаясь на худшие условия на каждом новом минске
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А чего это соевым гомнюкам правда очи колет ? Ведь точно. А что барыга за пять лет сделал ? Визовый режим с агрессором ? Прекратил торговлю? Только ныл и скулил чтоб это сделали другие .Но другие , те самые тоже стали умные и ТОЖЕ хотят торговать с х.йлом . Короче зря Вовчик надеется продолжить старую политику свинарника .Ничего у него не выйдет . И он вынужден будет менять её .
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Тут взагалі вже інакше питання - А чи можна Володимиру взагалі вірити?
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Почуємо - дамо оцінку.. Сумнівно, щоб напередодні виборів - буде якась дурниця..
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до зефанов не доходит,что зеля выполняет только то,шо бене обещал...Рассходитесь, лошье,вас поимели На засіданні ТКГ 5 червня озвучимо конкретні пропозиції щодо врегулювання ситуації на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4278
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Вова-рубашоночка мЬІролюбнЬІй прЬІзЬІдент.
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озвучать вони старі пропозиції - перепишуть зі старих документів Кучми і По.
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Починати врегулювання потрібно з придушення ворога в нашому тилу: медведчуків, ахметових, новінських та інших. Це, звісно, якщо потрібна перемога в цій війні, а не імітація боротьби під пвтріотичними гаслами.
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Что, "просто перестать стрелять" и "поделить пополам" уже не прокатывает?
Ню-ню, хотелось бы почитать эти "конкретные предложения"...

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и Волкер заявлял, что Украина выполнила Минские соглашения, а рашка нет и не хочет...
Какие предложения хочет выдвинуть Зеленая Сопля?
Рашка пойдет только на те, которые ей выгодны....
На капитуляцию или сдачу национальных интересов Украины... - вот это наверное и готовит Слуга не своего народа...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа заседании ТКГ 5 июня озвучим конкретные предложения по урегулированию ситуации на Донбассе, - Зеленский
 
 
 
 
 
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