 На заседании ТКГ 5 июня озвучим конкретные предложения по урегулированию ситуации на Донбассе, - Зеленский

Об этом сказал Зеленский на брифинге 3 июня в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У нашей группы действительно есть уже конкретные предложения… Я хочу, чтобы все эти предложения были определены понятными сроками выполнения того или иного пункта", - сказал Зеленский.
Ранее Зеленский сообщил, что второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма вновь будет возглавлять украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
Смотрите и о...е что далее будет!)))
Всем АТОшникам приготовится к посадкам...
Вы это чего ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ РАЗОЖГЛИ?))))
не надеяться, что гос дела будут обсуждать на цензоре--два
подождать хотя бьі законніе 100 дней--три.
передаст обыкновенный
ЗекоМанда обісралась це не заступивша на стартову лінію. А зима не так вже й далеко...
Хроника одной лжи.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_41.html
шаг влево\вправо и .... останется от тебя только то чем на рояле играл...
Ню-ню, хотелось бы почитать эти "конкретные предложения"...
Какие предложения хочет выдвинуть Зеленая Сопля?
Рашка пойдет только на те, которые ей выгодны....
На капитуляцию или сдачу национальных интересов Украины... - вот это наверное и готовит Слуга не своего народа...