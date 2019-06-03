 Украинский воин Вадим Забава погиб ночью на Донбассе во время выполнения задач по назначению, - Командование. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной Фейсбук-странице Командования десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины.

"Погибший десантник был родом из Запорожья, дома остались жена, дочь и сын.

Мы потеряли человека, который боролся за Украину, был патриотом своей Родины, настоящим воином.

Светлая память о настоящем Герое-Защитнике навсегда останется в наших сердцах.

Командование десантно-штурмовой войск ВС Украины и военной части выражают соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с Вами ...", - сказано в сообщении.

Про дату и место прощания будет сообщено дополнительно.