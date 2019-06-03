 Сессию парламента могут продлить для рассмотрения Избирательного кодекса, - Сидорович

Об этом в комментарии журналистам заявил замглавы фракции "Самопомич" Руслан Сидорович, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я благодарен главе Верховной Рады что он помог нам организовать проведение комитета и уже в прошлый четверг была разблокирована работа над возможностью попадания Избирательного кодекса в сессионный зал. Как было анонсировано, уже в этот четверг депутаты приступят к его рассмотрению", - сообщил нардеп.

Также Сидорович отметил, что по прежнему остается больше 4 тысяч поправок в документе и Избирательный кодекс является крупнейшем документом в этом созыве парламента.

Он не исключил, что для рассмотрения кодекса сессия парламента может быть продлена.

Сидорович рассказал, что сессия парламента может быть продлена до времени, когда нардепы идут на каникулы - середины июля.

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