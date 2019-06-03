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Все про:ВР (22991) избирательный закон (150) кодекс (201) Самопомич (899)

 Сессию парламента могут продлить для рассмотрения Избирательного кодекса, - Сидорович

В случаи необходимости сессия парламента может быть продлена для того, чтобы нардепы могли успеть рассмотреть Избирательные кодекс.

Об этом в комментарии журналистам заявил замглавы фракции "Самопомич" Руслан Сидорович, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я благодарен главе Верховной Рады что он помог нам организовать проведение комитета и уже в прошлый четверг была разблокирована работа над возможностью попадания Избирательного кодекса в сессионный зал. Как было анонсировано, уже в этот четверг депутаты приступят к его рассмотрению", - сообщил нардеп.

Также Сидорович отметил, что по прежнему остается больше 4 тысяч поправок в документе и Избирательный кодекс является крупнейшем документом в этом созыве парламента.

Он не исключил, что для рассмотрения кодекса сессия парламента может быть продлена.

Сидорович рассказал, что сессия парламента может быть продлена до времени, когда нардепы идут на каникулы - середины июля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет рекомендует Раде рассмотреть во втором чтении проект Избирательного кодекса

Источник: https://censor.net.ua/n3130252
 
 
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Та зачем продлевать.Депутаты устали.Хотят на Мальдивах отдохнуть от титанических нагрузок.
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Всі українці хочуть щоб прийняли цей закон, і думаю не знайдеться людей які будуть критикувати верховну раду
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Перед смертю не надихаєшся. Навіщо розтягувати агонію. Розслабтеся панове депутани і постарайтеся отримати задоволення від тринькання вже заробленого бабла.
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мОгут, а могут и не смогут, вариантов тьма. и все против народа.
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Этот сходняк надо продлить до 21 июля включительно и без выходных
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"Ті, що купують владу за гроші - звикають отримувати від неї прибуток"
(© Арістотель)
🙄
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суд учтет это и зачтет при вынесении приговора этот срок, в срок ваших отсидок Сесію парламенту можуть продовжити для розгляду Виборчого кодексу, - Сидорович - Цензор.НЕТ 2175
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- Почему парламент принимает такие хреновые законы, в каждом из которых есть лазейки для коррупции? - Да потому, что у нее только одна голова, и 450 толстых задниц!
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Дивлюсь я на Раду, тай думку гадаю: Чому я не Stinger, чому не літаю?

🙄
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСессию парламента могут продлить для рассмотрения Избирательного кодекса, - Сидорович
 
 
 
 
 
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