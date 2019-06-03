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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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Все про:Турчинов (3150) христиане (44)

 Турчинов: Важно, чтобы у новых лиц были реалистичные идеи и программы и способность их реализовать

Важно, чтобы происходило обновление властной вертикали и в политику шли молодые честные люди с четкими моральными принципами.

Об этом Александр Турчинов сказал во время выступления на II Форуме христиан управленцев.


Участники Форума обсудили вопросы активного участия христиан в развитии управления государством и обеспечения развития Украины на фундаменте христианских ценностей. Также отдельное внимание уделялось участию молодых христианских политиков в парламентских выборах и подготовке к предстоящим местным выборам.


По словам Александра Турчинова, очень важно, чтобы происходило не только обновление лиц в политике, "но важно, чтобы у новых лиц были интересные и реалистичные идеи и программы". "А главное, чтобы они были способны их реализовать, что невозможно без достаточно серьезной профессиональной подготовки", - отметил он.


В этом контексте участники Форума обсудили вопрос создания Центра подготовки для молодых христианских политиков, где можно будет овладеть основами управления, государства, экономики и политологии.

Турчинов: Важно, чтобы у новых лиц были реалистичные идеи и программы и способность их реализовать 01
Турчинов: Важно, чтобы у новых лиц были реалистичные идеи и программы и способность их реализовать 02
Турчинов: Важно, чтобы у новых лиц были реалистичные идеи и программы и способность их реализовать 03
Турчинов: Важно, чтобы у новых лиц были реалистичные идеи и программы и способность их реализовать 04
Турчинов: Важно, чтобы у новых лиц были реалистичные идеи и программы и способность их реализовать 05

Источник: https://censor.net.ua/n3130250
 
   
 Топ комментарии
 
Вот за Кровавого Пастора я бы голосовал без колебаний.
И почему он на выборы не пошел?
На выборы лезет всякая шваль.
Турчинов: Важливо, щоб у нових облич були реалістичні ідеї та програми і здатність їх реалізувати - Цензор.НЕТ 5897
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Что-то не понятно! А почему он до сих пор не на фронте. Он же публично пообещал, что как только его "уйдут", он сразу уйдет на фронт на любую должность, включая рядовые, защищать народ Украины!? Так чего же он задерживается? Или решил теперь спрятаться среди баптистов? Но кара наказания за Крым достанет и там.
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на II Форуме христиан управленцевИсточник:https://censor.net.ua/n3130250 )))

а шо про хфоруми мусульман і юдеїв) України будуть новини?
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Головне -- це почати саджати попережників.
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Не бажаєш почати з попередника - колишнього Голови Донецької ОДА Коломойського І.В.?

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А что, на хфорумах мусульман и иудеев есть такие знаковые фигуры, как Турчинов?
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Тепер "кровавий пастор" просто пастор і це пєчалька.
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та чого, он церкву) збудував - біля мосту)Патона, хворуми проводить, все ж копійка))іде)))
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Это,шо вместе с отставкой и мозги отклеились?
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надеюсь на такие виллы не наворуют как петюньки Турчинов: Важно, чтобы у новых лиц были реалистичные идеи и программы и способность их реализовать - Цензор.НЕТ 2818
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Вот за Кровавого Пастора я бы голосовал без колебаний.
И почему он на выборы не пошел?
На выборы лезет всякая шваль.

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Пастор - он начальник пожарной команды, если в государстве пожар. У него своя миссия в Украине.
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На эти новые лица приятней пока смотреть чем на ваши рожи!!!
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Да-да,только вот за сдачу Крыма отвечать всё равно придётся ...
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Оце так, Пастор, горохові поміняли тебе на 95 квартал. Тепер будемо дивитись шоу.
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у них и есть реалистичная идея и программа-разбить Украину об стену как сотню лет назад...только это будет последний раз.
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Что-то не понятно! А почему он до сих пор не на фронте. Он же публично пообещал, что как только его "уйдут", он сразу уйдет на фронт на любую должность, включая рядовые, защищать народ Украины!? Так чего же он задерживается? Или решил теперь спрятаться среди баптистов? Но кара наказания за Крым достанет и там.
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Ну. так - старі обличча впроваджували старі добрі ідеї перманентних реформ...
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Особенно у Турчинова валом идей и программ.
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Выдающийся эксперт. Сказал, что два плюс два должно равняться четырём
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Это уже традиция, когда обосравшиеся попередники любят давать советы своим последышам Турчинов: Важливо, щоб у нових облич були реалістичні ідеї та програми і здатність їх реалізувати - Цензор.НЕТ 1920
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Очень важно,чтобы эти "новые молодые лица" в корне отличались от того молодого туповато-насупленного лица,которое в своё время принёс сам Турчинов в парламент и пронёс через все должности.Хмурое лицо принимали за серьёзное такие же бездари во власти.Поэтому провалы в "должностях" для Турчинова были как проводник...жаль,что такое туповатое лицо пронесли ещё десятки растворившихся в Раде экс-комсомольских функционеров.Как следствие-Украина двигалась как беспризорная корова по полупустыне.
очень хотелось бы,чтобы новые лица понимали,зачем пришли в Раду и .ГЛАВНОЕ,как нужно выводить Украину на сытые пастбища.Принести только "лицо" мало.
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Порохоботы, 2 недели Зеленский Президент, а конец света не наступил за что вам зряплату платят? пора начинать партизанить, ну там поезда под откос пускать, воду питьевую травить, разбойничать...страна в опасности!
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Ты уже реализовал, Крым сдал с потрохами и доволен.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТурчинов: Важно, чтобы у новых лиц были реалистичные идеи и программы и способность их реализовать
 
 
 
 
 
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