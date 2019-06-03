 Кучма снова будет представлять Украину в трехсторонней контактной группе по Донбассу, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом сообщил Владимир Зеленский в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ.Видео 5 канал
Напомним, в прошлом году второй президент Украины Леонид Кучма заявил о прекращении работы в ТКГ, в которой представлял Украину. Новым представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе стал Евгений Марчук.
Однак жодне з них юридично не доведене... Питання: чи може ворог використати це для тиску...
Ребят что делать?? Я не успеваю следить за переобуванием зебиков..так быстро они это делают.
https://www.youtube.com/watch?v=Nclt5wSEux8
Со счетов государственной компании Оранта в Укрсоцбанке были сняты средства и засчитаны на счета госказначейства.
Это явилось основанием для перехода Оранты в собственность семьи Кучмы.
Но порохоботы видимо хотят только войны только им не дают возможности взять автомат и повестку на передовую.
Посади бомжа из подворотни - и закрой глаза на Крым, согласись на автономию ОРДляги, на амнистию всем коллаборантам-боевикам (и темтем, которые ложкой глаза нашим пленным вынимали) - и все для раши будет в ажуре. И песни, и танцы, и дружба, и братание.
А если Украина будет упираться, не идти на поводу у раши - никакая кучма не поможет. А что поможет? Национализация ОГРОМНОГО рашен-бизнеса в Украине и запрет на бизнес рашкован в Украине.
Фу !!
Ну и дурак вы Лера
Дебілкуватий народ, дебілкуваті претензії. Ніяк не второпають, що не все залежить від бажань гетьмана.
Кадры есть, только Зе видно за откаты должности раздает.
Кучму выпер.......
А где новая, независимая команда? Щде зарплата по 4 000 баков? Где снижение тарифов?
Стрелять перестали и мир начался???
Импичмент Зе!!!! Пусть в своей Турции шашлыки готовит!!!