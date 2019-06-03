 Кучма снова будет представлять Украину в трехсторонней контактной группе по Донбассу, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом сообщил Владимир Зеленский в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ.

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Напомним, в прошлом году второй президент Украины Леонид Кучма заявил о прекращении работы в ТКГ, в которой представлял Украину. Новым представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе стал Евгений Марчук.