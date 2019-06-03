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 Политика Украины
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 Кучма снова будет представлять Украину в трехсторонней контактной группе по Донбассу, - Зеленский. ВИДЕО

Второй президент Украины (1994-2005), Леонид Кучма вновь будет возглавлять украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, первое заседание которой состоится 5 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Видео 5 канал

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Напомним, в прошлом году второй президент Украины Леонид Кучма заявил о прекращении работы в ТКГ, в которой представлял Украину. Новым представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе стал Евгений Марчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3130249
 
 
 Топ комментарии
 
Кучма при Порохе - представитель рыгов и мафии, Кучма при Владимире Александровиче - новое лицо и эфективный переговорщик...однако... Кучма снова будет представлять Украину в трехсторонней контактной группе по Донбассу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4509
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Знову голуба смердюча сорочка.
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Гена, не суетитесь под клиентом, а то он продлять не будет...
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Правильне рішення. Марчук - аналітик. На хрена він був потрібний? Що там аналізувати в кацапах? А Кучма - не тільки аналітик (згадаємо його "Україна не Росія"!),а й прагматик. Проте є мінуси. Кучма має плями на лобі. Які? Криворіжсталь. Гонгадзе.
Однак жодне з них юридично не доведене... Питання: чи може ворог використати це для тиску...
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Кучма снова с собой потащит Медведчука. А тот - Шуфрича.
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Чудны дела твои Яхве. Вчера Кучма был ватным злом, а Петя назначавший Кучму кремлёвский предатель, а сегодня Кучма патриот, а ЗЕкловун назначивший Кучму как никогда люто стоит за Украину!!! Кучма знову представлятиме Україну в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6062
Ребят что делать?? Я не успеваю следить за переобуванием зебиков..так быстро они это делают.
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именно поэтому на ветке так мало агрессивных комментариев в адрес Пороха Кучма знову представлятиме Україну в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1481
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Мне лично кажется в переговорах смысла никакого нет, условия РФ это признание Украиной Крыма российским и принятие Донбасса назад автономией- условия неприемлимые, я бы посмотрел на Россию если бы у нее кто то отобрал территорию а потом сказал- давайте мириться и договариваться.. Самое разумное это перестать стрлелять и пожить пока отдельно а там уже люди сами решат вместе быть или порознь.
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Имея массу ватоголовых людям такое доверять нельзя. Официально принимать закон про окупированный Донбас(про Крым уже есть) Законодательно закрепить эту територию как временно окупированную фашисско - нацисской Рабсией, и оставлять за собой право вернуть свои окупированные земли любыми в том числе и военными методами. И ждать..рано или поздно козломордые обосруца, тогда и вернём. Возможно не только Крым и Донбас, но и Кубань с Ростовом.
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"Кучма снова будет представлять Украину в трехсторонней контактной группе по Донбассу, - Зеленский", хватит издеваться над дедушкой, пусть спокойно доживёт последние дни. 9 августа Кучме исполнится 81 год.
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Ніяк не міг згадати, що мені усе це нагадує... але раптом згадав:
https://www.youtube.com/watch?v=Nclt5wSEux8
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Пора уже кучме представить себя в суде за убийство Гонгадзе
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Навіщо Чучмі вбивати журналіста газети яка на той час мала відвідуваність менше ніж пересічна "районка". Гонгадзе ліквідували іноземні спецслужби руками завербованих ментів, для ролі "сакральної жертви"
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Поделюсь, как Кучма делал бизнес на примере Оранты.
Со счетов государственной компании Оранта в Укрсоцбанке были сняты средства и засчитаны на счета госказначейства.
Это явилось основанием для перехода Оранты в собственность семьи Кучмы.
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странно,шо ирку прокатили,цирк на выезде никогда скучным не был
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Переговорам нужен перезапуск, Кучма запустит процесс и отойдет в сторону.
Но порохоботы видимо хотят только войны только им не дают возможности взять автомат и повестку на передовую.
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Может ты не в курсе,но Кучма там уже заседал годами без толку. Так что он сможет запустить лишь "шептуна".
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Тогда порошенко не хотел ни о чем договариваться кроме торговли потому что впереди были выборы президента, и еслиб Украина выполнила минские соглашения до выборов то среди националистов не набрал бы он и 1% голосов.
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Кучма был в контактной группе до октября 2018 года. О чем ты шепчешь,кацапчик?
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Значить і зараз ніхто ні про що не хоче домовлятися, крім торгівлі. Джаст бізнес, насінг персонал...
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та-та... в окопах исключительно зелебобы сидят. и строчат очередями прямо в Цензор. Кучма знову представлятиме Україну в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7651
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Я говорю не за тех кто на фронте, а за тебя и других **********. Ты в окопе сидишь?
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Дались вам ті порохоботи? У вас від них що страшні борошна?)))))
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Причому тут порохоботи? Нагадати, що саме Порох в перший раз назначив Кучму на цю посаду? Чим Зеленський тоді кращий? І яке з Кучми нове обличчя?
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Вова... перестань нас смешить новыми лицами
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может чучма себе хоть пластику сделает? ну, чтобы зелебобы разглядели хоть одно новое лицо? Кучма знову представлятиме Україну в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7729
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Как-то уже немножко задолбало жить в интересное и непростое время
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Что то с новыми лицами не скадываеться. Похоже ЗЕ повторяет ошибки Пети.
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а продиктовані умовами необхідні кроки? Чи в методичках вам такого не пишуть??
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Гыыы, вот это поворот! Кто-нить вкурсе, к парламентским выборам партия Зелибобы сможет преодолеть 5% барьер?
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Зміни аж гудять. Незвичайно дієвий президент. Посміятися хіба - не плакати ж. У кожному коміку, навіть самому паршивому - можна знайти щось смішне.
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фейкові новини про Порошенка насправді були пророцтвами, що виповняться у персоні зелi за часів його президентської каденції
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как то оптимизма на роже не видно)) И шота с обещаниями не всё получается у клоуна ))
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Туда хоть Кучму, хоть черта лысого посади - результат один.
Посади бомжа из подворотни - и закрой глаза на Крым, согласись на автономию ОРДляги, на амнистию всем коллаборантам-боевикам (и темтем, которые ложкой глаза нашим пленным вынимали) - и все для раши будет в ажуре. И песни, и танцы, и дружба, и братание.

А если Украина будет упираться, не идти на поводу у раши - никакая кучма не поможет. А что поможет? Национализация ОГРОМНОГО рашен-бизнеса в Украине и запрет на бизнес рашкован в Украине.
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Вот не понятно , нахрен национализировать то что -не на грани банкротства , что работает как часы , даёт рабочие места и платит налоги . ?? Где смысл . ? Делать больше нечего что ли . ?? .
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Что на грани банкротства? Облэнерги? Банки?
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Альо! потому что ОНО принадлежит ВРАГУ, который питается украинской кровью. Усёк?
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Это просто позорище - постить такие картинки. Вы вообще женщина ?
Фу !!
Ну и дурак вы Лера
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Не, ну честно - а кого ЗЕ мог туда отрядить? У вас есть предложения? Туку? Арестовича? Монтяншу? Или Гадю? Кучма знову представлятиме Україну в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4217
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всі ж вимагали від Пороха "кучму геть", то тепер нехай до зеленки претензії озвучують))
Дебілкуватий народ, дебілкуваті претензії. Ніяк не второпають, що не все залежить від бажань гетьмана.
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а что, никого нет??? Не надо обелять клоуна! На Кучме свет клином не сошелся!!! Обещана новая, молодая команда!!! А тут нафталин достают.....

Кадры есть, только Зе видно за откаты должности раздает.
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Блін, я не встигаю запам'ятовувати прізвища "нових ліц" Зелупи )))
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ЗЕрашенко или ПОРОленский? Кучму-Гэть или Кучма-Гут? осталось пару месяцев, Раду переименуют по назначению-ЦИРК, депутаты-АРТИСТЫ, спикер-КОНФЕРАНСЬЕ. одноразовые зеленые зрители--в буфет, за бесплатной колбасой. а ее там нет? никто никому ничего и не должен)))) без лоха и жизнь плоха.
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история пожалуй не знает примеров,кода бы плебос приводил к власти дебила,как зеля, который их ненавидит, презирает на генетическом уровне.
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Зе полностью разочаровывает....

Кучму выпер.......

А где новая, независимая команда? Щде зарплата по 4 000 баков? Где снижение тарифов?
Стрелять перестали и мир начался???

Импичмент Зе!!!! Пусть в своей Турции шашлыки готовит!!!
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Дик абинеюля. Не волай, всьо путьом - абинеюля. Кучма знову представлятиме Україну в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8284
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Самое тупое существо укр политики ,ни бе, ни ме . примитвный конюх , на чье время выпало мировое кредитование , вследствии чего Кучмана назвали супер президентом . Лохи .
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Бєня рулює і зєлєбєня нікуди від роботодавця не дінеться . В своїй діяльності зє має головне завдання - жувати і не розкривати рота .
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Новое лицоНу по крайней мере не Юзик или Лена из Квартала.
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а чого ЮВТ перестала истерить Кучму в тюрьму?)))
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Муха-ляха,так вот ты какое новое лыцо ,незапятнанное скандалами и коррупцией!
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А-а((, вони всі однакові((, аби карман набить.(( Вибрали...!(
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКучма снова будет представлять Украину в трехсторонней контактной группе по Донбассу, - Зеленский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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