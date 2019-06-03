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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Бурбак призвал Зеленского не разъединять Украину и созвать Совбез ООН

Руководитель фракции "НФ" Максим Бурбак призвал Зеленского не разъединять Украину.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал на Cогласительном совете в Раде.

Он вспомнил пророссийские высказывания бизнес-партнеров Президента Владимира Зеленского.

Также он акцентировал внимание на том, что сам Президент еще ни разу точно не обозначил свою позицию по поводу внешнеполитического курса.

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Бурбак призвал Зеленского созвать Совбез ООН.

Кроме того, глава фракции отметил, что отмену закона о государственном языке не допустят.

Напомним, 30 мая было опубликовано интервью партнера президента Владимира Зеленского по "Кварталу-95" Бориса Шефира. В нем он, в частности, заявил, что войну в Донбассе начали, чтобы заработать денег и нынешние политики смогут ее закончить. Он также утверждал, что закон о языке нужно отменить и это "первый шаг для того, чтобы завершить войну".

В Администрации президента уже заявили, что это было частное мнение Шефира, которое не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3130247
 
 
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курс неожиданно объявят когда расставят всех своих ?
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не - оно будет пытаться усидеть одной тощей опой на двух стульях до парламентских выборов. "мечта прекрасная, ещё неясная" (с) - главная фишка этого мегалохотрона
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Бурбак, соевая ты шестёрка, с чего ты решил, что Зе разъеденяет Украину?
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Фракция "НаФиг" разбушевалась. Требует продолжения банкета.
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Бурбак который вырезает леса и продает их в Европу и торгует с Рашкой и окупированными территориями оказывается все время обьеденял Украину? Бурбак призвал Зеленского не разъединять Украину и созвать Совбез ООН - Цензор.НЕТ 6513
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- А вот двоюродный брат, тетки по линии жены и золовка сестры троюродного брата говорили...
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