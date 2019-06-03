 Бурбак призвал Зеленского не разъединять Украину и созвать Совбез ООН

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал на Cогласительном совете в Раде.

Он вспомнил пророссийские высказывания бизнес-партнеров Президента Владимира Зеленского.

Также он акцентировал внимание на том, что сам Президент еще ни разу точно не обозначил свою позицию по поводу внешнеполитического курса.

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Бурбак призвал Зеленского созвать Совбез ООН.

Кроме того, глава фракции отметил, что отмену закона о государственном языке не допустят.

Напомним, 30 мая было опубликовано интервью партнера президента Владимира Зеленского по "Кварталу-95" Бориса Шефира. В нем он, в частности, заявил, что войну в Донбассе начали, чтобы заработать денег и нынешние политики смогут ее закончить. Он также утверждал, что закон о языке нужно отменить и это "первый шаг для того, чтобы завершить войну".

В Администрации президента уже заявили, что это было частное мнение Шефира, которое не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского.