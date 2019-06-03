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Все про:Зеленский (1596) НАТО (6373) Туск (470) Столтенберг (663)

 Зеленский в Брюсселе встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и президентом Евросовета Туском

Президент Владимир Зеленский 4 июня в Брюсселе примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО, а 5-го проведет встречу с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сообщение на сайте Альянса.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 4 июня, в штаб-квартире НАТО", - говорится в сообщении.

В НАТО указали, что Зеленский примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО.

После чего в 16:45 (по местному времени) Столтенберг и Зеленский дадут совместную пресс-конференцию.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сайт Европейского совета, в среду, 5 июня, в 14.30 (по местному времени) также пройдет встреча президента Евросовета с Зеленским.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130245
 
   
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И снова зрада тотальна, и снова рушатся в пропасть предвыборные прогнозы-страшилки "С ним никто не станет разговаривать" Зеленский в Брюсселе встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и президентом Евросовета Туском - Цензор.НЕТ 9
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...скоморох уже готов к визиту... Зеленский в Брюсселе встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и президентом Евросовета Туском - Цензор.НЕТ 9517
Зеленский в Брюсселе встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и президентом Евросовета Туском - Цензор.НЕТ 1973
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На самом деле, цифра 150 означает что Богдан сколачивает параллельное правительство, и попытается управлять страной в обход парламента и кабмина.
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а толку - только наши деньги потратит - пусть там то же шаурмой питается и не тратит наши налоги
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Вот "ваши" деньгиЗеленський у Брюсселі зустрінеться з генсеком НАТО Столтенбергом і президентом Євроради Туском - Цензор.НЕТ 8799
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что то я не слышал, чтобы ты визжал от досады, когда мародер порохосвин, 1 миллиард наших денег себе на вой частный фонд из бюджета вывел Зеленський у Брюсселі зустрінеться з генсеком НАТО Столтенбергом і президентом Євроради Туском - Цензор.НЕТ 8476
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а я слышал в эфире - шо Украины больше нет - сдавайтесь - и шо
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по теме есть что ответить? если нет, то обтекай молча
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будет агитировать высьупитьв квартале-95
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И снова зрада тотальна, и снова рушатся в пропасть предвыборные прогнозы-страшилки "С ним никто не станет разговаривать"
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навіть я не пам'ятаю таких страшилок. Звідки ти то викопав?
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Расскажет про то, шо хочет рёхверендум провести?
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Молодчинка Зе .пусть поговорит с ними а то они уже устали пэтину ложь слушать !
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...харя, а когда тебя уже от Пети попустит? Он ведь уже в Ростове, или в Испании, или на Мальдивах... Зеленський у Брюсселі зустрінеться з генсеком НАТО Столтенбергом і президентом Євроради Туском - Цензор.НЕТ 1394 Зеленський у Брюсселі зустрінеться з генсеком НАТО Столтенбергом і президентом Євроради Туском - Цензор.НЕТ 4115
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Педальному президенту там доходчиво объяснят, что его номер - шесть...
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Главное, чтобы результат этих встреч был положительным для Украины.........
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Така новина тролячкам-порохососам - як "серпом по одному місцю".
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это зрада. почему? Порохоботы придумают, почему..
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стестняюсь спросить,но всё же...
а зачем Владимер с ними встретится ?
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Eму там мягко пояснят что у него есть два варианта: либо выполнять инструкции ЕС и НАТО, либо будет попаболь сильная.
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Хорошо, нехай ездит. Пусть этот гембель будет не только в Украине, НАТО и 🇪🇺 уже должны по-новому обеспокоеваться.
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Лять, порохоботы зраду могут сделать даже из своих засраных труселей мастера однако.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский в Брюсселе встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и президентом Евросовета Туском
 
 
 
 
 
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