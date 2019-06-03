 "Я понимаю, что сейчас начался кастинг на пост премьера", - Геращенко повздорила с Тимошенко на Согласительном совете в ВР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала на Согласительном совете в Раде.
"Мне удивительно слышать, как нам предлагают начать "с чистого листа" переговоры с человеком, вынесшим 1 марта 2014 года на голосование предложение ввести войска в Украину", - сказала она.
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, ранее высказавшая тезис о переговорах с РФ с чистого листа, попыталась вставить свою реплику, но Геращенко попросила ее не перебивать.
"Я понимаю, что сейчас начался кастинг на пост премьер-министра, но вам на этом кастинге не удастся унизить меня", - сказала она.
Также Геращенко выразила мнение, почему отдельные политики хотят отмены минского процесса. Санкции против РФ приняты на основе Минских соглашений, и отмена Минска может привести к отмене санкций.
Также Геращенко напомнила о проблеме освобождения украинских моряков и других узников, которых незаконно удерживают в РФ. Она выразила надежду на то, что Президент во время своего визита в Брюссель поднимет этот вопрос.
Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила Украине начать отношения "с чистого листа".
Всі розуміють!
В Администрации президента Владимира Зеленского открестились от заявлений совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира, которые тот накануне сделал в интервью. Об этом говорится в ответе пресс-службы администрации президента на запрос BBC News Украина. "Он высказал исключительно собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента", - заявили в пресс-службе. Читайте такжеВ СНБО прокомментировали идею объявления Украиной дефолта Также там напомнили, что Шефир не является должностным лицом Администрации президента или членом партии "Слуга народа". Так же как не является ни штатным, ни внештатным советником президента. "Со времени вступления Владимира Зеленского на должность Борис Шефир не общался с главой государства", - уточнили в президента.
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Іван ШадрТетяна Чорновол - "Дєвушка с віслом". антоніна)ірка)), великі і могущіє) депутани в.зради, розуміють шо тепле) місце зникає,
займаються піяром, гавкають на юльку, і тд, але це навряд допоможе
їм бути в наступному скликанні ради!
Измена бывает только в браке, а всё остальное - это кастинг.
Люля, красива жінка незаміжня, на вас очей не підійма. ВАна ще може бути ніжна, але в душі її зима. 😜
внезапно .