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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1392) переговоры (3627) Путин (24802) Тимошенко (24333) минские соглашения (2573)

 "Я понимаю, что сейчас начался кастинг на пост премьера", - Геращенко повздорила с Тимошенко на Согласительном совете в ВР

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко удивлена предложением начать переговоры с президентом РФ Путиным "с чистого листа".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала на Согласительном совете в Раде.

"Мне удивительно слышать, как нам предлагают начать "с чистого листа" переговоры с человеком, вынесшим 1 марта 2014 года на голосование предложение ввести войска в Украину", - сказала она.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, ранее высказавшая тезис о переговорах с РФ с чистого листа, попыталась вставить свою реплику, но Геращенко попросила ее не перебивать.

"Я понимаю, что сейчас начался кастинг на пост премьер-министра, но вам на этом кастинге не удастся унизить меня", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко о предложении РФ начать переговоры "с чистого листа": "Правильная стратегия". ВИДЕО

Также Геращенко выразила мнение, почему отдельные политики хотят отмены минского процесса. Санкции против РФ приняты на основе Минских соглашений, и отмена Минска может привести к отмене санкций.

Также Геращенко напомнила о проблеме освобождения украинских моряков и других узников, которых незаконно удерживают в РФ. Она выразила надежду на то, что Президент во время своего визита в Брюссель поднимет этот вопрос.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила Украине начать отношения "с чистого листа".

Источник: https://censor.net.ua/n3130244
 
   
 Топ комментарии
 
Это да ,курс изменился,теперь будет проблематично напялив вышиванку и горлопаня Слава Украине ,обворовывать людей ...
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Обворовывать ? А что можно украсть у народа Украины у которого уже ВСЁ украли пэтя и его банда ? "Я понимаю, что сейчас начался кастинг на пост премьера", - Геращенко повздорила с Тимошенко на Согласительном совете в ВР - Цензор.НЕТ 4799
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Геращенко має зрозуміти що курс України змінився.
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Это да ,курс изменился,теперь будет проблематично напялив вышиванку и горлопаня Слава Украине ,обворовывать людей ...
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теперь начнут обворовывать с чистого листа..
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Обворовывать ? А что можно украсть у народа Украины у которого уже ВСЁ украли пэтя и его банда ? "Я понимаю, что сейчас начался кастинг на пост премьера", - Геращенко повздорила с Тимошенко на Согласительном совете в ВР - Цензор.НЕТ 4799
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а чего зелина команда так старается..если украсть нечего?
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А не приходила вам думка що команда Зеленського хоче знищити корупцію?! Зрозуміло щоб це побачити потрібно зняти соєві очки.
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Увы ,но в порохоботских головах невозможно появление мыслей о том,что кто-то может не лгать и не воровать ,для них это непостижимо ! "Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єра", - Геращенко посварилася із Тимошенко на Погоджувальній раді у ВР - Цензор.НЕТ 1204
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Звідки така інформація? Дайте вгадаю - Г+Г, Шарій, 112 та інше Г. А ви особисто точно не брешете, точно нічого не крадете? Якщо так, то доведіть. Не можете, то не ...здіть. "Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єра", - Геращенко посварилася із Тимошенко на Погоджувальній раді у ВР - Цензор.НЕТ 6620
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После того как нагло оболгали Пороха ,в том что он обокрал всех зрадофилов Украины , непостижимо действительно . "Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єра", - Геращенко посварилася із Тимошенко на Погоджувальній раді у ВР - Цензор.НЕТ 8944 .
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Да да , сначала референдум , потом договорятся с путеным (он же не маньяк), уберут квоты на язык , посадят кернеса ( он же прихвостень порошенка ), ну и ахметов , ахметов в первую очередь , дальше жирных котов из гейевропы и кровожадных пиндосов. Удачи цвет нации 73%
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Я понял! Наконец я понял, Зеленский хочет чтобы Россия нам помогла побороть корупцию. Чего же он сразу так не сказал, наверняка его поддержат чуваки и чувихи для которых украинский язык мешает говорить на родном русском, для которых на востоке Украины гражданская война, для которых Россия братский народ которых не отнимал Крым а вернул свои территории.
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Не нервничайте , спокойно г-н Зеленский за котрого вы голосовали все вернет , но не сразу
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а петька и не уезжал - он тоже его хочет "Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єра", - Геращенко посварилася із Тимошенко на Погоджувальній раді у ВР - Цензор.НЕТ 855 "Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єра", - Геращенко посварилася із Тимошенко на Погоджувальній раді у ВР - Цензор.НЕТ 855
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Так, тепер будуть обкрадати в косоворотках та кіпі.
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Шо эта шавка дешёвая ешё свой рот открывает ,пусть валит к пасечнику улики сторожить . "Я понимаю, что сейчас начался кастинг на пост премьера", - Геращенко повздорила с Тимошенко на Согласительном совете в ВР - Цензор.НЕТ 732
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ну не надо так про йульку...народ сам разберется
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Шо-то ты от жизни подотстал ,народ уже вроде как разобрался ...
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так тото и оно,шо вроде как,ольгинец "Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єра", - Геращенко посварилася із Тимошенко на Погоджувальній раді у ВР - Цензор.НЕТ 5705.а когда разберется-вы опять будете теми же лузерами,что и всегда.антимайдан-он и есть антимайдан.и Майданом ему никогда не быть
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"Я понимаю, что сейчас начался кастинг на пост премьер-министра..."

Всі розуміють!
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ірка, юлька тебе одним чубом між ніг удавить. досижуй тихенько, то не твоя вага.))))
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лучше бы эта чума на косе повесилась... оно этой ирке в пуп не уперлась... что то косатая слезла с темы каждодневного подсчета цены на газ в прямых эфирах... что это теперь не актуально или теперь не надо дивиденды собирать ...скоро ее партийцы завоют о том же
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ну и ??? тебе что помешало юльку с путиным выставить ...
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юля за премьерство коляской переедет не только саму геращенку, но и беню с его шелупонью. только подтолкнуть надо
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ну а зеленский что хорошо выглядел в этой ситуации ... комик дурной... ему не мешает зарабатывать деньги в шайтанате и вести с ними дела и волятся на коленях.. клоун конченный...
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Прессекретутство - то є глибинна прохвесія
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понятно,шо с иркой путен боится встречаться,он от нее шарахаеца,как черт от ладана "Я понимаю, что сейчас начался кастинг на пост премьера", - Геращенко повздорила с Тимошенко на Согласительном совете в ВР - Цензор.НЕТ 9684
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Так вже була заява від адмінистрації президента:

В Администрации президента Владимира Зеленского открестились от заявлений совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира, которые тот накануне сделал в интервью. Об этом говорится в ответе пресс-службы администрации президента на запрос BBC News Украина. "Он высказал исключительно собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента", - заявили в пресс-службе. Читайте такжеВ СНБО прокомментировали идею объявления Украиной дефолта Также там напомнили, что Шефир не является должностным лицом Администрации президента или членом партии "Слуга народа". Так же как не является ни штатным, ни внештатным советником президента. "Со времени вступления Владимира Зеленского на должность Борис Шефир не общался с главой государства", - уточнили в президента.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10570434-v-ap-prokommentirovali-skandalnye-zayavleniya-sovladelca-kvartala-95.html
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Ірка в курсі. Стільки кастингів пройшла. Від пасічника до боксера і кондитера. Всім догодила.
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А потiм бiдкаються: "Чого риба дохне?" "Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єра", - Геращенко посварилася із Тимошенко на Погоджувальній раді у ВР - Цензор.НЕТ 5144
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Іван Шадр Тетяна Чорновол - "Дєвушка с віслом".
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Медведчуковской обнимальщице лишь бы языком чесать. Просиживала зад в том Минске бессмысленно 5 лет а когда разговор зашел,что надо что-то менять-завыла,как обычно всё перекручивая и смешивая.
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Да это всё понятно-клоун с кацапским прихвостнем обжимаются. А с засрашкой то что делать? Сидеть и гривами в Минске махать ещё 5 лет?
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антоніна) ірка)), великі і могущіє) депутани в.зради, розуміють шо тепле) місце зникає,
займаються піяром, гавкають на юльку, і тд, але це навряд допоможе
їм бути в наступному скликанні ради! "Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єра", - Геращенко посварилася із Тимошенко на Погоджувальній раді у ВР - Цензор.НЕТ 2319
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истерит кошелка))))......этой суке теперь надо нового хозяина искать.
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Там надо проверить на сколько она за эти 5 лет разбогатела ,сидя на харчах в ВР!
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хм... скоро еще начинаться для вас кастинг на беженцев и сидельцев на зоне, плюс еще будет отдельный кастинг для самоубийц....вы в каком кастинге будете принимать участие?!? "Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єра", - Геращенко посварилася із Тимошенко на Погоджувальній раді у ВР - Цензор.НЕТ 4563
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Як неждано Юлька "обнажилась". А що бабко скажуть твої "кіборги" з четвертої хвилі мобілізації?
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з "чистого ліста" це без мінських домовленостей, в яких є пункти які інакше як зрадою і не назвеш.
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хоча на сьогодні на мою думку буд-які переговори з росією не будуть мати для україни позитивного рішення.
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херащека, народхочет мира, война великая отечественная окончилась быстрее, а вы все воевать хотите,
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Вот думаю, удасться Ирке затащить Зелю в постель или Юлька-секретарша ей патлы повырывает? "Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єра", - Геращенко посварилася із Тимошенко на Погоджувальній раді у ВР - Цензор.НЕТ 6220
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Геращенко корежит от переговоров на основе Будапештского меморандума , єто против интересов РФ , которая продиктовала в 2014 г текст Минских соглашений.
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Как в том анекдоте:
Измена бывает только в браке, а всё остальное - это кастинг.
Люля, красива жінка незаміжня, на вас очей не підійма. ВАна ще може бути ніжна, але в душі її зима. 😜
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старую прокладку геращенко душит жаба, её звезда уже закатилась, теперь её никто уже не возмет к себе в команду, как переходящую половую тряпку "Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єра", - Геращенко посварилася із Тимошенко на Погоджувальній раді у ВР - Цензор.НЕТ 6539
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Гера , лучше расскажи как ты 15 -16 -17- -18 года тусишь на вилле в Хорватии , и в то время постишь пургу,что встречаешься с матерями погибших и пленных . Чья бы корова мычала .
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Не с кем будет скоро Ирине Геращенко обниматься и целоваться.Кого только не лобызала за все годы , проведенные в ВР. Такой карьерный рост и финансовые дивиденды закончился
внезапно .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я понимаю, что сейчас начался кастинг на пост премьера", - Геращенко повздорила с Тимошенко на Согласительном совете в ВР
 
 
 
 
 
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