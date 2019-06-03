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 Политика Украины
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Все про:ВР (22991) СБУ (13482) Баканов Иван (11)

 Если Рада утвердит мою кандидатуру, то буду главой, - Баканов готов возглавить СБУ

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявляет, что готов возглавить СБУ, если Верховная Рада примет такое решение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"От меня этот вопрос не зависит – он зависит от Верховной Рады Украины. Если она утвердит мою кандидатуру, то буду главой СБУ", - сказал Баканов на брифинге в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос о том, намерен ли он возглавить СБУ.

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Вместе с тем, он добавил, что ему пока не известно, внесено ли представление о назначении руководителя СБУ в парламент.

Источник: https://censor.net.ua/n3130241
 
 
 Топ комментарии
 
"Считаю, что «95 квартал» - один из создателей оккупации Крыма и Донбасса... Ведь именно они своими передачами, постоянным унижением Украины, и формировали через «Интер», «1 + 1» другие СМИ сознание той ваты, которая кричала: «Путин, прийди!».Если Рада утвердит мою кандидатуру, то буду главой, - Баканов готов возглавить СБУ - Цензор.НЕТ 656
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Если Рада утвердит мою кандидатуру, то буду главой, - Баканов готов возглавить СБУ - Цензор.НЕТ 8528

Как на вкус Божья роса, зебилы?)
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Это не мешает ей принимать любые решения до принятия присяги депутатами нового созыва.
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Даёшь смотрящего Коломойши - главой СБУ!

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А що зможе зробити Баканов на посаді Голови СБУ? В нього є досвід, команда, освіта, репутація для такої роботи? Сумний на вигляд Баканов не випромінює впевненості. Як казав Кернес - Міша у тебя ліцо скучноє, тебе денег нікто не даст!
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Так ти ж агітував за Зе. Що трапилось? Дійшло нарешті? Ось таки "українці" и просрали Україну 100 років потому, і зараз робите теж саме.
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каким образом Парубий в четверг будет выборчий кодекс утверждать?
с Иркой геращенко и Сыроид на троих распишут?
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ты писал о сенсации - ответь мне честно - оправдал он твои ожидания и этой ли сенсации ты ждал?
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негативное впечатление почему то если честно
смотрел частично, может пропустил чего
если снял троих, то надо было объяснить за что
и прямиком под стражу за халатное исполнение во время войны или еще за что там
а так свиду чиста стулья осободили для тех кто теперь столоваться в сбу на ихнем месте будут, а этих троих как будто на заслуженый отдых проводили
хез может так надо, чтобы не получилось как с Сашком Билым
подивимось , у вереснi вже буде нова влада
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вот и я о том же - прошлый раз голосовал за самопомощь - ошибся - но все равное буду голосовать за Голос - надо пробовать - под лежачий камень вода не бежит .В данном случаи все просто - как в бизнесе - все хотят заработать - но не у всех получается - хороший человек это не специальность и не должность - они может и хотят хорошего но не управленцы в масштабах всей Украины - а значит - мы не получим от них качественной работы - даже того шо было с порохом и то не получим - будет вечное перетягивание каната - как было при ЮЛи и Ющенко - рад ошибиться ,это моя страна ,тут я живу - но так по моему и будет
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А что, Вакарчук никогда не "пел" в Раде? Еще раз хочешь этот "голос" услышать?
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И не зря вы голосовали за Самопомощь, потому что там есть много достойных людей и вы им дали шанс. Сейчас многие, в целом не согласные с концепцией партии или с Садовым, пойдут в другие партии либо создадут свои. Так что дело не в Самопомощи, а в людях. Партии приходят и уходят, а люди остаются.
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ты так предствился, очень приятно, а я Iron Nemo Якщо Рада затвердить мою кандидатуру, то буду головою, - Баканов готовий очолити СБУ - Цензор.НЕТ 7618
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Іван Геннадійович Баканов родом із Кривого Рогу. Друг дитинства Володимира Зеленського, виросли в одному під'їзді.

Закінчив Академію праці, соціальних відносин.
З 25 січня 2013 року він є керівником ТОВ «Квартал 95», а з 27 грудня 2013 - керівником ТОВ «Студія Квартал-95». Засновником ТОВ «Квартал-95» значиться «Грін Фемілі Лтд» (Green Family Ltd), зареєстрована на Кіпрі, в Нікосії.
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Тётя Роза‏ @Anakoyher 1 июн.

Если Рада утвердит мою кандидатуру, то буду главой, - Баканов готов возглавить СБУ - Цензор.НЕТ 6335 Зеленский предлагает сажать за неуплату налогов.
Он даже уже посадил трёх своих друзей. Но в отличие от того чувака из Сингапура, посадил он их на хлебные места.
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Такого роду "спец" була і дамбаська акушерка яка командувала РНБО при Зекові.
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Эту Академию труда (бывшая высшая школа профсоюзов СССР), моя дочь заканчивала в начале 90-х, это мацКовский ВУЗ в Украине, всеукраинский. У нее диплом был с двухголовой курицей.
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Но двухголовой курицей от этого она не стала, не так ли? Я, например, тоже заканчивала российский вуз, но это не помешало мне трезво смотреть на вещи. Наоборот, это способствовало формированию отрезвляющих и излечивающих от идей коммунизма взглядов.
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Мене зразу напрягають дві останні літери у прізвищі кандидата.... Якісь вони подозріло рюсскі.
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Ехать под шансон? Хотя думаю езды никакой не будет. По поводу шашечек - не знаю...
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ця шобла давно цікавиться долею країни. там договорняк і доля в прибутках, а силовики повинні бути з очами тигіпка, щоб по долару в кожній зіниці світилось
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Глава штаба партии "Силос и жесть" с еще одним ставленником гордонов Смешко.
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День7:коментарі з погрозами дівчині на сайті преза
День8:ігнор дефолту Коломойши
День9:Саака,Бібіпка,Данилюк загубив РНБО
День10:Забув шо главнокоман це він
День11:Кортеж по встрєчкє
День12:Шарій планує в раду
День13:Сходив на Монатіка
Дайте йому 100 днів
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ну шо сторонники Зе - вот вам и вся сенсация - вы критиковали Луценко - этот чем лучше? - а ведь у Луценко хоть опыт был - он руководил МВД - а тут спец служба - отдельная каста - как бы мы не думали - да уж
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Зе-проФФесионал Иван Геннадьевич Баканов

Карьера. С 25 января 2013 - руководитель ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 -руководитель ООО "Студия Квартал-95".
На имя Ивана Баканова зарегистрированы компании ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал-95". Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу.
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...будет еще один филиал зелемойного шапито... Если Рада утвердит мою кандидатуру, то буду главой, - Баканов готов возглавить СБУ - Цензор.НЕТ 1301
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"Считаю, что «95 квартал» - один из создателей оккупации Крыма и Донбасса... Ведь именно они своими передачами, постоянным унижением Украины, и формировали через «Интер», «1 + 1» другие СМИ сознание той ваты, которая кричала: «Путин, прийди!».Если Рада утвердит мою кандидатуру, то буду главой, - Баканов готов возглавить СБУ - Цензор.НЕТ 656
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СТО ПРОЦЕНТОВ . Поэтому и не смотрю их с 2008 года .
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Не так все прямоленейно. Зеленский президент , фильм Слуга народа , расстрел Майдана - все это пункты с одного сценария.
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Вот этот, чей портрет вставил, сколько раз в Раде был за каденцию? Два или три?
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Допустим. А сколько раз, с 2014 года, в окопах побывал ваш кумир, он же офшорный фигляр, которого вы посадили в первое кресло страны?
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Он в основном проводил время на фронте. Уж и не знаю, стоит ли его осуждать, что комфортному сидению в Раде он предпочитал фронтовые окопы.
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Налетай, подешевело!! Канешна проголосует, как два пальца, Дуримару тоже должность придержите...
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а в цього "лабуха" допуск до держтаємниці взагалі є???
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***** подумало і вирішило: Не подобаються вам на чолі СБУ громадяни РФ, то нехай там буде клоун.
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Каломойсько треба ставити главою СБУ- піпл схаває, зуб даю ... ЗЄлін!
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буду главой... Якщо Рада затвердить мою кандидатуру, то буду головою, - Баканов готовий очолити СБУ - Цензор.НЕТ 1584
наче його змушують... питання яким головою ти будеш
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та впринципі і я готовий, якщо ВРУ затвердить))))
проблем то, досвіду служби в СБУ - 0)))так що в корупційних схемах не був задіяний
росія -агресор
путін - *****

бінго 3 з 3)))
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ну а лысого тогда в министры обороны ))

судя по интервью баканова сбу собирается заниматься не своейственной ей деятельностью -экономической преступностью, со словами мы не будем вмешиваться в бизнес , вместо того чтобы бороться со шпийонами . Вообще, похоже у Зе-начальников везде будут не в ту степь работать, ибо в СНБО тоже Данилюк ищет пропавшие мониторы из комнаты для совещаний, вместо решения глобальных проблем безопасности страны...
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А почему с себя Баканов не начнет? Ведь все фирмы 95 квартала по документам налоговым убыточные и налоги не платят. Все в офшорах, как у "нормальных" людей.
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- То и мужчинское дело, куда пошлет партия. Скажут мне, допустим: иди, Нагульнов, рубить контре головы, - с радостью пойду! Скажут: иди подбивать картошку, - без радости, но пойду. Скажут: иди в доярки, коров доить, - зубами скрипну, а все равно пойду! Буду эту пропащую коровенку тягать за дойки из стороны в сторону, но уж как умею, а доить ее, проклятую, буду!
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Пора уже во власть вводить костюмеров, светотехника, звукорежиссёром и так далее.
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Все, малята, сливайте гривню. Слуга урода кончит НБУ.
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Нєа, не підходить. Що він знає про СБУ і роботу в СБУ? І він розраховує, що Рада, навіть така нікудишня, як нинішня, на таке піде?
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простой нарит так захотел на выборах...
Все же знали что его команда это отморозки Бэни и Квартал 95....
А че...? Якщо Рада затвердить мою кандидатуру, то буду головою, - Баканов готовий очолити СБУ - Цензор.НЕТ 4744

Якщо Рада затвердить мою кандидатуру, то буду головою, - Баканов готовий очолити СБУ - Цензор.НЕТ 9987 злой макарон‏ @zameokulkas 24 мин.24 минуты назад
Кстати. Вы же понимаете какое тупое быдло в команде Зе?
Ни один же не сказал - "меня руководителем СБУ, СНБУ?!
Вы в своём уме, я же нифига в этом не смыслю!"
Неее. Все бросают работу в которой они типа как что-то знают и идут на топ-должности. Ответственность?
Пффф...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли Рада утвердит мою кандидатуру, то буду главой, - Баканов готов возглавить СБУ
 
 
 
 
 
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