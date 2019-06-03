 Если Рада утвердит мою кандидатуру, то буду главой, - Баканов готов возглавить СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"От меня этот вопрос не зависит – он зависит от Верховной Рады Украины. Если она утвердит мою кандидатуру, то буду главой СБУ", - сказал Баканов на брифинге в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос о том, намерен ли он возглавить СБУ.

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Вместе с тем, он добавил, что ему пока не известно, внесено ли представление о назначении руководителя СБУ в парламент.