 Мы обращаемся в КС по поводу неконституционного указа о роспуске парламента, - НФ

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак, сообщили в пресс-службе НФ.
Он напомнил, что 24 мая депутаты "Народного фронта" подали в Конституционный Суд Украины представление за подписью 62 человек о признании неконституционным указа президента о роспуске парламента.
"Мы считаем, что юридических оснований для роспуска парламента нет. Конституционный Суд по представлению народных депутатов уже открыл производство о неконституционности роспуска Верховной Рады. Мы обращаемся в Конституционный Суд с призывом вынести решение по ускоренной процедуре рассмотрения этого вопроса. Нужно получить законное заключение от КС до 21 июля ", - сказал Максим Бурбак.
"Отмечу, мы будем всеми правовыми способами доказывать, что роспуск парламента не имеет законных оснований. Что президент начинает свою работу с нарушения Конституции. И это плохое начало для всех, для страны", - подчеркнул руководитель фракции.
Также Бурбак призвал Президента Украины Владимира Зеленского не разъединять Украину, вспомнив пророссийские высказывания бизнес-партнеров главы государства.
Кроме того, он акцентировал внимание на том, что сам Президент еще ни разу точно не обозначил свою позицию по поводу внешнеполитического курса и призвал Зеленского созвать Совбез ООН.
Кроме того, глава фракции "НФ" отметил, что отмену закона о государственном языке не допустят.
Напомним, 30 мая было опубликовано интервью партнера президента Владимира Зеленского по "Кварталу-95" Бориса Шефира. В нем он, в частности, заявил, что войну в Донбассе начали, чтобы заработать денег и нынешние политики смогут ее закончить. Он также утверждал, что закон о языке нужно отменить и это "первый шаг для того, чтобы завершить войну".
В Администрации президента уже заявили, что это было частное мнение Шефира, которое не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского.
пилитьстроить
svinarchuk vulgaris (lat.)
1. мусульманской
2. протестантской
3. воровкой
4 людоедской
5 православной
и прочая, прочая, прочая...
моралисты хреновы..))))
кто уполномочен устанавливать факт отсутствия или наличия коалиции? ссылочку на конституцию или другой законодательный документ зеленка не привел...)))
вот такой типАаа юрЫст
Порошенко, кто раньше рассчитывал на голосующих за него пенсионеров ,повышал им пенсии перед выборами, щедро сеял гречкой- вдруг понял, что интернет - это сила
Результат, огромное количество ботов и призывы к Майдану .
есть коалиция.
про важность и актуальность решений тоже не было реХферендума...
все это дешевые лозунги для дураков или зебенят, вам как больше нравится?
Что опять вчера пепепил? Говорила ж тебе мама - Не пей, сынок, козлом станешь.
Но ты не послушался )))
Прям всех на уши поставили , во все инстанции долбятся всеми частями тела, звонят во все колокола !
Вот что значит- корыта лишают всего лишь казалось бы на каких- то пару месяцев раньше ! Да и ещё и у тех, кто постоянно звиздит, что не держатся ни за мандат, ни за кресло.
Где были ваши принципы, когда , например, мы выдали рашке Тимура Тумгоева? Почему не встали грудью на его защиту?
Где были ваши принципы, когда Петя насиловал парламент , когда договорняки, роттердамы, панамы?
Вот кто реально достоин похода на смитнык - так это НФ.