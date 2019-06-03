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 Политика Украины
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Все про:Бурбак (363) Народный фронт (1292)

 Мы обращаемся в КС по поводу неконституционного указа о роспуске парламента, - НФ

Фракция "Народный фронт" обращается в Конституционный Суд с просьбой вынести решение об ускорении рассмотрения вопроса о признании неконституционным указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак, сообщили в пресс-службе НФ.

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Он напомнил, что 24 мая депутаты "Народного фронта" подали в Конституционный Суд Украины представление за подписью 62 человек о признании неконституционным указа президента о роспуске парламента.

"Мы считаем, что юридических оснований для роспуска парламента нет. Конституционный Суд по представлению народных депутатов уже открыл производство о неконституционности роспуска Верховной Рады. Мы обращаемся в Конституционный Суд с призывом вынести решение по ускоренной процедуре рассмотрения этого вопроса. Нужно получить законное заключение от КС до 21 июля ", - сказал Максим Бурбак.

"Отмечу, мы будем всеми правовыми способами доказывать, что роспуск парламента не имеет законных оснований. Что президент начинает свою работу с нарушения Конституции. И это плохое начало для всех, для страны", - подчеркнул руководитель фракции.

Также Бурбак призвал Президента Украины Владимира Зеленского не разъединять Украину, вспомнив пророссийские высказывания бизнес-партнеров главы государства.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что сам Президент еще ни разу точно не обозначил свою позицию по поводу внешнеполитического курса и призвал Зеленского созвать Совбез ООН.

Кроме того, глава фракции "НФ" отметил, что отмену закона о государственном языке не допустят.

Напомним, 30 мая было опубликовано интервью партнера президента Владимира Зеленского по "Кварталу-95" Бориса Шефира. В нем он, в частности, заявил, что войну в Донбассе начали, чтобы заработать денег и нынешние политики смогут ее закончить. Он также утверждал, что закон о языке нужно отменить и это "первый шаг для того, чтобы завершить войну".

В Администрации президента уже заявили, что это было частное мнение Шефира, которое не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3130240
 
   
 Топ комментарии
 
Підбарижники ніяк не хочуть йти від корита................. Мы обращаемся в КС по поводу неконституционного указа о роспуске парламента, - НФ - Цензор.НЕТ 5881
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Толстое бандитское рыло недовольно. Пусть скажет спасибо, что его не вынесли из Рады в мусорный ящик.
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Підбарижники ніяк не хочуть йти від корита.................
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Стена ж еще не достроена, надо дальше пилить строить
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Толстое бандитское рыло недовольно. Пусть скажет спасибо, что его не вынесли из Рады в мусорный ящик.
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Ларіска, нє бойсь, скоро клован з придурками вам щастя наваляють на вєсь "квартал" Ми звертаємося до КС з приводу неконституційного указу про розпуск парламенту, - НФ - Цензор.НЕТ 2169
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Нєт, Ларіска. Ти як всігда - не вгадала. А вгадувать - це тобі не ротом розмєр члєна мєрять Ми звертаємося до КС з приводу неконституційного указу про розпуск парламенту, - НФ - Цензор.НЕТ 7638
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Не знаю, в этом вопросе ты спец, петушок, а я больше про политику.)
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Ларіска, ну не груби ти так, ти ж наче нормальна баба. Ну, в "етом" планє. А в політику краще не лізь, бо це равнозначно тому, аби ти захотіла вилізти на найвищого в світі кактуса безо всяких срєдств защіти і прєдохранєнія.
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ну нравится им что их грабит рошеновские муЗчинки - странные предпочтения для мужиков Ми звертаємося до КС з приводу неконституційного указу про розпуск парламенту, - НФ - Цензор.НЕТ 4810
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Да он и не мужик, так ,подстилка порохоботская с одной извилиной. Ему носом натыкали ,что писать и оно пишет.))
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Ярік, ти не прав. Мені не нравиться шо шиколадно-барижна школота, шо соплєзєльоная шолупєнь. Ну, шоб ти був у курсі дєла. Будь здоров.
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А не мешалобы,вместе с герасимом(друг беса) и тетеруком.
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тролі ретранслюють мацковскіє message'i... Мы обращаемся в КС по поводу неконституционного указа о роспуске парламента, - НФ - Цензор.НЕТ 8806 на Банковій зелена шмаркля. життя триває
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ваша очередь никак не дойдет. переживаете?
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То лі ваші клоуни. Уже весь світ сміється, що клоун у нас навіть СБУ очолив де-факто (проситься на де-юре). Буде весело, тільки в кінці всі будуть плакать, причому кровавими сльозами.
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Єдина більш-менш правильна Рада, оскільки вибори-2014 проводилися без "електорального сміття".
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Попробуйте обратится еще в Лигу сексуальных революций..может поможет... Мы обращаемся в КС по поводу неконституционного указа о роспуске парламента, - НФ - Цензор.НЕТ 1595
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а кіна більше не буде, місць в залі вже нема.
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КС уже показал себя с "Незаконным обогащением" Петручени рехформы долго еще разгребать
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В Україні реально нема партії, за яку можна голосувати. Колись була ВО Свобода. І все. А зараз взагалі голяк.
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Если свиньи сами не отползают от корыта - их отгоняют палками.
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Бурбак, еще полгода депутатства и рожа треснет! Уймись. Займись здоровьем, семьей!
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Не з цього приводу треба позови писати. Бездарніть треба ту прибирати з високого поста, бо біда буде з тими ЗЕБЕнями...
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Біда вже на порозі. Весною, якщо не взимку, клованів будем гнать у Ростов - там місця ще є.
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Правильно. Наш, с позволения сказать, ********** должен быть ГАРАНТОМ Конституции а не её узурпатором.
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Зараз послухаємо хор хом'ячків, які вже винесли рішення. Для них навіть якщо рішення незаконне, то "політично доцільне" або "в інтересах народу". Що це за "народ" і які в нього "інтереси", хом'ячки не відповідають. Впадають у ступор. Хоча могли б здогадатися принаймні про два "інтереси" - відміну закону про мову і повернення Коломойському, який вочевидь і є "народом" Приватбанку.
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Не хотят крысы на нары ,хотят и дальше грабить Украину !
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А ты хочешь? Или ты оттэдава и пишешь? Ми звертаємося до КС з приводу неконституційного указу про розпуск парламенту, - НФ - Цензор.НЕТ 43
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Вигуляних кнурів з барижноі ферми не так то просто відігнати від годівниці... Мы обращаемся в КС по поводу неконституционного указа о роспуске парламента, - НФ - Цензор.НЕТ 978
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Аргументы какие? Привыкли криветки в столовке жрать за счет украинцев?
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Народ должен устанавливать правила для себя основанных на морали.А не слуги народа. По сути КС это жрецы устанавливающие табу по воле духов закона,которые есть барыги и мародеры.
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а на основе какой морали?
1. мусульманской
2. протестантской
3. воровкой
4 людоедской
5 православной
и прочая, прочая, прочая...
моралисты хреновы..))))
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аргументы простые - мало ли что снится зеленой сопле. а юридического свидетельства об отсутствии коалиции просто нет...
кто уполномочен устанавливать факт отсутствия или наличия коалиции? ссылочку на конституцию или другой законодательный документ зеленка не привел...)))
вот такой типАаа юрЫст
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Зеленский озвучил требование народа по роспуску рады, которая таковой по сути не является. Нет коалиции, они не принимают важные и актуальные решения, они просто не ходят на работу- саботируют и просто дискредитируют по сути важнейший орган. Так как если не работает рада, не работают суды - то начинает говорить улица, обязательно следует майдан, который может разрушить страну.
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Да вы уже задолбали с тем роялем. Вам больше сказать нечего,поэтому все та же тема про обычный эстрадный номер.
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А на що він ще здатний? Служити "обгорткою" для команди рейдерів і розважати лохів, відволікаючи їхню увагу від того що відбувається.
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Наоборот , нужно устранить команду рейдеров порошинки, укрепить нацвалюту, минимизировать налоги- только тогда в страну прийдут инвестиции , даже несмотря на войну на востоке.
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Попкорн купили? Телевізор працює? Любите вечірні казочки?
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Танька, не боїсь, скоро Майдан пожене ваших клоунів. Радуйся, Танька, пока є така можливість, бо кловани вже чудять і біда стоїть на порозі з таким чудінням.
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Читала вчера ночные признания одного вашего сотрудника про то, как вас активизировали целое стадо перед выборами. Нагнали с других зада6ий и подвалов.
Порошенко, кто раньше рассчитывал на голосующих за него пенсионеров ,повышал им пенсии перед выборами, щедро сеял гречкой- вдруг понял, что интернет - это сила
Результат, огромное количество ботов и призывы к Майдану .
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вы в следующий раз ссылаясь на народ, ссылку на список этого народа приобщайте.... референдума про роспуск рады вроде не проводили..
есть коалиция.
про важность и актуальность решений тоже не было реХферендума...
все это дешевые лозунги для дураков или зебенят, вам как больше нравится?
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Танька, на мороч голову, шалава ЗЕковська Ми звертаємося до КС з приводу неконституційного указу про розпуск парламенту, - НФ - Цензор.НЕТ 8909
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Ну вот, прорвало наконец- то . Элитарное походження сложно скрыть ))
Что опять вчера пепепил? Говорила ж тебе мама - Не пей, сынок, козлом станешь.
Но ты не послушался )))
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Пагана з тебе, Танька, Ванга - я не п"ю. Проте тобі дам пораду: краще пий ніж виглядай дурною, мо тобі горілка мізки промиє - і глядіш, ще нормальною бабою будеш: будеш не токо язиком работать, но і пі...дой Ми звертаємося до КС з приводу неконституційного указу про розпуск парламенту, - НФ - Цензор.НЕТ 5077
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якщо б це заявляв не НФ можливо б від цього не тянуло фальшивістю...а то знайшлись "святіші за Папу Римського"
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Какая движуха! Какие принципиальные законники!
Прям всех на уши поставили , во все инстанции долбятся всеми частями тела, звонят во все колокола !
Вот что значит- корыта лишают всего лишь казалось бы на каких- то пару месяцев раньше ! Да и ещё и у тех, кто постоянно звиздит, что не держатся ни за мандат, ни за кресло.
Где были ваши принципы, когда , например, мы выдали рашке Тимура Тумгоева? Почему не встали грудью на его защиту?
Где были ваши принципы, когда Петя насиловал парламент , когда договорняки, роттердамы, панамы?
Вот кто реально достоин похода на смитнык - так это НФ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы обращаемся в КС по поводу неконституционного указа о роспуске парламента, - НФ
 
 
 
 
 
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