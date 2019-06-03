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 Замглавы СБУ Баканов: "Смотрящих" не будет, новых "переделов рынка" не будет. Цель - ликвидировать теневой бизнес

Первый заместитель председателя СБУ – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Иван Баканов сообщил, что президент Владимир Зеленский поставил четкую задачу - разрушить коррупционную пирамиду и прекратить поборы с бизнеса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Мы должны обеспечить в обществе честное распределение основных социальных благ: справедливости и безопасности. Сможем объединить вокруг этой цели работу всех правоохранительных органов и государственного аппарата – победим", - заявил Баканов.

"Президент Украины поставил четкую задачу - разрушить коррупционную пирамиду и прекратить поборы с бизнеса, и мы эту задачу будем выполнять. "Смотрящих" не будет, новых "переделов рынка" не будет. Цель простая - ликвидировать "кормовую базу" коррупции - теневой бизнес. Ликвидировать без оглядки на должности и фамилии.  Для решения этих задач нужны грамотные и, главное, порядочные люди. Будем искать, будем опираться на тех сотрудников, для кого в жизни важны принципы и служба, на тех, кто имеет заслуги в борьбе с врагом, будем не только воспитывать и обучать молодежь, но и опираться на ветеранов службы", - отметил замглавы СБУ.

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"Если говорить о реформе СБУ, то тут конечно в первую очередь нужно начинать с инвестиций в людей. Сотрудники должны быть обеспечены всем необходимым, чтобы честно служить своему народу, чтобы у новых людей был стимул приходить на службу и честно делать карьеру, стимул учиться и повышать свою квалификацию каждый день. Новое время создает новые угрозы и мы должны соответствовать вызовам нового времени. В том числе в таких областях как кибербезопасность, защита объектов критической инфраструктуры. Конечно будут кадровые решения, будем устранять саму возможность использовать СБУ и главк "К" как дубинку для вышибания денег с бизнеса. Нужно просто прекратить эту практику. Нам очень важно доверие гражданского общества, международных партнеров и обратная связь, которая невозможна без налаживания простых, но эффективных коммуникаций. Будем шаг за шагом двигаться в этом направлении", - резюмировал Баканов.

Источник: https://censor.net.ua/n3130237
 
   
 Топ комментарии
 
Сказал смотрящий по СБУ...и зуб дал..... "Смотрящих" не будет, новых "переделов рынка" не будет. Цель - ликвидировать теневой бизнес, - замглавы СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 6312
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Как закроют? а где я буду харчеваться? Я Бене пожалуюсь, мы так не договаривались!!!
Замглавы СБУ Баканов: "Смотрящих" не будет, новых "переделов рынка" не будет. Цель - ликвидировать теневой бизнес - Цензор.НЕТ 4963
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А вам "товарищ" три сезона "Слуги народа" внутревенно, что бы не умничали!
Замглавы СБУ Баканов: "Смотрящих" не будет, новых "переделов рынка" не будет. Цель - ликвидировать теневой бизнес - Цензор.НЕТ 1065
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а що, у нас 70 % громадян бізнесмени?...
чи ти зі свого досвіду ?
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я уверен что примерно у 70% граждан есть не регулярные подработки! ну например починил соседу телевизор ну или привез соседу микроволновку! все это не бесплатно так по мелочи типа там 1000-3000грн! это не постоянный бизнес но это деньги из которых не заплатили налоги и согласно твоему предложению.... всех в тюрьму!!
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Я хочу, я дал указание, я требую, когда сам начнешь что-то делать хочуха?
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Могу предложить в помощь крепкого хозяйственника Семочко
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗамглавы СБУ Баканов: "Смотрящих" не будет, новых "переделов рынка" не будет. Цель - ликвидировать теневой бизнес
 
 
 
 
 
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