 Замглавы СБУ Баканов: "Смотрящих" не будет, новых "переделов рынка" не будет. Цель - ликвидировать теневой бизнес

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Мы должны обеспечить в обществе честное распределение основных социальных благ: справедливости и безопасности. Сможем объединить вокруг этой цели работу всех правоохранительных органов и государственного аппарата – победим", - заявил Баканов.

"Президент Украины поставил четкую задачу - разрушить коррупционную пирамиду и прекратить поборы с бизнеса, и мы эту задачу будем выполнять. "Смотрящих" не будет, новых "переделов рынка" не будет. Цель простая - ликвидировать "кормовую базу" коррупции - теневой бизнес. Ликвидировать без оглядки на должности и фамилии. Для решения этих задач нужны грамотные и, главное, порядочные люди. Будем искать, будем опираться на тех сотрудников, для кого в жизни важны принципы и служба, на тех, кто имеет заслуги в борьбе с врагом, будем не только воспитывать и обучать молодежь, но и опираться на ветеранов службы", - отметил замглавы СБУ.

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"Если говорить о реформе СБУ, то тут конечно в первую очередь нужно начинать с инвестиций в людей. Сотрудники должны быть обеспечены всем необходимым, чтобы честно служить своему народу, чтобы у новых людей был стимул приходить на службу и честно делать карьеру, стимул учиться и повышать свою квалификацию каждый день. Новое время создает новые угрозы и мы должны соответствовать вызовам нового времени. В том числе в таких областях как кибербезопасность, защита объектов критической инфраструктуры. Конечно будут кадровые решения, будем устранять саму возможность использовать СБУ и главк "К" как дубинку для вышибания денег с бизнеса. Нужно просто прекратить эту практику. Нам очень важно доверие гражданского общества, международных партнеров и обратная связь, которая невозможна без налаживания простых, но эффективных коммуникаций. Будем шаг за шагом двигаться в этом направлении", - резюмировал Баканов.