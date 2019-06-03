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 Журналистка Юлия Мендель выиграла конкурс на должность пресс-секретаря Зеленского (обновлено)

Журналистка Юлия Мендель победила в конкурсе на должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на странице команды Зеленского в Faceboook, передает Цензор.НЕТ.

"Юлия Мендель победила в конкурсе и стала пресс-секретарем Зеленского. В конкурсе приняли участие около четырех тысяч человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в финал вышли трое, с кем лично общались Зеленский и члены команды из Администрации президента.

"Претендентам устроили импровизированную пресс-конференцию с неожиданными вопросами на украинском и английском языках. Оценивались понимание политического контекста в Украине и мире, стрессоустойчивость, мировоззренческие позиции, чувство юмора и скорость реакции", - отмечает команда Зеленского.

Сообщается, что Юлии Мендель 32 года.

"Она училась журналистике в Киеве, принимала участие в тренинге для журналистов в Йельском университете в США, работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Несколько лет как журналист сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico", - рассказали в Зеленского.

Позже на сайте АП обнародовали указ президента Владимира Зеленского о назначении Юлии Мендель пресс-секретарем главы государства. "Назначить Мендель Юлию Владимировну пресс-секретарем президента Украины", - сказано в документе.

Журналистка Юлия Мендель выиграла конкурс на должность пресс-секретаря Зеленского (обновлено) 01

Напомним, 30 апреля президент Владимир Зеленский призвал тех, кто владеет как минимум тремя языками и готов работать 24/7, присылать резюме на должность пресс-секретаря.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130233
 
   
 Топ комментарии
 
Ну конечно же Мендель! Не Петренко же! Кто бы сомневался!
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Я одного не понимаю. Если население хотело избрать президентом именно еврея (евреи - очень талантливый народ, это правда) - почему не избрали Гройсмана ? Гройсман тащил на себе четыре года весь экономический блок, всё народное хозяйство. Почему выбрали клоуна, а не хозяйственника ? Ведь никто не пойдёт лечить зубы к слесарю-водопроводчику.
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Несчастная баба. Это именно ей, значит, придётся зачитывать по телевизору что гос.казна пуста, зарплат и пенсий не будет, а пересидент смылся в неизвестном направлении. Журналистка Юлия Мендель выиграла конкурс на пресс-секретаря Зеленского - Цензор.НЕТ 6177
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так а Давиду Ароновичу, ну который Дмитрий Анатольич, она кем приходится? внучатая племянница?
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Кстати среди Хабадских рэбэ были фамилии Мендель, Мендл. Интересно может родственнички....
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Так понимаю шо после выборов "слуги Бабломойского" Раду можно смело переименовать в кнесет. Сколько там ещё будет таких Менделей "победителей конкурса"??? Выбрали..
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Кнесет у иудаистов...у Хасидов Коломойши наверное Кагал
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Головний кадровий критерій - расова спорідненість. Дуже прикро, що багатостраждальний народ не зробив жодних висновків із історії ХХ століття.
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Если еврей из Израиля переезжает в Украину про которую все ЗЕботы орали что самая бедная, самые низкие зарплаты и пенсии, высокие цены..бесконечные ужасы..война в стране. И вот представляете еврей бросает свой Израиль и едет в самую бедную, самую нищую страну Европы?? как думаете для чего он сюда припрёца??
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А я вот думаю, какая нах*** Мендель, если еще Ленка Кравец, Юзик, Лысый не пристроены? Как-то не по понятиям выходит.
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Мендель еврейская фамилия. Ну все ясно, конечно же она победила а не по блату)))
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Ну ШО ви так всі на євреїв, Мендель це її прізвище від чоловіка, а дівоче Іванова )))) Журналістка Юлія Мендель виграла конкурс на посаду прес-секретаря Зеленського - Цензор.НЕТ 5055
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Я так думаю что Израилю следует чесно признать Украину своей колонией. И в аэропорту спокойно пропускать граждан или сделать визовый режим.
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Это уже не смешно.Как же прав был Тягнибок....
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Ну вот, а вы кричали, что Украиной правят всякие вальцманы, капительманши и гройсманы. То были еще цветочки. Пора над ВР поднимать флаг Израиля.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖурналистка Юлия Мендель выиграла конкурс на должность пресс-секретаря Зеленского (обновлено)
 
 
 
 
 
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