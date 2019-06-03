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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1596) пресс-секретарь (50)

 Журналистка Юлия Мендель выиграла конкурс на должность пресс-секретаря Зеленского

Журналистка Юлия Мендель победила в конкурсе на должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на странице команды Зеленского в Faceboook, передает Цензор.НЕТ

"Юлия Мендель победила в конкурсе и стала пресс-секретарем Зеленского. В конкурсе приняли участие около четырех тысяч человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в финал вышли трое, с кем лично общались Зеленский и члены команды из Администрации президента.

"Претендентам устроили импровизированную пресс-конференцию с неожиданными вопросами на украинском и английском языках. Оценивались понимание политического контекста в Украине и мире, стрессоустойчивость, мировоззренческие позиции, чувство юмора и скорость реакции", - отмечает команда Зеленского.

Сообщается, что Юлии Мендель 32 года.

"Она училась журналистике в Киеве, принимала участие в тренинге для журналистов в Йельском университете в США, работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Несколько лет как журналист сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico", - рассказали в Зеленского.

Журналистка Юлия Мендель выиграла конкурс на должность пресс-секретаря Зеленского 01

Напомним, 30 апреля президент Владимир Зеленский призвал тех, кто владеет как минимум тремя языками и готов работать 24/7, присылать резюме на должность пресс-секретаря.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130233
 
 
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Ну конечно же Мендель! Не Петренко же! Кто бы сомневался!
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Я одного не понимаю. Если население хотело избрать президентом именно еврея (евреи - очень талантливый народ, это правда) - почему не избрали Гройсмана ? Гройсман тащил на себе четыре года весь экономический блок, всё народное хозяйство. Почему выбрали клоуна, а не хозяйственника ? Ведь никто не пойдёт лечить зубы к слесарю-водопроводчику.
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Это тот который говорил ,если подымется цена на газ то подам в отставку?ему только труселя продавать на рынке))
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Он построил железную дорогу в Борисполь, в 20 раз дешевле чем китайский проект, который так и не начался.
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За пять лет государство восстановлено из руин.
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Гройсман не баллотировался в президенты.
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Я знаю; и очень сожалею что такой расклад не был рассмотрен изначально, с учётом того что Порох пользовался чудовищной ненавистью со стороны всяких сливных бачков типа канала Г+Г Коломойского.
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"Железную дорогу в Борисполь."
Ты часто пишешь одно и то же.
По методичке шпаришь или кругозор узкий?
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Марионетка Порошенка и пустое место потому что.
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там помилка в тексті. не "тащіл на сєбє", а "тащіл сєбє".
Гройсман не балотувувся, а так би звісно міцного господарника (десь вже я чув таку хар-ку) вибрали б. Журналістка Юлія Мендель виграла конкурс на посаду прес-секретаря Зеленського - Цензор.НЕТ 1359
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У гроси за спиной нету даже школы.И сильно толстый .Он себе рады не дасть,а тут- Украина.Не все буквы знает.
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Как же вы ватаны задолбали национальностью...всё равно какой национальности,человек превыше всего.
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Ты тоже условный "Мендель"? Интернационалист и космополит?
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Ох ты ж, сама справедливость вылезла! Чего-то когда про Вальцмана орали, так язык в заднице был чтоб возмутится. А сейчас, когда сплошное кодло христопродавцев во власть лезет, перекрасившиеся зрадофилы стали какие-то чувствительные к еврейскому вопросу.
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Не беда...повторим..
А когда зебени пять лет хором волали о каком то там "вальцмане".... ты уже забыл??
Вот только тот "вальцман" он был только во влажных мечтах зебеней....а Мендель это реально....
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Ну да, фамилия как раз подходит в этот круг. Журналістка Юлія Мендель виграла конкурс на посаду прес-секретаря Зеленського - Цензор.НЕТ 8527 Журналістка Юлія Мендель виграла конкурс на посаду прес-секретаря Зеленського - Цензор.НЕТ 8527 Журналістка Юлія Мендель виграла конкурс на посаду прес-секретаря Зеленського - Цензор.НЕТ 8527
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Несчастная баба. Это именно ей, значит, придётся зачитывать по телевизору что гос.казна пуста, зарплат и пенсий не будет, а пересидент смылся в неизвестном направлении. Журналистка Юлия Мендель выиграла конкурс на пресс-секретаря Зеленского - Цензор.НЕТ 6177
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А) Никто его не посадит.
Б) Тебе какой с этого навар ?
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и как только посадят сразу вы станете трудолюбивыми?)))
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В ближайшие дни приспосабливайся! Журналистка Юлия Мендель выиграла конкурс на должность пресс-секретаря Зеленского - Цензор.НЕТ 953
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О, а кстати, где сейчас бывший харант после которого казна пуста, пенсии под вопросом, сервера и мониторы с ситрума спи зжены и т.д.?
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Той після якого казна була пуста вже 5 років у ***** під крилишком сидить...
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Где заява, что у вас что то украли, почему Рюкзаков не действует, или главное в фейсбуке перднуть?
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Вона не надовго. Те про що ви казали вже буде Жека зачитувати...
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ей в сладость, интер, политико, все вбросопомойки прошла, пришла к логическому пику карьеры, озвучивать масаги плюгавых братанов
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Хм... как предсказуемо. Фамилия журналистки прямо вопит об этом.
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Ну хоть не старая курица геращенко с объятиями медведчука.
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а она что пресс секратерм была? что то у тебя с головой совсем плохо)))
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Знову Мендель. Мабуть онука того самого... з Одеси.
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Блин, опять про Менделя анекдоты надо писать 😀😀😀
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А шо такое, в будке задание дали? Журналістка Юлія Мендель виграла конкурс на посаду прес-секретаря Зеленського - Цензор.НЕТ 7027 А вообще, Софа, не с твоим "псевдо" про кого то анекдоты рассказывать.
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Президентский сайт сразу после кенгуризации обзавелся кацапской версией, скоро появится версия на иврите. Журналистка Юлия Мендель выиграла конкурс на должность пресс-секретаря Зеленского - Цензор.НЕТ 637
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А зачем и руцкая версия? Они украинского не знают ?
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Не знаю. Были украинская и английская. После получения булавы сразу появилась кацапская.
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А сколько она знает языков СО СЛОВАРЕМ?
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Она в совершенстве владеет горловым... пением. Журналистка Юлия Мендель выиграла конкурс на должность пресс-секретаря Зеленского - Цензор.НЕТ 244
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У Медведева вроде девичья фамилия Мендель
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Мендель?.. Точно хахлушка! Предлагаю сразу в законе про выборы переименовать верховную раду в кнессет, что бы два раза не вставать. Журналистка Юлия Мендель выиграла конкурс на должность пресс-секретаря Зеленского - Цензор.НЕТ 8908
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Ещё бы не выиграла.. С такой- то фамилией. Журналистка Юлия Мендель выиграла конкурс на должность пресс-секретаря Зеленского - Цензор.НЕТ 5512
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ох! только бы до погромов не дошло!
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Скажите кто-нибудь Зе, шо ему очень не идёт зелёный цвет. Этот цвет вообще мало кому идёт, а нарика с бледной кожей зелёный цвет просто подсвечивает изнутри.
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Претендентам влаштували імпровізовану прес-конференцію з несподіваними запитаннями українською та англійською мовами. Оцінювалися розуміння політичного контексту в Україні та світі, стресостійкість, світоглядні позиції, почуття гумору та швидкість реакції.
Юлії Мендель 32 роки. Вона навчалася журналістиці в Києві, брала участь у тренінгу для журналістів у Єльському університеті в США, працювала на телеканалах ICTV, «Еспрессо-ТВ» та «Інтері». Кілька років як журналіст співпрацює з The New York Times. Писала для українського Forbes і американського Politico.

Хоч щось позитивне.
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А принимающих решение в этом конкурсе сколько человек было? Шобы примерно представлять, через что ей пришлось пройти...
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Когда брали Гройсмана - порохосвиняковцы молча, но довольно похрюкивая, одобряли.
А тут внезапно стали ярыми антисемитами. Двойные стандарты они такие двойные. Журналістка Юлія Мендель виграла конкурс на посаду прес-секретаря Зеленського - Цензор.НЕТ 4787
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Логiчно. Бо всi євреї талановиті, а українці безталаннi.
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Журналістка Юлія Мендель виграла конкурс на посаду прес-секретаря Зеленського - Цензор.НЕТ 3821

Я рад.....
Зауважал Зе.... - честный парень....
Прямо так в открытую и сказал украинцам - Национальность для вас не имела значения на выборах..., поэтому у меня будут работать в основном люди еврейской национальности...
Командовать вами украинцы....
Молодец.... - нахрен условности...
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янкєль каган і мошко лєван - памошнікі факінґ-шіт прєЗЄдєнта
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Мендель у нас завод збудував, ще до Першої Світової.
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Раз пошла такая пьянка,то может создать конфедерацию с Израилем? Уж они то знают,как с врагами разбираться.
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ну хоть без усов)
псы. Гыга забанили за антисемитизм? Журналістка Юлія Мендель виграла конкурс на посаду прес-секретаря Зеленського - Цензор.НЕТ 2831
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- мнє нужєн ватман
- он в отпускє
- нєт, ви мєня нєправільно понялі: мнє нужен ватман для кульмана
- кульман в камандіровкє
- нєт жє, мнє нужєн ватман для кульмана: я - дізайнєр!
- сама віжу шо нє васілєнко
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖурналистка Юлия Мендель выиграла конкурс на должность пресс-секретаря Зеленского
 
 
 
 
 
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