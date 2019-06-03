 Журналистка Юлия Мендель выиграла конкурс на должность пресс-секретаря Зеленского

Об этом сообщается на странице команды Зеленского в Faceboook, передает Цензор.НЕТ
"Юлия Мендель победила в конкурсе и стала пресс-секретарем Зеленского. В конкурсе приняли участие около четырех тысяч человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в финал вышли трое, с кем лично общались Зеленский и члены команды из Администрации президента.
"Претендентам устроили импровизированную пресс-конференцию с неожиданными вопросами на украинском и английском языках. Оценивались понимание политического контекста в Украине и мире, стрессоустойчивость, мировоззренческие позиции, чувство юмора и скорость реакции", - отмечает команда Зеленского.
Сообщается, что Юлии Мендель 32 года.
"Она училась журналистике в Киеве, принимала участие в тренинге для журналистов в Йельском университете в США, работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Несколько лет как журналист сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico", - рассказали в Зеленского.
Напомним, 30 апреля президент Владимир Зеленский призвал тех, кто владеет как минимум тремя языками и готов работать 24/7, присылать резюме на должность пресс-секретаря.
Ты часто пишешь одно и то же.
По методичке шпаришь или кругозор узкий?
Гройсман не балотувувся, а так би звісно міцного господарника (десь вже я чув таку хар-ку) вибрали б.
А когда зебени пять лет хором волали о каком то там "вальцмане".... ты уже забыл??
Вот только тот "вальцман" он был только во влажных мечтах зебеней....а Мендель это реально....
Б) Тебе какой с этого навар ?
Юлії Мендель 32 роки. Вона навчалася журналістиці в Києві, брала участь у тренінгу для журналістів у Єльському університеті в США, працювала на телеканалах ICTV, «Еспрессо-ТВ» та «Інтері». Кілька років як журналіст співпрацює з The New York Times. Писала для українського Forbes і американського Politico.
Хоч щось позитивне.
А тут внезапно стали ярыми антисемитами. Двойные стандарты они такие двойные.
Я рад.....
Зауважал Зе.... - честный парень....
Прямо так в открытую и сказал украинцам - Национальность для вас не имела значения на выборах..., поэтому у меня будут работать в основном люди еврейской национальности...
Командовать вами украинцы....
Молодец.... - нахрен условности...
псы. Гыга забанили за антисемитизм?
- он в отпускє
- нєт, ви мєня нєправільно понялі: мнє нужен ватман для кульмана
- кульман в камандіровкє
- нєт жє, мнє нужєн ватман для кульмана: я - дізайнєр!
- сама віжу шо нє васілєнко