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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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 Тимошенко обвинила Конституционный Суд в планах сорвать досрочные выборы в Раду

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что КС планирует сорвать досрочные выборы в Раду, однако внеочередные выборы в парламент должны гарантированно пройти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила на Согласительном совете в ВР.

По ее словам, сегодня ряд политсил пытаются оспорить правомерность проведения выборов 21 июля.

При этом Тимошенко подчеркнула, что сделать они это пытаются в Конституционном суде, который в большей части был сформирован во времена президентства Виктора Януковича.

"Конституционный суд планирует стать соучастником в том, чтобы сорвать досрочные выборы в парламент. Она отметила, что три года коалиции в парламенте не существует, и "три года нарушалась Конституция", а коалиция была ситуативной... Через Конституционный суд, который частично был сформирован еще во времена Януковича, все это болото в парламенте хочет пролонгировать свою жизнь до осени", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина", - опрос

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров. В тот же день прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3130231
 
   
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Давайте, Юлия Владимировна. Чем больше вы будете вонять, тем быстрее дефолт придёт.
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Дивне питання- а як суд, сформований за часів Януковича, досі засідає?
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они до сих пор идут одной командой.
в ПР бывших не бывает.
названия разные а нутро одно.

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О, косата вилізла! Не йметься в крісло прем'єрки скоріше влізти?
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поїдуть з дубиною у моксель за газ домовлятись..
так от потрохи і вимальовуються обриси колишньої ширки.
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Йуля хоче бути прем"єром, так хоче, що кушать не може.
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Йулька решила надавить на суд своим дряблым лотком?
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"все это болото в парламенте хочет пролонгировать свою жизнь до осени" - проквакала главная жаба.
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во,лыдерка матькивщины на КС ротяку открыла? Тимошенко обвинила Конституционный Суд в планах сорвать досрочные выборы в Раду - Цензор.НЕТ 6851причем безосновательно,ведь кс еще никакого решения не вынес...что это ,как не давление на судей?
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озабоченность йули понятна,кто ж не мечтает о пенсии в 60лет
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Давайте все по закону.
Вчіться вже дотримуватись норм та правил, а не власних хотєлок.
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в бой юля всегда идет в полном боевом раскрасе, а тут даже скальп не в позе ирокеза. значит ишо не время.
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"Павучки в банці" починають рухатись все активніше...............
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Не зря Беня три раза на дом к бабке приезжал...не зря.... три чемодана денег точно привез.... Тимошенко обвинила Конституционный Суд в планах сорвать досрочные выборы в Раду - Цензор.НЕТ 4367
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В Украине не было и не будет партии лучше "Батькивщины" и никого умнее и лучше ее лидера Ю.В.Тимошенко! (Успокойтесь! Последний раз зарепостил.)
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Тюля, ты или крестик сними, или трусы надень. КС будет определять законность по Конституции роспуска ВР. То есть, будет гарантировать именно то, за что ты постоянно бьешь себя ногами в грудь - конституционную законность. Ты уж определись - это КС или собутыльники сообщники "барыги", или орган, защищающий Конституцию. Я понимаю, что к октябрю ты можешь потерять даже то, что у тебя осталось, но не стоит это делать мак прямолинейно.
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самое главное в этом - а досрочных выборов может и не быть - а к осни - Слуги Бени - могут и не набрать 5% - так еще не кто не терял рейтинг как зеля в истории Украины
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Ты двадцать минут назад писал, что Зе не наберет 10%
Что в следующие двадцать минут напишешь?
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Коротше посралися всі, а самі собі нічого доброго не придумали. Ще можна голосувати за Зеленського - але голосувати за пусту безідейну партію - це вже верх олігофренії.
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Баба Юля предупредила, что отомстит, если что! Судьи не дураки примут "нужное" решение!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТимошенко обвинила Конституционный Суд в планах сорвать досрочные выборы в Раду
 
 
 
 
 
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