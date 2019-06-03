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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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 Через Конституционный Суд "все это болото в Раде" хочет пролонгировать свою жизнь до осени, - Тимошенко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что внеочередные выборы в парламент должны гарантированно пройти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила на Согласительном совете в ВР.

По ее словам, сегодня ряд политсил пытаются оспорить правомерность проведения выборов 21 июля.

При этом Тимошенко подчеркнула, что сделать они это пытаются в Конституционном суде, который в большей части был сформирован во времена президентства Виктора Януковича.

"Конституционный суд планирует стать соучастником в том, чтобы сорвать досрочные выборы в парламент. Она отметила, что три года коалиции в парламенте не существует, и "три года нарушалась Конституция", а коалиция была ситуативной... Через Конституционный суд, который частично был сформирован еще во времена Януковича, все это болото в парламенте хочет пролонгировать свою жизнь до осени", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина", - опрос

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров. В тот же день прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3130231
 
   
 Топ комментарии
 
Йуля хоче бути прем"єром, так хоче, що кушать не може. Тимошенко обвинила Конституционный Суд в планах сорвать досрочные выборы в Раду - Цензор.НЕТ 7957
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Давайте, Юлия Владимировна. Чем больше вы будете вонять, тем быстрее дефолт придёт.
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О, косата вилізла! Не йметься в крісло прем'єрки скоріше влізти?
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Давайте, Юлия Владимировна. Чем больше вы будете вонять, тем быстрее дефолт придёт.
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Это ты про себя напиши. Тимошенко обвинила Конституционный Суд в планах сорвать досрочные выборы в Раду - Цензор.НЕТ 1333
И про "дефолт" и про "вонять".
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Зеля президент и Вона премьер - голубая мечта Бени Коломойского. Джек-пот в его понимании жизни.
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охренеть мадам - по ее мнению, если КС выносит решение об отсутствии ЗАКОННЫХ причин для роспуска парламента - значит, КС, видите ли, СРЫВАЕТ выборы!

а то что роспуск парламента был незаконным - на это плевать! то есть плевать на закон!

а вот я считаю наоборот - если КС примет решение что президент имеет право распускать парламент просто потому что ему так хочется - он нарушает закон и его надо уволить на фиг. Он не имеет право занимать пост Гаранта Конституции!
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Тогда ему точно дефолт устроят. Не успеет до Жулян добежать.
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Ну дайте же еще раз "порулить" бабушке! Неблагодарные!
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Дивне питання- а як суд, сформований за часів Януковича, досі засідає?
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они до сих пор идут одной командой.
в ПР бывших не бывает.
названия разные а нутро одно.

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О, косата вилізла! Не йметься в крісло прем'єрки скоріше влізти?
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поїдуть з дубиною у моксель за газ домовлятись..
так от потрохи і вимальовуються обриси колишньої ширки.
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ти або тупа або брехлива, бо дубина це міністр який призначався і знімався виключно президентом ющом.
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Йуля хоче бути прем"єром, так хоче, що кушать не може.
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лучше бы радовался что не прокурором Тимошенко звинуватила Конституційний суд у планах зірвати дострокові вибори в Раду - Цензор.НЕТ 1255
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Йулька решила надавить на суд своим дряблым лотком?
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"все это болото в парламенте хочет пролонгировать свою жизнь до осени" - проквакала главная жаба.
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Как же она уже зае... достала....

Тимошенко обвинила Конституционный Суд в планах сорвать досрочные выборы в Раду - Цензор.НЕТ 4914
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кумовья и партнеры по мародерству и сдаче страны еще со времен СДПУо
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во,лыдерка матькивщины на КС ротяку открыла? Тимошенко обвинила Конституционный Суд в планах сорвать досрочные выборы в Раду - Цензор.НЕТ 6851причем безосновательно,ведь кс еще никакого решения не вынес...что это ,как не давление на судей?
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Кстати, КС только завтра начнёт рассматривать этот вопрос.
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озабоченность йули понятна,кто ж не мечтает о пенсии в 60лет
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Давайте все по закону.
Вчіться вже дотримуватись норм та правил, а не власних хотєлок.
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совет хороший,но почему Петрику это не советовала,стеснялась ? Тимошенко звинуватила Конституційний суд у планах зірвати дострокові вибори в Раду - Цензор.НЕТ 3522
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в бой юля всегда идет в полном боевом раскрасе, а тут даже скальп не в позе ирокеза. значит ишо не время.
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"Павучки в банці" починають рухатись все активніше...............
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Не зря Беня три раза на дом к бабке приезжал...не зря.... три чемодана денег точно привез.... Тимошенко обвинила Конституционный Суд в планах сорвать досрочные выборы в Раду - Цензор.НЕТ 4367
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В Украине не было и не будет партии лучше "Батькивщины" и никого умнее и лучше ее лидера Ю.В.Тимошенко! (Успокойтесь! Последний раз зарепостил.)
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Тюля, ты или крестик сними, или трусы надень. КС будет определять законность по Конституции роспуска ВР. То есть, будет гарантировать именно то, за что ты постоянно бьешь себя ногами в грудь - конституционную законность. Ты уж определись - это КС или собутыльники сообщники "барыги", или орган, защищающий Конституцию. Я понимаю, что к октябрю ты можешь потерять даже то, что у тебя осталось, но не стоит это делать мак прямолинейно.
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Суть в тому, що вр обрана народом. І народ показав вр дорогу на х...
І всі спроби залишитись хоть на місяць, прикриваючись: судами, патріотизмом, путін нападе, юлька воровка - це така смачна харкля в лице народу. На последок так сказати...
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с чего бы? меня лично работа парламента устраивает. Не на 100%, но то что в новый парламент пролезет весь 95 квартал в полном составе - меня ТОЧНО не устраивает.
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самое главное в этом - а досрочных выборов может и не быть - а к осни - Слуги Бени - могут и не набрать 5% - так еще не кто не терял рейтинг как зеля в истории Украины
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Ты двадцать минут назад писал, что Зе не наберет 10%
Что в следующие двадцать минут напишешь?
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Они уже ванговали в президентские выборы. Что получилось - известно. Парламентские для них станут вообще ледяным душем. Не понимают они украинский народ. А это говорит только об одном - далеки они от него.
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Коротше посралися всі, а самі собі нічого доброго не придумали. Ще можна голосувати за Зеленського - але голосувати за пусту безідейну партію - це вже верх олігофренії.
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Баба Юля предупредила, что отомстит, если что! Судьи не дураки примут "нужное" решение!
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Да не люлья ли дней 10 назад заявила, но Зе не конституционально распускает зраду.
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Пля.
Разница между досрочными ( судя по всему с нарушением закона) и очередными выборами аж ДВА месяца.
Накуя из-за такой фантастически непомерной разницы в сроках ложить на конституцию и ломать всех через колено?
Видно ссуки шо то знают.
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Через Конституционный Суд "все это болото в Раде" хочет пролонгировать свою жизнь до осени, - Тимошенко

кто бы это говорил)))
самая "чистая" юлька-жулька выискалась у самой то рыло в пуху
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Пора и силу применить инадзвычайный стан в защиту конституции от зговара КС с мародерами И референдум народа. Иначе от этих упырей не избавиться Народ должен уметь защищааться от мародеров и их челяди.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧерез Конституционный Суд "все это болото в Раде" хочет пролонгировать свою жизнь до осени, - Тимошенко
 
 
 
 
 
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