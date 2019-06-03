 Вакарчук: Мы будем торговаться, вести переговоры, но не продавать политические решения

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Мы ничего не продаем и ничего не покупаем. Это исключено. Кстати, в принципах нашей партии написано: мы не продаем политические решения. Это первый принцип. То есть невозможно сделать так, чтобы мы продали свои голоса в парламенте. Безусловно, мы будем торговаться , будем проводить переговоры. Мы не наивные мальчики и девочки, все понимаем, знаем, как происходят бюджетные процессы. Мы знаем, как проходит голосование за важные законопроекты", - заявил политик.
Вакарчук отметил, что есть вещи, о которых партия готова пойти "на компромисс ради великой цели".
"Но есть одна вещь, которую мы никогда не будем делать. Мы не продаем своих политических решений. Вот купить нас невозможно. Именно поэтому мне легко ответить на вопрос о продаже или покупке какой-либо партии", - добавил он.
Лидер партии "Голос" допускает, что в долгосрочной перспективе будет говорить об объединении.
"Но это уже когда это будет идеологически возможно и приемлемо. А сейчас у нас кампания два месяца. Понимаете, это guerilla war (партизанская война. - Ред.), В нас нет роскоши сидеть на съездах, долго говорить, кто лучше, или кто хуже. Мы еще раз говорим всем друзьям и соратникам, которые хотят менять нашу страну так же, как мы: если у нас совпадают принципы, идеология, если наша программа, которая будет обнародована, совпадает с вашей, - давайте объединять усилия сейчас и идти в парламент", - рассказал Вакарчук.
Полный текст интервью читайте здесь.
Напомним, 16 мая рок-музыкант Святослав Вакарчук заявил, что идет в политику вместе с новой политсилой - партией "Голос".
21 мая партия была зарегистрирована Министерством юстиции.
Ты зумив сапалити вси дупы ЗЕ команды в один огромный факел!))) Наверно его и из космоса видно)))))
Щиро з тобою.
Из 73 за ЗЕ голосовало 10-20%... остальные против ПЕПО...
Не факт что они будут топить за СН!!!)))
От у Разумкова и ПОДГОРАЕ!)))
а тут еще и Слава со своим Голосом...
Может правда,иногда лучше жевать?Или петь?
И Игрь Валерич скоро ЗАПОЕТ!)))
тем более что его в Штатах ждут...
Шконка у параши уже готова...нигеры уже разминаются))))
Мы о ком здесь говорим?
Кто такой Игорь Валерьевич, ваш дружбан?