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 Политика Украины
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 Вакарчук: Мы будем торговаться, вести переговоры, но не продавать политические решения

Лидер партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук заявил, что его партия в парламенте не будет продавать политические решения, но готова вести переговоры и торговаться.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы ничего не продаем и ничего не покупаем. Это исключено. Кстати, в принципах нашей партии написано: мы не продаем политические решения. Это первый принцип. То есть невозможно сделать так, чтобы мы продали свои голоса в парламенте. Безусловно, мы будем торговаться , будем проводить переговоры. Мы не наивные мальчики и девочки, все понимаем, знаем, как происходят бюджетные процессы. Мы знаем, как проходит голосование за важные законопроекты", - заявил политик.

Вакарчук отметил, что есть вещи, о которых партия готова пойти "на компромисс ради великой цели".

"Но есть одна вещь, которую мы никогда не будем делать. Мы не продаем своих политических решений. Вот купить нас невозможно. Именно поэтому мне легко ответить на вопрос о продаже или покупке какой-либо партии", - добавил он.

Лидер партии "Голос" допускает, что в долгосрочной перспективе будет говорить об объединении.

"Но это уже когда это будет идеологически возможно и приемлемо. А сейчас у нас кампания два месяца. Понимаете, это guerilla war (партизанская война. - Ред.), В нас нет роскоши сидеть на съездах, долго говорить, кто лучше, или кто хуже. Мы еще раз говорим всем друзьям и соратникам, которые хотят менять нашу страну так же, как мы: если у нас совпадают принципы, идеология, если наша программа, которая будет обнародована, совпадает с вашей, - давайте объединять усилия сейчас и идти в парламент", - рассказал Вакарчук.

Полный текст интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коломойский вместе с Зеленским звонили мне около двух лет назад, - Вакарчук

Напомним, 16 мая рок-музыкант Святослав Вакарчук заявил, что идет в политику вместе с новой политсилой - партией "Голос".

21 мая партия была зарегистрирована Министерством юстиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3130229
 
 
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типа, не здамся без бою,з перцем и з мидом Вакарчук: Мы будем торговаться, вести переговоры, но не продавать политические решения - Цензор.НЕТ 215
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Торговаться, сразу прослеживается рука оффшорного барыги
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ви навіть не спромоглись зрозуміти сенс написаного, вам аби каку подалі жбурнути..
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(((сразу видно - оператора совковой лопаты))))
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Правильно Сявко. Давай открывай аукцион партийных мест
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Головне, не торгувати державними інтересами України.
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так и должно быть - самый правильный подход - так и должно быть в политике
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Слава. Ты красавец!)))
Ты зумив сапалити вси дупы ЗЕ команды в один огромный факел!))) Наверно его и из космоса видно)))))
Щиро з тобою.
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хочешь изменить страну - голосуй за - ГОЛОС - изменим страну вместе))))))
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Наивные ЗЕ фаны думают что их 73%..
Из 73 за ЗЕ голосовало 10-20%... остальные против ПЕПО...
Не факт что они будут топить за СН!!!)))

От у Разумкова и ПОДГОРАЕ!)))
а тут еще и Слава со своим Голосом...
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конечно, у порохоботов уже все жопы с ожегами 4-й степени )))
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Нема такої партії, як нема і партії Слуга Народу. То фінансово зацікавлені спільноти - сформовані по принципу - де більше грошей - туди й біжимо.
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Славко, борітеся і переможете! Успіху вам в відтворені України!
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Мы ничего не продаем и не покупаем,но торговаться ,с**а,будем до последнего!😂
Может правда,иногда лучше жевать?Или петь?
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А кто сказал что он не будет петь?)))
И Игрь Валерич скоро ЗАПОЕТ!)))
тем более что его в Штатах ждут...
Шконка у параши уже готова...нигеры уже разминаются))))
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Почему вы все время переводите стрелки?
Мы о ком здесь говорим?
Кто такой Игорь Валерьевич, ваш дружбан?
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Это хозяит и БЕНЯфициар одного маленького зашуганого наркомана....
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надурять тебе івреї, і те що мав заберуть. торгаш безталаний.
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Ну, допустим, тебя сложно купить, но как быть с "тушками"? Они в любой т.н. политсиле присутствуют в больших количествах. Собственно, они за тем туда и идут, чтобы потом себя подороже продать. Мораль, нравственность, принципы, честь, достоинство, убеждения, репутация - это вещи, которые в украинском "политикуме" уже давно пустой звук. Как, впрочем, и среди подавляющего большинства местного народонаселения...
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веди, веди переговоры, только что не проходит . Зашкварился хлопец, дозапорошенковался
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Да ни с кем чмошник торговаться не будет. Не с его 3%
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Вакарчук торгует иплом. Ты же уже был в раде и сам ушел от туда! Или Пепо сделал предложение от которого ты не смог отказаться?
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судя по истеричной поддержки ******** Слава выбрал бабло
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВакарчук: Мы будем торговаться, вести переговоры, но не продавать политические решения
 
 
 
 
 
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