 Вакарчук: Мы будем торговаться, вести переговоры, но не продавать политические решения

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы ничего не продаем и ничего не покупаем. Это исключено. Кстати, в принципах нашей партии написано: мы не продаем политические решения. Это первый принцип. То есть невозможно сделать так, чтобы мы продали свои голоса в парламенте. Безусловно, мы будем торговаться , будем проводить переговоры. Мы не наивные мальчики и девочки, все понимаем, знаем, как происходят бюджетные процессы. Мы знаем, как проходит голосование за важные законопроекты", - заявил политик.

Вакарчук отметил, что есть вещи, о которых партия готова пойти "на компромисс ради великой цели".

"Но есть одна вещь, которую мы никогда не будем делать. Мы не продаем своих политических решений. Вот купить нас невозможно. Именно поэтому мне легко ответить на вопрос о продаже или покупке какой-либо партии", - добавил он.

Лидер партии "Голос" допускает, что в долгосрочной перспективе будет говорить об объединении.

"Но это уже когда это будет идеологически возможно и приемлемо. А сейчас у нас кампания два месяца. Понимаете, это guerilla war (партизанская война. - Ред.), В нас нет роскоши сидеть на съездах, долго говорить, кто лучше, или кто хуже. Мы еще раз говорим всем друзьям и соратникам, которые хотят менять нашу страну так же, как мы: если у нас совпадают принципы, идеология, если наша программа, которая будет обнародована, совпадает с вашей, - давайте объединять усилия сейчас и идти в парламент", - рассказал Вакарчук.

Полный текст интервью читайте здесь.

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Напомним, 16 мая рок-музыкант Святослав Вакарчук заявил, что идет в политику вместе с новой политсилой - партией "Голос".

21 мая партия была зарегистрирована Министерством юстиции.