EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Экономика
  1149  24
Все про:Данилюк (206) электроэнергия (258)

 Запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля возможен, - Данилюк

Сценарий запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля, как это предусматривает действующее сегодня законодательство, возможен, и поэтому к нему также нужно готовиться, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк.

По итогам совещания в СНБО в пятницу он подчеркнул журналистам, что при таком сценарии все ответственные структуры обязаны "ежесуточно работать", чтобы снизить его возможное негативное влияние на экономику страны, пишет Интерфакс-Украина.

Данилюк сообщил, что главу СНБО президента Украины Владимира Зеленского на совещании смутили кардинально противоположные мнения субъектов рынка э/э по данному вопросу, поэтому глава государства отвел две недели на формирование единой позиции относительно целесообразности переноса намеченного на 1 июля запуска новой модели рынка э/э и рассмотрение ее на СНБО.

По словам Данилюка, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), говорит о готовности управлять ситуацией при работе рынка э/э по новым правилам, тогда как участники рынка и парламентарии утверждают обратное.

Секретарь СНБО сообщил, что ведущую роль в формировании единой позиции должен играть Кабинет министров.

По его словам, многое зависит также от способности и готовности парламента принять закон о переносе рынка, без которого реформу отложить невозможно. Он добавил, что существует также неопределенность в вопросе срока переноса – на три, девять месяцев либо на год.

"Если в результате анализа мы сейчас выйдем на то, что закон ("О рынке э/э") нужно все-таки отложить, то должна быть встреча с депутатами Верховной Рады. Если последствия (запуска рынка с 1 июля - ИФ) будут чрезвычайно критическими, это (принятие закона о переносе запуска рынка э/э – ИФ) должно стать приоритетом №1", - подчеркнул Данилюк.

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового модели рынка э/э. Единый покупатель и продавец э/э – ГП "Энергорынок" – ликвидируется. Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).

Народные депутаты Александр Домбровский (глава профильного Комитета ВР) и Лев Пидлисецкий 22 мая 2019 года зарегистрировали законопроект №10318 о переносе запуска нового оптового рынка э/э на три месяца – с 1 июля на 1 октября текущего года. Проект предлагает внести в переходные положения закона "О рынке э/э" и перенести дату запуска новых сегментов оптового рынка э/э на 1 октября.

Народные депутаты Алексей Рябчин и Юрий Чижмарь 23 мая зарегистрировали законопроект о переносе запуска энергорынка на 9 месяцев.

Комитет Верховной Рады по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности на заседаниях 28 мая и 30 мая из-за отсутствия кворума не смог рассмотреть законопроекты о переносе запуска нового рынка э/э на три месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3130228
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В этом вопросе меня интересует лишь посадка ахмета.
 показать весь комментарий
 
 
Его не посадят он накрал столько , что уже стал бизнесменом
 показать весь комментарий
 
Огласітє вєсь спісок, пжллста. Щоб я міг обрати собі кращого постачальника ліктрічіства.
 показать весь комментарий
 
 
Пеця и Ринат
у пеци будет кошерное если шо
 показать весь комментарий
 
 
во,уже возможен...видать западные кредиторы обьяснили,что коломойша это конечно хорошо,но денех никто не даст Запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля возможен, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7703
 показать весь комментарий
 
 
Гиг, західні кредитори придумують схеми, як наповнити бюджет, щоб було Україні з чого віддавати кредити. Я не знаю, де тобі міски відростити. У деяких то з віком приходить, а деякі все життя з пустою головою.
 показать весь комментарий
 
 
бо раньше рыги с кацапней придумали схемы,как брать кредиты и не отдавать...а ща они под крылышком зелебени хотят возобновить те схемы-а зась Запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля возможен, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9638.
а ты так и будешь звенеть пустой головой
 показать весь комментарий
 
от ти денбіл, Гиг. Натуральний дебіл. Краще б не був ти українцем, щоб не мати такого родича.
 показать весь комментарий
 
натуральные дебилы-полноправные члены общества...а вот искуственно выращенные зебилы-это продукт вражеской пропаганды.с чем тебя ,вражина,и поздравляю. Запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля возможен, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9914
 показать весь комментарий
 
 
ти путінський холуй, але тобі все одно кому сраку підставляти. Пішов геть, пристрелю як наступний раз побачу.
 показать весь комментарий
 
там вопрос о 500 миллионах евро - из отъезда МВФ и больших выплат в этом году - они ох как не лишние
 показать весь комментарий
 
 
Путін задоволений - буде тицяти в хохлів і лахати, що в них електроенергія дорога.
 показать весь комментарий
 
Потом будет легче,Польша , Болгария и др прошли через это,интересно как потом мордовские папуасы будут выживать? Запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля возможен, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3077
 показать весь комментарий
 
Хм знать бы еще когда это потом. Ибо уже 28 лет прошло а потом (когда будет легче) все не наступает. И покуда даже перспектив не видно.
 показать весь комментарий
 
теперь в употреблении появятся электрические наперстки, а в остальном,как раньше -меткость рук и зоркость глаз Запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля возможен, - Данилюк - Цензор.НЕТ 6770
 показать весь комментарий
 
 
до 21 июля подождут
а потом ****** по самые гланды
процентов 25 - 30 + цены на продукты и все остальное
у Зе команды есть повод отличиться)
 показать весь комментарий
 
А який в ньому сенс??? Що позитивного він передбачає для більшості громадян України і держави вцілому. Яка мете його запровадження цього "ринку"?!
 показать весь комментарий
 
Маю думку, що в цьому святі життя для України та українців місця немає. А мета дуже проста. Вважаю що така сама як запровадження ринку газу. Ми вже її відчули повною мірою. Тепер таке саме буде з електроенергією, звісно якщо запуск цього ринку не зупинять.
 показать весь комментарий
 
Соя а вы между кем и кем будете выбирать , кому платить? Назовити три самых лучших предложения на этом рынке?😷
 показать весь комментарий
 
Я так и знал
что решение НКРЭКУ от 23 августа 2018 года объявят "великой победой команды Зеленского".
Запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля возможен, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7431
 показать весь комментарий
 
Тобто ціна для споживачів підвищиться ?
Як конкретно я зможу обирати поставщика послуги ?
Це якась фішка з надуватєльством..
 показать весь комментарий
 
Безумовно що так воно і є. За який ринок можна вести мову взагалі, якщо ціну на енергоносії встановлює особисто такий орган як НКРЕ. Це поперше. По друге - який ринок може бути, якщо у нас в енергетичній галузі монополії.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗапуск нового рынка электроэнергии с 1 июля возможен, - Данилюк
 
 
 
 
 
 вверх